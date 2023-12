Jovem de 24 anos morre eletrocutado enquanto cortava mato em aldeia

Rosemar Vasque, de 24 anos, morreu na tarde desta quinta-feira (30) após ser eletrocutado enquanto realizava a roçagem de um lote na Aldeia Jaguapiru, em Dourados, a 228 km de Campo Grande. Utilizando uma foice para cortar o mato, a vítima entrou em contato com um fio de energia, parte de uma rede clandestina conhecida como “gato”.

Testemunhas relatam que Rosemar desmaiou e caiu ao tocar no fio energizado. Seu tio, ao tentar socorrê-lo, também recebeu uma descarga elétrica. Lideranças da aldeia acionaram o Samu (Serviço Móvel de Urgência) e a Polícia Militar. Apesar dos esforços de reanimação por parte dos socorristas, Rosemar não resistiu.

O tio, por sua vez, foi encaminhado ao Hospital da Vida em estado grave. A área foi isolada pela Polícia Militar até a chegada da perícia da Polícia Civil. O caso está sendo tratado como morte a esclarecer.”

