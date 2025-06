Ismac busca vaga no Brasileiro Série B

Equipe de MS disputa Regional Centro-Norte em Brasília

O time de futebol de cegos do Ismac (Instituto Sul-Mato-Grossense para Cegos) estreou ontem (24) no Campeonato Regional Centro-Norte, e foi derrotado pela Adef-DF (Associação Desportiva de Futsal do Distrito Federal), por 2 a 0. A competição, organizada pela CBDV (Confederação Brasileira de Desportos de Deficientes Visuais), acontece em Brasília (DF) até sábado (28) e reúne nove equipes de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, Amapá e Pará.

A primeira fase do Regional conta com dois grupos, um com quatro e outro com cinco times. O Ismac está no grupo A, junto com Adef-DF, Uniace-DF (União dos Atletas Cegos do Distrito Federal), e Aspaego-GO (Associação Paralímpica do Estado de Goiás).

O grupo B conta com AMC-MT (Associação Mato-Grossense de Cegos), Vila Nova-GO, CFCP-PA (Clube de Futebol para Cegos do Pará), AAEPED-AP (Associação Amapaense de Esporte para Pessoa com Deficiência) e ADVSL-MT (Associação dos Deficientes Visuais do Vale do São Lourenço).

Chance no Brasileirão

Atualmente na 10ª colocação do ranking nacional da modalidade, o Ismac busca repetir o desempenho de 2019, quando conquistou o título da competição. Além da taça, o Regional vale vaga no Campeonato Brasileiro Série B 2025, marcado para setembro.

Os campeões dos três regionais, Sul-Sudeste, Nordeste e Centro-Norte, se juntam aos três times rebaixados da Série A em 2024 para disputar o acesso à elite. No Sul-Sudeste, o campeão foi o Corinthians, e no Nordeste, a taça ficou com a Apace, da Paraíba. Já os rebaixados do Brasileiro foram ADEF-DF, Escema-MA (Escola de Cegos do Maranhão) e ACERGS-RS (Associação dos Cegos do Rio Grande do Sul).

A equipe campo-grandense volta à quadra nesta quarta-feira (25), às 13h (de MS), contra a Aspaego-GO, e fecha a fase de grupos na quinta (26), às 9h30, contra o Uniace-DF. O Regional Centro-Norte é disputado em turno único e os dois melhores de cada grupo avançam às semifinais, que estão previstas para sexta-feira (27). A final acontece no sábado (28).

Mais sobre a modalidade

O futebol de cegos é uma modalidade adaptada do futsal, destinada a atletas com deficiência visual. As partidas são disputadas em quadra com medidas similares às do futsal, mas com laterais adaptadas com barreiras para evitar que a bola saia.

Cada time conta com quatro jogadores de linha cegos, e um goleiro, com visão total ou baixa visão (B2 ou B3) que não pode sair da área. Além disso, há três guias fora de quadra: um atrás do gol adversário, outro na defesa e o técnico no meio da quadra. Eles orientam os jogadores durante a partida.

A bola possui guizos internos, permitindo que os atletas localizem o som para conduzir e dominar. Sempre que um jogador tenta disputar a bola, precisa dizer “voy”, palavra que alerta os adversários sobre sua aproximação, e garante a segurança no jogo.

O esporte é praticado com uso obrigatório de venda ou bandagens nos olhos, para padronizar a condição visual dos atletas, já que podem haver diferentes graus de deficiência no mesmo time, e a percepção de luz pode ser uma vantagem para atletas de baixa visão.

