Capital vai receber indústria de equipamentos hospitalares

Campo Grande ganhará tecnologia na área da saúde, a empresa Safe Live vai implantar uma unidade industrial no Polo Empresarial Oeste, responsável por produzir equipamentos médico-hospitalares, incluindo tecnologia para tratamento de câncer.

A prefeita, Adriane Lopes, destaca que a iniciativa, além de impulsionar a economia local, amplia a geração de empregos e coloca a Capital como referência nacional na área da saúde.

“Essa doação representa muito para Campo Grande, uma fábrica de produtos hospitalares desempenha um papel crucial na sociedade, pois garante o fornecimento de materiais e equipamentos essenciais para a saúde e bem-estar da população. E a essa empresa tem um trabalho muito nobre, produzir equipamentos de tratamento de câncer, fundamentais para o diagnóstico, prevenção e cura de doenças, além de contribuírem para a qualidade de vida dos pacientes”, enfatizou.

Com a implantação da fábrica, a empresa vai gerar inicialmente 15 empregos diretos, contribuindo para o fortalecimento da economia local e oferecendo novas oportunidades para os moradores da Capital. A industria chega na cidade por meio do Prodes (Programa de Incentivos para o Desenvolvimento Econômico e Social), que visa dar oportunidade às pequenas e médias empresas, além de ampliar a capacidade de atrair grandes investimentos para a Capital.

Por Taynara Menezes

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram