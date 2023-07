Ipês cor-de-rosa são destaque do inverno na Capital

O início do inverno trouxe um colorido especial para Campo Grande, reconhecida mundialmente como “Tree City of de World”, em tradução livre “Cidade Árvore do Mundo” traz as belas cores cor-de-rosa dos Ipês .

A cidade tem encantado moradores e turistas com a florada dos ipês, considerado como um dos eventos mais belos da natureza brasileira, que costuma durar em média uma semana, colorindo avenidas, parques, canteiros e outros inúmeros pontos da cidade.

Além da beleza das flores, os ipês possuem grande importância para o ecossistema. A espécie é recomendada para a recuperação de áreas degradadas e para arborização urbana, pois possuem crescimento moderado e raízes profundas. Tais plantas também atraem periquitos, beija-flores, cambacicas, sabiás, entre outras espécies, auxiliando também na consagração de Campo Grande como a Capital do Turismo de Observação de Aves.

A ação de preservação e conservação da flora e fauna demonstra que o trabalho realizado pela gestão municipal ao longo de décadas, tem sido contemplado diariamente pela população que convive entre belas árvores e grande variedade de pássaros.

Em agosto inicia a temporada dos ipês amarelos, cada época nasce uma cor desta espécie.

