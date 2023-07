Arrascaeta estraga a festa do Palmeiras e garante empate do Flamengo

Palmeiras e Flamengo ficaram no empate em 1 a 1 neste sábado (8), pela 14ª rodada do Brasileiro. O jogo, no Allianz Parque, teve gols de Dudu, no primeiro tempo, e Arrascaeta, na reta final do jogo.

O Alviverde chega a 24 pontos, enquanto o Rubro-Negro vai a 26, assumindo momentaneamente a vice-liderança. Amanhã (9), o líder Botafogo enfrenta o Grêmio, terceiro colocado.

A partida foi paralisada duas vezes porque os jogadores sentiram em campo efeitos de gás de pimenta utilizado fora do Allianz Parque.

As equipes, agora, voltam as atenções para a Copa do Brasil. O Palmeiras enfrenta o São Paulo, e o Fla pega o Athletico-PR.

Na próxima rodada do Brasileiro, os paulistas vão ter o Internacional pela frente, já o time da Gávea terá o clássico com o Fluminense.

O JOGO

Em casa. O Palmeiras conseguiu “empurrar” o Flamengo e criar boas chances logo nos primeiros minutos da partida, explorando, principalmente, os avanços pelas alas. Matheus Cunha foi obrigado a fazer boas defesas. E foi nesta estratégia que o time de Abel Ferreira abriu o placar, com Dudu aproveitando rebote após cruzamento.

Dificuldade

O Rubro-Negro foi a campo com mudanças, tendo Luiz Araújo e Everton Cebolinha como pontos. Porém, encontrou dificuldades para sair da marcação adversária e dar continuidade às jogadas ofensivas. Próximo ao fim do primeiro tempo, a equipe de Sampaoli conseguiu um pouco mais de solidez e levou mais perigo ao adversário.

Na volta do intervalo, Sampaoli “corrigiu” a rota e colocou Everton Ribeiro e Arrascaeta em campo. O Fla passou a ter mais posse de bola e conseguiu construir boas tramas no campo de ataque. Antes dominante, o Palmeiras passou a explorar mais as saídas em velocidade. Foi justamente com Everton Ribeiro e Arrascaeta que o Flamengo conseguiu chegar ao empate.

Com informações da Folhapress