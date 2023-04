Instabilidade marca o domingo no Estado

O clima neste Domingo (16), em grande parte do Estado sofrerá instabilidade. Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), chuvas fracas e moderadas atingem grande parte do Estado de vido o fenômeno chamado deslocamento de cavados, que significa ondas curtas que podem levar a condições de temperatura e umidade numa região, a passagem de um cavado pode causar muita instabilidade, com chuvas fortes.

Em Campo Grande, a mínima será de 21°C e a máxima de 29°C. Na região da Grande Dourados, a temperatura mínima prevista é de 20°C e máxima de 28°C. No Sul, Ponta Porã terá 21°C de mínima e 27°C e Iguatemi com mínima de 20°C e 28°C. No leste, Anaurilândia com mínima de 20°C e máxima de 30°C.

Na região Norte, Coxim tem previsão de 21°C de mínima e máxima de 32°C. No Pantanal, Aquidauana com mínima de 22°C e máxima de 32°C, Corumbá terá 23°C de mínima e máxima de 29°C. Porto Murtinho começa o dia com mínima de 23°C e sobe para 30°C de máxima, ao longo do dia.

