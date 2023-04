Na reta final do Censo, campanha do IBGE intensifica coleta em áreas de condomínios em MS

O IBGE promove, neste sábado (15/04), a Ação de Mobilização do Censo “Condomínio no Mapa”. O objetivo é sensibilizar os moradores dessas áreas sobre a importância de responder ao Censo Demográfico 2022. A média nacional de não resposta à pesquisa é de 5,5%, mas a recusa em receber o recenseador tem sido mais frequente nessas áreas.

De acordo com a coordenadora do Censo 2022 em Campo Grande, Sylvia Assad, a ação faz parte de um esforço do IBGE para ampliar a coleta de dados e obter o maior número de informações. “Na capital, a ação se concentrará nas regiões do Bandeira, Centro e Prosa, onde estão localizados os condomínios com maior percentual de não resposta. Contudo, também trabalharemos os condomínios das demais regiões de Campo Grande no decorrer da campanha”, explica Sylvia.

A coordenadora explica que, na capital, há uma média de 6,5% dos domicílios que ainda não responderam ao Censo. “A maior parte desses domicílios estão localizados em condomínios. Isso se deve a dificuldade que a gente tem de entrar em alguns desses locais. A partir do dia 15, o trabalho nesses setores será intensificado e deverá perdurar pelos próximos dias. Além dos horários considerados como comerciais, continuaremos a trabalhar aos finais de semana e à noite, que são os períodos nos quais a gente espera encontrar mais pessoas em casa”, complementa.

Conforme dados obtidos até o dia 13/04, o Censo Demográfico 2022 registrou 1.205.138 (1,2 milhão) domicílios no estado, número 8,4% maior que o estimado. A média estadual de não resposta ao Censo é de 5,08%. Além disso, em MS, foram efetivamente recenseadas 2,6 milhões de pessoas. Destas, 49% são homens e 51% são mulheres. A média de pessoas por domicílios em MS ficou em 2,81. Esses dados têm caráter provisório e não representam o total de moradores.

De acordo com o superintendente do IBGE em Mato Grosso do Sul, Mario Alexandre de Pinna Frazeto, conhecer em detalhe como vive a população brasileira, em especial a população sul-mato-grossense, é de extrema importância para o governo e para a sociedade. “O Censo Demográfico traz informações atualizadas e precisas, que são fundamentais para o desenvolvimento e implementação de políticas públicas e para a realização de investimentos, tanto do governo quanto da iniciativa privada. Além disso, uma sociedade que conhece a si mesma pode executar, com eficácia, ações imediatas e planejar com segurança o seu futuro”.

Domicílios ainda não recenseados devem ligar para o Disque-Censo

Na reta final, a coleta do Censo Demográfico conta com o apoio da sociedade. Se ninguém no seu domicílio respondeu ao Censo, ligue para 0800 721 8181 e informe. A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone fixo ou celular todo os dias da semana das 8h às 21h30 (horário de Brasília).

Fase de Apuração do Censo Demográfico 2022

O IBGE encerrou, em 28 de fevereiro, a cobertura da coleta domiciliar do Censo Demográfico 2022, alcançando 189.261.144 pessoas recenseadas (91%) no país, levando em conta a prévia da população divulgada em dezembro de 2022.