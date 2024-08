Inscrições para o Integra UFMS terminam amanhã

Na próxima segunda-feira, 19, termina o prazo para estudantes de graduação e pós-graduação de todos os câmpus, professores, técnicos e egressos da Universidade realizarem sua inscrição no Integra UFMS 2024. O maior evento científico de Mato Grosso do Sul será realizado entre 21 e 25 de outubro, na Cidade Universitária.

Os interessados em participar devem submeter as ações via Sistema de Informação e Gestão de Projetos. Além de preencher o formulário disponível no Sigproj, o autor deve, quando estudante ou egresso, enviar a anuência do orientador ou coordenador do projeto em formato PDF, mas se o proponente é o próprio coordenador da ação não é necessário; enviar o banner em formato PDF e vídeo (confira os modelos e a vinheta aqui). “A submissão consta da proposta em si, a descrição, o banner, vídeo e o resumo. Esse resumo será utilizado na publicação; o banner na apresentação e exposição presencial; e o vídeo na divulgação científica na página do Integra UFMS 2024”, explica a coordenadora geral do evento e diretora da Escola de Extensão da Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Esporte (Proece), Liana Dessandri Duenha Garanhani.

São aceitos trabalhos vinculados a programas, atividades e ações institucionais desenvolvidos pelas pró-reitorias de Extensão, Cultura e Esporte, Pesquisa e Pós-Graduação e de Graduação, pelas agências de Internacionalização e Inovação e de Educação Digital e a Distância, além da Feira de Tecnologias, Engenharias e Ciências de Mato Grosso do Sul (Fetec-MS). “No momento da inscrição, o proponente também pode optar por apresentar o trabalho em escolas do ensino fundamental e médio, por meio do Programa Vem Pra UFMS. Para isso, basta manifestar o interesse no próprio formulário de submissão no Sigproj”, reforça a coordenadora.

De acordo com Liana, a novidade é a possibilidade de, nessa edição, haver a participação de estudantes de universidades parceiras localizadas em outros países, conforme acordo de cooperação firmado por meio da Aginova. “Os principais benefícios proporcionados pelo Integra UFMS 2024 é a integração acadêmica e a ampliação da divulgação científica. Como é o maior evento dessa natureza no Estado, ao participar, é possível, além da publicação, a consolidação do trabalho”, avalia a coordenadora.

Outra novidade é a instituição do Passaporte da Ciência. “Essa ação será realizada junto aos alunos que participam da Fetec-MS. Todos os que vierem, seja para apresentar ou visitar a Feira, vão receber o passaporte e carimbá-lo ao passarem por determinados locais da Universidade”, destaca Liana.

Para esse ano, são esperados cerca de dois mil trabalhos inscritos, de todas as áreas da Universidade: ensino, pesquisa, extensão, empreendedorismo, inovação, internacionalização e sustentabilidade. “Como cada trabalho envolve vários autores, acreditamos que o público seja bem maior: entre seis e oito mil pessoas”, finaliza Liana.

Com informações da UFMS.

Leia Mais

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.