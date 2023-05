André articula filho ao TCE e filha Denise para vice de Beto Pereira

A indicação do filho, André Puccinelli Júnior, a uma das cadeiras do Tribunal de Contas a ser aberta, com afastamento dos conselheiros Waldir Neves, Iran Coelho das Neves e Ronaldo Chadid, em função dos possíveis desdobramentos da operação Terceirização de Ouro, tem colocado mais ingredientes na futura aliança MDB e PSDB, considerada prioritária para os tucanos, na disputa pela Prefeitura da Capital.

O ex-governador, André Puccinelli, tem articulado para que André Júnior ocupe a indicação da Assembleia Legislativa, cadeira almejada pelo deputado Paulo Corrêa, ex-presidente da Assembleia Legislativa. Além disso, projetar a carreira política da filha, Denise Puccinelli, sendo nome de vice, na chapa com o deputado federal Beto Pereira (PSDB), à Prefeitura de Campo Grande, vaga pretendida pelo presidente da Câmara da Capital, vereador Carlão (PSDB).

Outra ambição de Puccinelli estaria relacionada a 2026, quando pretende voltar a ter um mandato eletivo e o seu projeto seria retornar à Câmara Federal, onde cumpriu mandato após ter sido eleito, na disputa eleitoral de 1994. Muitos consideram que esse retorno ao Congresso Nacional já aconteceria naturalmente, se a incursão dos filhos, no TCE e da filha, como candidata a uma vaga na Câmara, ou de vice de Beto Pereira, se consolidem.

Reposição

Essa volta de Puccinelli pode ter sido reforçada pelo fato de que os partidos de direita começaram a se distanciar do PSDB, como os casos do PL e do PP, que ensaiam projetos próprios já para a disputa de 2024, buscando um fortalecimento para o pleito de 2026. Tanto PL quanto PP foram partidos considerados como fundamentais para a vitória do tucano Eduardo Riedel, em 2022.

O desfalque, tanto do PL quanto do PP, já faz com que o ex-governador, Reinaldio Azambuja, hoje presidente regional do PSDB, já pense na reposição de aliados e a reaproximação com o MDB apresenta-se como uma alternativa muito boa. Inicialmente, foram mantidos os integrantes da bancada estadual do MDB na Assembleia Legislativa, depois, com a ministra Simone Tebet e foi iniciada a conversacom André Puccinelli.

Além das articulações fora do MDB, Puccinelli assegurou a eleição do ex-senador, Waldemir Moka, como presidente regional do MDB, minando as pretensões do deputado estadual Márcio Fernandes.

Por Laureano Secundo – Jornal O Estado de Mato Grosso do Sul.

Confira mais notícias na edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.