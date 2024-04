Inscrições para Concurso Público em Brasilândia encerram neste domingo

Os interessados em ingressar no serviço público de Brasilândia, município da região leste de Mato Grosso do Sul, têm até hoje (21), para realizar suas inscrições no concurso público da Prefeitura. Localizado a 366 quilômetros de Campo Grande, o município está oferecendo 11 vagas em diversas áreas de atuação, além da formação de cadastro reserva.

As oportunidades são para profissionais de diferentes níveis de escolaridade, desde alfabetizado até superior, com jornadas de trabalho variando entre 20 e 40 horas semanais. Os salários são atrativos, oscilando entre R$ 1.394,58 e R$ 16.214,67 ao mês. A remuneração mais alta é destinada ao cargo de médico de saúde da família, que exige uma carga horária de 40 horas semanais.

As inscrições devem ser realizadas de forma online, através do site da Fundação Fafipa, instituição responsável pelo certame. Para participar, os candidatos precisam pagar uma taxa que varia de R$ 90 a R$ 130, de acordo com o cargo pretendido. A seleção dos concorrentes será feita por meio de diversas etapas, incluindo prova objetiva, prova prática e avaliação de títulos. As avaliações estão programadas para ocorrer a partir do dia 12 de maio, conforme consta no edital disponível para consulta.

