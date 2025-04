Inscrições para atividades lúdicas nas brinquedotecas da UFMS estão abertas em cinco câmpus

As brinquedotecas da Cidade Universitária e dos Câmpus da UFMS de Aquidauana (CPaq), do Pantanal (CPan), de Ponta Porã (CPPP) e de Três Lagoas (CPTL) estão com inscrições abertas no Sistema de Informação e Gestão de Projetos. Podem participar crianças que sejam filhos ou estejam sob a guarda legal de estudantes, servidores ou colaboradores terceirizados da Universidade.

Para a pró-reitora de Cidadania e Sustentabilidade (Procids), Vivina Sol, as brinquedotecas promovem a cidadania ao garantirem um espaço seguro e de acolhimento para crianças e suas famílias dentro da Universidade. “Elas reforçam o compromisso da UFMS com a equidade, ao oferecer suporte a estudantes e trabalhadores com filhos, possibilitando que tenham melhores condições para concluir sua formação ou desempenhar suas funções. Além disso, ao incentivar o brincar como direito fundamental da infância, a iniciativa fortalece o desenvolvimento integral das crianças e contribui para a construção de uma sociedade mais justa e inclusiva”, aponta.

“A Brinquedoteca é uma importante iniciativa de extensão que oferece um espaço educativo e acolhedor. Ao mesmo tempo em que promove a formação prática de estudantes da área da Educação, proporciona experiências enriquecedoras em um ambiente de cuidado e aprendizagem, reforçando o compromisso da UFMS mais humana, sustentável e inovadora”, informa a pró-reitora de Gestão de Pessoas (Progep), Gislene da Silva.

Serão desenvolvidas com as crianças atividades lúdicas, recreativas e afetivas. O atendimento será feito por estudantes de graduação e de pós-graduação e servidores da Universidade, sob a supervisão do responsável técnico de cada brinquedoteca. “O espaço funciona como um laboratório de prática de ensino. Os bolsistas e voluntários desenvolvem habilidades pedagógicas, socioemocionais e de trabalho em equipe, além de adquirirem experiência prática no cuidado e desenvolvimento infantil”, complementa a pró-reitora da Procids.

As turmas são divididas conforme a idade e estão distribuídas nos períodos matutino, vespertino e noturno na Cidade Universitária e no CPan; nos períodos matutino e noturno no CPaq; nos períodos vespertino e noturno no CPPP; e no período vespertino no CPTL. Em cada turma, de acordo com a idade, uma vaga será destinada à criança com deficiência.

As inscrições seguem em fluxo contínuo até 20 de outubro. Mais informações podem ser acessadas nos editais.