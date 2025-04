Comunidade Tia Eva terá sessão de cinema na rua pelo projeto Olubayô

Esta é a 9ª sessão do projeto que circulou por comunidades quilombolas de Mato Grosso do Sul

Depois de cruzar o Estado levando arte, ancestralidade e reflexão, o projeto Olubayô – Cinema nas Comunidades Quilombolas realiza sua última sessão neste sábado (12), na Comunidade Tia Eva, em Campo Grande. A exibição será montada na rua Eva Maria de Jesus, próximo ao galpão da comunidade, onde moradores e visitantes poderão assistir gratuitamente aos cinco filmes selecionados pelo projeto, a partir das 19h. Mais que uma sessão de cinema, será uma noite de celebração às histórias negras contadas por quem as vive. Ainda haverá uma apresentação musical no evento.

O projeto, idealizado pela professora Bartolina Ramalho Catanante, conhecida como professora Bartô, percorreu nove comunidades quilombolas de Mato Grosso do Sul ao longo de fevereiro, março e abril. De Bonito a Dourados, passando por Terenos, Nioaque, Aquidauana, Jaraguari e Campo Grande, o cinema foi plantado como semente em cada território: uma tela, cadeiras, pipoca e a vontade de se ver na telona.

“O Olubayô cumpriu seu papel: levar cultura, ancestralidade e beleza para onde tantas vezes a arte não chega. As sessões foram emocionantes, com crianças, jovens e anciãos se reconhecendo nas imagens. Encerrarmos esse ciclo na Tia Eva, um dos quilombos urbanos mais simbólicos do nosso estado, é mais que especial. O cinema na rua é também um ato político, de ocupação e pertencimento”, afirma Bartô.

Serão exibidos os cinco filmes: Fábula da Vó Ita, de Joyce Prado; Bonita, de Mariana França; Luzes Debaixo, de Tero Queiroz; Águas, de Raylson Chaves; e Jardim de Pedra – Vida e Morte de Glauce Rocha, de Daphyne Schiffer. Obras que falam de memória, identidade, resistência e beleza – todas dirigidas por cineastas negros, numa potente afirmação de lugar e voz.

Joyce Prado, diretora de Fábula da Vó Ita, destaca a dimensão afetiva do projeto: “Saber que meu filme está sendo visto por crianças quilombolas, que se veem na tela, que podem imaginar outros futuros, é uma emoção indescritível. O Olubayô é essa ponte entre o imaginário e o cotidiano, entre a ancestralidade e o agora. É sobre dizer: nossas histórias importam, e muito”.

Com exibições ao ar livre e gratuitas, o Olubayô reafirma que a arte é um direito. Nas noites de cinema, comunidades se reuniram para rir, chorar, pensar e trocar. Foram tardes e noites onde a projeção não era só de imagens, mas de futuros. E neste sábado, a Comunidade Tia Eva, com sua história centenária de resistência e memória, encerra essa jornada com a potência que só um quilombo pode ter.

O projeto Olubayô é realizado com recursos da Lei Paulo Gustavo, do MinC (Ministério da Cultura), através do edital de audiovisual do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da FCMS (Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul), e integra as comemorações dos 40 anos do Grupo TEZ (Trabalho e Estudos Zumbi), entidade histórica do movimento negro em Mato Grosso do Sul.

Serviço

Sessão de Cinema Olubayô – Cinema nas Comunidades Quilombolas

Data: Sábado – 12/04

Horário: 19h

Local: Rua Eva Maria de Jesus, Comunidade Tia Eva, Jardim Seminário, próximo ao galpão da comunidade.

A entrada é gratuita.

Com informações da Agência de Notícias de MS.