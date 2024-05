Idoso cai em golpe após promessa de amor e perde quase R$ 27 mil em Dourados

Um idoso de 65 anos se tornou vítima de um golpe após acreditar na promessa de amor feita por uma mulher desconhecida, resultando na perda de quase R$ 27 mil. O caso aconteceu em Dourados, cidade localizada a 251 quilômetros de Campo Grande, e teve o boletim de ocorrência registrado na segunda-feira (13).

Segundo informações do registro policial, o idoso encontrou a mulher na rua no dia 8 de maio, por volta das 12h, após sair do banco. A suspeita se aproximou dele e teria feito uma proposta indecente, prometendo uma relação sexual em troca de algumas compras. “Vou andar pelada na sua casa, fazer amor com você, mas você tem que comprar umas coisinhas para mim”, teria dito a golpista.

O idoso aceitou a proposta e saiu com a mulher em um veículo Fiesta, visitando diversas lojas para adquirir os itens solicitados. Por volta das 15h, a golpista deixou o idoso em sua residência, continuando a trocar mensagens íntimas com ele durante a noite.

No dia seguinte, a mulher retornou à casa do idoso e juntos saíram novamente para fazer compras. Ao final do dia, o idoso percebeu que havia caído em um golpe, tendo gastado um total de R$ 26.949,34 em presentes para a golpista.

A vítima descreveu a mulher como loira, de olhos claros, alta e com um “corpo escultural”, o que sugere que ela tenha usado sua aparência para conquistar a confiança do idoso.

O caso foi registrado como estelionato na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) de Dourados, e as autoridades estão investigando o ocorrido para identificar e prender a golpista responsável por esse ato covarde.

