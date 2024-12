Idoso abandona cachorro debilitado dentro de saco plástico em frente a pet shop, em Campo Grande; Vídeo

No último sábado (14), câmeras de segurança de um pet shop localizado no Bairro Caiobá, em Campo Grande, flagraram um idoso abandonando um cachorro dentro de um saco plástico em frente ao estabelecimento.

O vídeo publicado no site Cg Zueira mostra o homem parando o veículo, aparentemente modelo Volkswagen Up de cor branca, abrindo o porta-malas e retirando uma sacola de supermercado com algo dentro.

Uma funcionária do pet shop gravou um vídeo mostrando um cachorro branco com pintas marrom-claro, bastante debilitado, dentro do saco plástico. No vídeo, ela relata que o animal possivelmente está em estado terminal de cinomose, repleto de carrapatos, desidratado e sem reagir a comandos. “Dá vontade de chorar, como tem gente ruim nesse mundo”, relata.

Maus-tratos a animais é crime previsto pela Lei 14.064/2020, que estabelece multa e pena de reclusão de 2 a 5 anos para quem cometê-lo. É importante destacar que estamos no Dezembro Verde, mês que visa combater o abandono de animais de estimação por meio de ações de conscientização para a população.

Em casos de abandono e maus-tratos, a Decat (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Ambientais e de Atendimento ao Turista) disponibiliza o número de WhatsApp (67) 99653-0934, por meio do qual é possível realizar denúncias.

