Três Audiências Públicas para discussão de impacto de vizinhança serão realizadas em dezembro na Capital

A Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (Planurb), realizará, nos dias 18, 19 e 20 de dezembro, três audiências públicas para apresentação e discussão dos Estudos de Impacto de Vizinhança (EIV) de empreendimentos localizados na Região Urbana do Prosa. Os encontros ocorrerão na sede da Planurb, sempre às 18h, em conformidade com o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e Ambiental de Campo Grande (PDDUA).

Cronograma das Audiências Públicas

18 de dezembro

A primeira audiência pública tratará da ampliação do Shopping Campo Grande. O projeto prevê a construção de 150 novas lojas satélites, uma loja semiâncora, duas megalojas e uma nova área gastronômica, totalizando uma área construída de aproximadamente 56.615 m². O empreendimento está sob responsabilidade do Consórcio Empreendedor do Shopping Campo Grande – Fase I e está localizado nos lotes D1, R e E, na esquina da Avenida Afonso Pena com a Rua Dr. Paulo Machado, no Bairro Santa Fé. O projeto é analisado sob o Processo Administrativo nº 93.317/2024-78.

19 de dezembro

A segunda audiência abordará um empreendimento multirresidencial que contará com 196 unidades habitacionais e 4 salas comerciais. O projeto é da empresa Northern Capital Ltda. e está situado na Rua Monte Serrat, entre a Rua Itambé e a Avenida Cônsul Assaf Trad, no Bairro Novos Estados. O processo está registrado sob o número 83.375/2024-48.

20 de dezembro

A última audiência pública discutirá o projeto de um empreendimento de uso misto, que contempla 230 consultórios (clínica médica sem internação) e 72 unidades habitacionais. O empreendimento, denominado Medical Center Campo Grande, está localizado no lote S, com frente para a Avenida Mato Grosso, entre a Rua Antônio Theodorowich e a Rua Lília Oshiro, no Bairro Carandá. O processo administrativo referente a este projeto é o nº 93.318/2024-31.

Em cumprimento ao Decreto nº 15.846, de 1º de março de 2024, e reforçando o compromisso com a gestão democrática e participativa, as audiências públicas contarão com a possibilidade de participação presencial. Além disso, os encontros serão transmitidos ao vivo pelo canal oficial de Educação Ambiental da Planurb no YouTube, disponível no link: www.youtube.com/@educacaoambientalplanurbcg9987.

Os documentos que embasam as audiências estão disponíveis para consulta pública na Biblioteca Geógrafa Aparecida Lopes de Oliveira, localizada na sede da Planurb, e também no site oficial da autarquia: www.campogrande.ms.gov.br/planurb.

Essas audiências representam uma importante oportunidade para que a população conheça e discuta os impactos e benefícios dos novos empreendimentos na cidade.

Com informações da Prefeitura de Campo Grande