Natal Instagramável: esquinas da 14 de Julho ganharam instalações cenográficas

Esquinas da 14 de Julho ganharam cinco instalações cenográficas para o público tirar fotos e “postarem”

Um urso gigante de pelúcia que veio de São Paulo está chamando a atenção dos campo-grandenses que passam pelo Centro da cidade. “O Ursão tem 4,5 metros de altura e é feito de pelúcia. É uma atração inédita, que estreia aqui em Campo Grande. Ele ficará na 14 de Julho com a Cândido Mariano, até o dia 25 de dezembro, mas, dependendo do sucesso que ele faça, talvez fique mais! Vamos torcer!”, ressalta Max Oliveira, graduado em Marketing, mas com alma para lá de artística e atuando como ator, bailarino, cantor e acrobata no Brasil e no exterior, que foi contratado para dar vida, luz e cor às ruas de Campo Grande nesta época do ano.

O ursão fica “desmontado” durante o dia e brilha durante a noite. “Ele é uma das estrelas da festa do Natal, onde as pessoas podem se sentar em um lindo sofá personalizado para tirar uma foto perfeita com a família, os amigos e postar no Instagram, nas redes sociais”, conta Max, sobre a proposta de um ‘Natal Instagramável’. “As esquinas da 14 de Julho ganharam instalações cenográficas para que o público possa se encantar e tirar fotos ao lado de personagens lúdicos. São cinco instalações, sendo dois Globos Mágicos com personagens brinquedos, localizados nas esquinas da Afonso Pena e Dom Aquino, um super balão onde as pessoas podem entrar no cesto para um vôo cenográfico, que fica na esquina da Barão do Rio Branco e na Esquina da marechal Rondon”, adianta.

E ele deixa um recado aos leitores: “Não deixem de apreciar as atrações de Natal na cidade. Tanto na 14 de Julho quanto bairros e claro, na Cidade do Natal, que é um privilégio único de Campo Grande.” A Cidade do Natal, que volta com o parque de diversões e a adorada roda gigante, bem como, as atrações, não apenas na região central, mas também nos bairros, promete animar a população e atrair famílias.

Max ainda salienta que a primeira coisa a se levar em conta para um trabalho dessa proporção é a valorização dos profissionais locais. “A primeira grande e valiosa atividade é a preparação de um elenco e equipe 100% local. Nas atrações de Natal de Campo Grande, a produtora Despertar traz toda a produção e os profissionais criativos de São Paulo, mas toda a performance e parte técnica é executada por profissionais contratados localmente, e os mesmos recebem treinamentos de maquiagem, coreografia, interpretação e cuidado e manuseio dos figurinos e cenografias”, explica referindo -se a Parada de Natal, que será realizada todos os dias, até 25 de dezembro, às 19h e às 21h, na 14 de julho.

Encantamento

Para Max, esse fim de ano será: “[De] Encantamento! O ideal dos eventos de natal é levar magia e encantamento ao público! Uma devolutiva social, que toca os corações e proporciona momentos de felicidade. Além disso, o projeto tem um grande apoio de desenvolvimento profissional, capacitando e empregando profissionais da cidade”, pontua.

Ele ainda comenta, que o lúdico vai tomar conta do centro. “Nas Paradas de Natal na 14 de Julho e Cidade do Natal , personagens lúdicos vão invadir os espaços, animando e executando coreografias duas vezes na noite. É uma atração interativa que leva magia e encantamento ao público campo-grandense. Uma das estrelas da festa é a Rena!”

Por Méri Oliveira e Kátia Kuratone – Jornal O Estado do MS.

Leia a edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.