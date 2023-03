Hospital de Câncer recebe aporte de mais de R$ 6 milhões e retoma atendimentos

Após ter cerca de 500 atendimentos comprometidos pela falta de recursos financeiros, o Hospital de Câncer de Campo Grande confirmou ontem (6), que vai retomar o seu pleno funcionamento, após receber um aporte de mais de R$ 6 milhões, oriundos do governo do Estado e da gestão municipal. Ainda na manhã de ontem (6), em audiência pública na Câmara de Vereadores, o coordenador administrativo da unidade, Amilton Alvarenga, destacou que, mesmo com o déficit de R$ 777 mil por mês, o hospital tem atendido os pacientes que já estão em tratamento.

“O Hospital de Câncer não parou de trabalhar. Ele devolveu os pacientes agendados para o Sistema de Regulação, para que ele encaminhe esse paciente para outro serviço, até que o HC consiga garantir a segurança necessária ao paciente. Se eu trouxer um paciente para o hospital sem garantir a ele sua necessidade, estaríamos sendo injustos com o paciente, tirando a oportunidade de ir a outro serviço, que esteja em um momento melhor”, afirmou.

Horas mais tarde, o governo de Mato Grosso do Sul, através da SES (Secretaria de Estado de Saúde), confirmou o aporte de R$ 3,5 milhões para o hospital.

O titular da Saúde estadual, Maurício Simões, logo após sair da reunião, completou que mais recursos podem ser ofertados. Já o município vai repassar R$ 300 mil ainda em março, referente à primeira parcela, de um total de R$ 2,6 milhões, autorizados pelo Ministério da Saúde, recentemente.

