Horóscopo do dia: Veja a mensagem que seu signo tem pra você hoje

Confira o que seu signo tem a dizer pra você hoje.

Áries (de 21/3 a 20/4)

Com seu jeito agradável e envolvente, pode atrair todo mundo para perto de você. Há chance de fechar mais de uma parceria profissional interessante. Mas tanto sucesso pode atrair também olho gordo e inveja, garanta aquele banho de arruda com sal grosso (do pescoço pra baixo hein). Nos assuntos do coração, o diálogo deve fluir fácil e fazer toda a diferença. Você pode conseguir expressar o que sente e deseja. Se está solteiro, há grandes chances de ficar mais popular e seu celular talvez não pare notificar os contatinhos.

Touro (de 21/4 a 20/5)

A energia do dia é de cordialidade e delicadeza. Com isso, além de se expressar de modo mais gentil no ambiente profissional, pode ter facilidade para lidar com tarefas ligadas à arte, decoração e beleza. Está em alta trabalhar com público, sobretudo feminino, com alimentação ou artigos domésticos. Na saúde, aposte na sua determinação para adotar hábitos saudáveis. Você tem tudo para curtir uma relação sólida e uma vida confortável ao lado do love. Tá na pista? A vontade de ter um cobertor de orelha deve crescer. Ainda bem que há grandes chances de pintar na área um crush leal e ponta firma.

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

Contando com mais charme, cortesia e facilidade em deixar o clima bem gostosinho e animado, tudo indica que você irá atrair as pessoas para o seu lado e fará excelentes contatos. Emprego relacionado com artes, decoração, recreação ou cuidados com crianças está em evidência. Bom dia para fazer aquela fézinha, já que o momento é de sorte. No amor, a energia está muito positiva também. Se está à procura, você conta com muito pique e animação. E se alguém chamar sua atenção, pode tomar a iniciativa e se dar bem. Com o amor, não deve faltar criatividade para realizar os desejos de vocês. Na intimidade, tudo indica que o coração irá bater mais forte.

Câncer (de 21/6 a 21/7)

Tudo indica que o seu signo estará mais comunicativo e irá trocar boas ideias com os amigos, colegas de trabalho e chefes, e irá se mostrar mais inteligente e animado. Pode propor planos engenhosos e se destacar. Há chance também de fazer parcerias de sucesso. Na área pessoal e profissional, você conta com imaginação fértil e ideias criativas para transformar sua vida e crescer. Se encontrou sua alma gêmea, tende a viver um relacionamento íntimo, profundo e estável. Está solteiro? O desejo de ter companhia e curtir um romance sério promete ficar forte, e pode contar com um empurrãozinho de um parente para desenrolar.

Leão (de 22/7 a 22/8)

Seu poder de comunicação tá on e tudo indica que você irá se expressar de maneira agradável, o que deve conquistar a simpatia das pessoas. Seu lado sociável também se destaca e favorece o trabalho, sobretudo se atua com comércio, público ou clientes. Só cautela pra não ficar de conversa fiada durante o expediente pra não se queimar com a chefia! Nos estudos, tende a contar com criatividade e bom gosto. Se está em busca de amorzinho, seus amigos talvez banquem o Cupido e te apresentem alguém pra lá de interessante. Tudo indica que o papo irá render e há sinal de romance. No romance, você e seu mozão podem realizar planos e até sonhos grandiosos.

Virgem (de 23/8 a 22/9)

A Lua começa o passeio pela sua Casa da Fortuna e promete acabar com os perrengues financeiros. Amém que fala, né? Tudo indica que o seu jeito mais gentil e simpático irá te ajudar a ganhar mais dinheiro, sobretudo se atua com público. Pode até tirar ideias do que fazer e do que não fazer pra acabar com os seus próprios boletos ao encarar os problemas econômicos dos outros. No romance, você e o love devem trabalhar juntos para crescerem na vida, e há grandes chances de conquistarem sucesso e dinheiro. Se está no rol dos solteiros, pode se apaixonar por um colega de profissão e essa paixão tem tudo pra ser correspondida.

Libra (de 23/9 a 22/10 )

Seu jeito encantador está em destaque e tudo indica que terá facilidade pra fazer contatos, atrair aliados e iniciar relações pessoais e profissionais vantajosas. Sociável, tende a buscar companhia e trocar ideias com todos. Só não deixe a indecisão dar as caras – fortaleça sua autoconfiança! Libra do céu, os astros dão play na sua vida amorosa e as coisas podem caminhar super bem pra você. Se está na pista, tende a abrir a mente e curtir aventuras românticas deliciosas, inclusive com alguém de longe. Se já tem um mozão, deve esbanjar imaginação fértil e dedicação ao romance.

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

Tudo indica que suas relações pessoais e profissionais estarão tranquilas e favoráveis, escorpianos. É que em busca de paz de espírito e sossego, você pode ceder mais e se esforçar pra se adaptar às situações. Emprego tende a ser bem produtivo, sobretudo se seu signo puder trabalhar sozinho ou longe dos colegas e da chefia. No amor podem rolar mudanças no seu romance, mas tudo indica que deixarão as coisas ainda melhores. Se está na pista, seu poder de seducência deve atrair geral – use a intuição na hora de escolher em quem dar match. O sexo pode pegar fogo, com direito a posições e ideias bem criativas.

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

Tudo indica que você irá atrás dos seus objetivos com mais entusiasmo nesta quinta. O céu só avisa pra não atirar pra todo lado, pois isso tende a atrasar a realização dos seus planos. De quebra, poderá contar com seus colegas de trabalho e suas amizades. Há boas chances de ajudar e também receber uma mãozinha dos amigos. No amor, os astros dão a maior força pra você marcar vários gols de placa! Se está na pista, tem tudo pra encontrar um crush perfeitinho, do jeito que curte. Pode até rolar algo mais com alguém da sua turma. No romance, o clima deve ser de companheirismo, ótima sintonia e vida social agitada.

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

Você tende a se interessar mais pelas suas parcerias profissionais, procurando manter uma boa reputação comos colegas, clientes e a chefia. Mais agradável, simpático e maleável, seu signo tem tudo pra brilhar e crescer. Na saúde, seus cuidados com o corpo, aparência e bem-estar prometem trazer excelentes resultados. Prepara que agora é a sua hora de dar show nos assuntos amorosos. Aleluia! Se busca um love, deve ter sorte e encontrar um crush tudo de bom. No romance, o mozão tende a te valorizar mais. Há grandes chances de mudar seu status nas redes sociais.

Aquário (de 21/1 a 19/2)

Sociável e comunicativo, seu signo tende a se expressar de um jeito tão descontraído e agradável que você deve atrair as pessoas para o seu lado, fazer bons contatos e abrir seus horizontes. Trabalho estimulado, sobretudo as áreas ligadas ao ensino, publicidade e exportação. Depois de tanto isolamento social, vontade grande de viajar, né, minha filha? Planos de viagem ou mudança de cidade têm tudo pra sair do papel. Se está na solteirice, um crush parecido com você pode pintar na área e ganhar seu coração. Há chance de se amarrar. Com o mozão, a relação deve ganhar novidades e diversões. O sexo promete muito prazer

Peixes (de 20/2 a 20/3)

A Lua promete trazer transformações importante no seu dia, seu jeito gentil e modo amável de se expressar tendem a conquistar as pessoas fácil, fácil, o que deve estimular suas relações profissionais. Se tem ligação com os negócios de outras pessoas, tudo indica que irá atuar bem nessa área, criando e solucionando qualquer coisa que apareça. Há chance de contar até com a ajuda financeira de parceiros. Se já tem um love, pode curtir ótimos momentos no cantinho de vocês. Se está só, tem tudo pra atrair alguém experiente e conquistar o contatinho na cama. Na intimidade, clima de romantismo, ligação forte e muito prazer.

