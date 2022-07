Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Áries (de 21/3 a 20/4)

A Lua em Áries realça os pontos fortes do seu signo. Você vai se mostrar ainda mais decidida e ousada do que já é e terá determinação extra para buscar seus objetivos. Ao longo da manhã, pode enfrentar algum conflito com parentes, principalmente se vocês trabalham juntos. Procure controlar as suas reações e trate de resolver as divergências com diálogo, sem discutir. Tudo bem se a família não apoiar seus planos – não precisa brigar. Se seu coração ainda acelera por alguém do passado, talvez queira deixar as paqueras para depois. Dois, contagie o par com seu otimismo e só relembre bons momentos.

Touro (de 21/4 a 20/5)

Cautela e discrição são as principais dicas do céu para você nesta segunda-feira. Tensão entre Lua e Vênus pode causar conflitos, fofocas e mal-entendidos. O melhor a fazer é ficar mais quieta no seu canto, sem responder a provocações. Evite, também, acreditar em tudo que os outros vão dizer. Nem todos vão merecer a sua confiança. Sinal verde para investir nos estudos e trocar conhecimentos com pessoas mais experientes. No amor, pode se envolver numa relação secreta ou proibida. Se quer manter a relação em segredo, não conte mesmo a ninguém. A dois, melhore o diálogo para fortalecer a confiança.

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

Você vai iniciar a semana focada em buscar novas formas de ganhar dinheiro e reforçar seu orçamento, ainda mais se você teve gastos inesperados recentemente e precisa reequilibrar suas contas. Mas evite pedir grana emprestada a amigos, pois pode se aborrecer. Você pode até contar com o apoio dos amigos, mas apenas para trocar ideias e agilizar as tarefas no trabalho. Com Lua e Júpiter na Casa 11, quem está livre vai querer curtir essa liberdade e só vai se envolver num romance se sentir que vale muito a pena. Na união, evite brigar por ciúme. Respeitem o espaço um do outro, sem cobranças.

Câncer (de 21/6 a 21/7)

Conquistar o sucesso e ser admirada no trabalho serão seus principais objetivos neste começo de semana. Ambiciosa e confiante, você fará tudo que estiver ao seu alcance para atrair a atenção dos chefes e vai usar todo o seu talento para conquistar melhorias, talvez até uma promoção. Mercúrio em Câncer deixa você mais comunicativa, ajuda a dialogar, negociar e convencer as pessoas. Você também contará com muita criatividade e pode ter ótimos resultados ao trocar ideias com os colegas. No amor, você vai mirar alto e escolherá a dedo seu alvo. Boa fase para falar em compromisso e fazer planos com seu bem.

Leão (de 22/7 a 22/8)

Você pode sentir certa dificuldade para se concentrar nas tarefas ou aprender uma nova função no trabalho no início do dia. Procure se isolar em um lugar mais quieto, onde possa se afastar de conversas e outras distrações. Aliás, a fofoca está no ar e é bom ficar longe de intrigas se não quiser ter problemas no emprego. À tarde, você pode se entusiasmar com a oportunidade de iniciar um curso ou passar mais tempo junto de pessoas sábias e experientes. Pode ter boas notícias sobre um assunto de Justiça. Na paixão, valorize as afinidades, seja na conquista ou no romance. Melhore o diálogo.

Virgem (de 23/8 a 22/9)

Mudanças e imprevistos podem atrapalhar seus planos no início do dia. Em vez se de fechar ou se aborrecer, procure encarar os desafios como oportunidades e mostre que está preparada para se adaptar a qualquer situação. Se depender de Mercúrio e Plutão, você terá criatividade e aliados de sobra para contornar os obstáculos e virar o jogo a seu favor. Lua e Júpiter na Casa 8 deixam sua sensualidade simplesmente irresistível e você vai atrair como ímã. Vai ser fácil seduzir e envolver quem deseja, seja na conquista ou na vida a dois. Renda-se aos desejos e aproveite os bons momentos de intimidade.

Libra (de 23/9 a 22/10)

Vênus e Mercúrio na Casa 10 deixarão você muito ambiciosa, vaidosa e empenhada em buscar o sucesso. A carreira estará entre as suas prioridades e você fará tudo que estiver ao seu alcance para conquistar o reconhecimento que merece. Vai lutar com unhas e dentes para realizar seus objetivos, mesmo que, para isso, precise enfrentar a oposição da família. A Lua estimula a cooperação e as parcerias – só precisa saber equilibrar seus interesses com os interesses dos colegas. A Lua também estimula o romance e indica um bom momento para investir num namoro mais sério. União forte e repleta de companheirismo.

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

A Lua na sua Casa do Trabalho garante determinação, disposição e garra em dobro para você cumprir suas tarefas e conseguir ótimos resultados na profissão. Terá que se sacrificar um pouco no início do dia para aprender algo novo, mas vai valer a pena e você vai encerrar o dia com a deliciosa sensação de dever cumprido. No amor, você vai buscar alguém que realmente combine com seu jeito de ser e de pensar. Vai escolher alguém que já conhece ou vai apostar em boas conversas para conhecer melhor o alvo. Na vida a dois, você vai apoiar e participar mais dos projetos do par. Abra o seu coração.

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

Você começa a semana com a Lua no paraíso astral, sinal de sorte, criatividade e muito entusiasmo para encarar a segundona. Vai se preocupar mais com dinheiro, seja para bancar gastos inesperados ou para garantir um futuro melhor e mais seguro para você. Mercúrio trará boas ideias para aumentar seus ganhos – anote tudo para avaliar o que tem mais chance de dar certo. Só controle o desejo de gastar: resista às tentações nas vitrines. Vários astros turbinam seu charme nesta fase, sinal de que vai se dar bem nas paquerasss e no romance. Pode iniciar um namoro ou deixar a união mais quente e romântica.

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

Quem trabalha com parentes pode enfrentar alguns conflito de interesse no início do dia. Mas Mercúrio na Casa das Alianças vai facilitar o diálogo e ajudará você a encontrar um meio-termo que agrade a todos. Você só precisa controlar suas reações para que a conversa seja tranquila e resulte num acordo. A Lua na Casa 4 também incentiva você a mostrar sua experiência para brilhar e se dar bem no emprego. O céu avisa que você não deve deixar a família interferir demais na sua vida amorosa. Pode iniciar um romance ou fortalecer a relação com seu amor. Companheirismo e diálogo não vão faltar.

Aquário (de 21/1 a 19/2)

Mercúrio na Casa 6 deixa seu raciocínio rápido, melhora sua memória e garante muita criatividade para você no trabalho. Junto com a Lua na Casa 3, também facilita a comunicação. Você contará com boa lábia, o que deve ajudá-la em qualquer profissão, especialmente em vendas, telemarketing, jornalismo e ensino. Só precisa ter cuidado para não se distrair com conversas fúteis e com fofocas. Proteja seus segredos e não comente seus projetos. Na conquista, você estará ainda mais extrovertida e vai apostar em bons papos para se aproximar. Esclareça dúvidas e preocupações no romance. Fortaleça a confiança.

Peixes (de 20/2 a 20/3)

Ganhar dinheiro e melhorar de vida estarão entre as suas prioridades neste início de semana. Com Lua e Júpiter na Casa 2, você pode ter boas oportunidades de aumentar seus ganhos. Ao mesmo tempo, Mercúrio e Vênus na Casa 5 garantem criatividade em dobro, o que deve trazer ótimas ideias de coisas lucrativas que você pode fazer para faturar. Porém, o desejo de gastar também será maior, então, trate de controlar seus impulsos para não sair comprando tudo que vê pela frente. Ótima popularidade nas paqueras. Pode pintar um clima de romance com amigo(a). Boa sintonia na união – não deixe o ciúme atrapalhar.