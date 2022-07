Capotamento deixa uma pessoa ferida na MS-475

Uma pessoa ficou gravemente ferida, após perder o controle e capotar o veículo que conduzia na noite de ontem (17), pela MS-475, entre Ivinhema a Novo Horizonte do Sul. Conforme divulgado pelo Corpo de Bombeiro, o condutor estava consciente e orientado, mas foi encaminhado para um hospital para atendimento médico.

De acordo com o site Ivinoticias, o veículo de modelo Ford Ecosport com placas de Novo Horizonte do Sul seguia sentido ao trevo do município, quando por motivos a serem apurados perdeu o controle e veio a capotar. O automóvel ficou com as rodas para cima, às margens da rodovia.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e encaminhou o condutor para um hospital na cidade de Novo Horizonte do Sul.

Equipes da Polícia Militar também foram acionadas para auxiliar no registro do acidente.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.