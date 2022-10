Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Áries (de 21/3 a 20/4)

A Lua na Casa 1 acentua toda determinação e ousadia do seu signo, sinal de que você vai iniciar a semana com disposição de sobra para batalhar pelos seus interesses. Terá boa lábia e respostas rápidas para tudo, o que deve facilitar muito seu trabalho, especialmente na hora de vender seu peixe ou convencer as pessoas. Só evite bater de frente com chefes e autoridades. Dedique-se e pode até faturar uma graninha a mais no fim do expediente. Na paquera, se estiver a fim de alguém, você não pensará duas vezes para se declarar. Boas conversas com seu amor, só não vale discutir. Controle o ciúme.

Touro (de 21/4 a 20/5)

Marte na Casa das Finanças dará deixará você mais ambiciosa e arrojada. Se você tem uma boa ideia em mente para ganhar dinheiro, este é um bom dia para colocá-la em prática. Você também pode buscar um novo emprego ou um bico para engordar o orçamento, ainda mais se for para se livrar de vez de uma dívida. No fim da manhã, pode ter dificuldade para se concentrar ou aprender algo. Persista e vai conseguir. Seu charme ganhará reforço à noite, o que deve favorecer as paqueras. Bom papo com alguém conhecido. A dois, boa noite para conversar sobre assuntos de rotina. Só não discuta por grana ou ciúme.

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

A Lua incentiva o trabalho em equipe e avisa que você pode contar com apoio de amigos para alcançar as suas metas. Ao mesmo tempo, Marte dará mais confiança e determinação para você, além de acentuar o seu espírito de liderança. Use essa força para motivar os colegas e lutem juntos para obter bons resultados no trabalho. Pode ter alguma decepção com alguém da turma no fim da manhã, deve ser algo passageiro. Seu poder de sedução está mais forte e vai ser fácil fazer alguém se apaixonar. Na união, noite perfeita para namorar. Tome a iniciativa!

Câncer (de 21/6 a 21/7)

Você vai começar a semana com energia renovada e muita vontade de vencer. Vai sentir uma vontade maior de conquistar o sucesso e fará o que estiver ao seu alcance para mostrar o seu valor. Pode ter algum conflito com colegas no fim da manhã, especialmente se estiverem disputando uma mesma vaga ou promoção. Mais tarde, a Lua deve aumentar a sua popularidade, o que de render novas amizades e paqueras. Boa conversa em família à noite. Na união, não tente medir forças com seu amor. Respeite as diferenças e aposte no companheirismo para fortalecer a relação.

Leão (de 22/7 a 22/8)

A Lua convida você a abrir a sua mente e aprender coisas novas. Pode se entusiasmar em iniciar um curso ou trabalhar em equipe com colegas mais experientes e que tenham muito a ensinar. O céu indica que enfrentará alguns desafios no trabalho no meio do dia, mas nada que não possa superar com persistência e dedicação. Siga em frente e mantenha o foco em seus objetivos. Na paquera, você estará mais exigente. Vai querer conversar bastante e conhecer muito bem o alvo antes de investir. Pode pintar uma forte atração por alguém da turma. No romance, sinal verde para conversar e fazer planos.

Virgem (de 23/8 a 22/9)

Lua e Marte darão todo incentivo para você correr atrás do que quer e transformar o mundo ao seu redor. Quem deseja mudar de emprego ou batalhar por uma promoção terá toda coragem e energia necessária para isso. Só não conte demais com a sorte: o sucesso só virá depois do trabalho. Boa noite para investir nos estudos: aprenda tudo que puder. No campo sentimental, as afinidades contarão mais pontos. Você vai dizer claramente o que quer e só dará chance a alguém se sentir que o alvo busca o mesmo que você. Quem já tem um amor vai sentir uma sintonia ainda maior com o par. Só não abuse das cobranças.

Libra (de 23/9 a 22/10)

Trabalhar em equipe pode ser muito enriquecedor para você, principalmente se puder se unir àqueles colegas que você admira e quer alcançar. Aprenda tudo que puder com quem já chegou aonde você quer chegar. Mostre a eles e aos chefes que você quer progredir. Quem tem uma sociedade com parentes vai precisar de muito jogo de cintura para driblar conflitos: controle as suas reações. No início da noite, a Lua chega à Casa 8 e deixa sua sensualidade ainda mais evidente. Explore seu charme para envolver quem deseja. Na união, estimule o diálogo e invista na sedução.

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

Você vai iniciar a semana com muita disposição para o trabalho e ainda vai contar com toda determinação e ousadia de Marte para realizar as mudanças que deseja em sua vida. É uma boa fase para quem deseja mudar de emprego ou função: arregace as mangas e corra atrás. O céu só pede cuidado com mal-entendidos, sobretudo próximo à hora do almoço. Bom momento para cuidar da saúde e investir em hábitos mais saudáveis. À noite, sua vida amorosa receberá novos estímulos. Pode iniciar um namoro ou fortalecer a união com seu bem. Abra seu coração e compartilhe seus sonhos com o par.

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

A Lua na Casa 5 traz sorte, criatividade e muito entusiasmo para você. Sua alegria vai contagiar os colegas e pode tornar o ambiente de trabalho muito mais leve a prazeroso. Marte na Casa 7 indica que você vai liderar os colegas e, juntos, vocês terão ótimos resultados. Seu único desafio hoje será controlar os gastos. Evite comprar coisas supérfluas ou esbanjar com diversão. À noite, você pode querer arrumar suas coisas e cuidar um pouco mais da saúde e da dieta. Na paquera, pessoas conhecidas terão mais chance de se aproximar. A dois, boa fase para fazer planos e fortalecer o companheirismo.

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

Marte ocupa a sua Casa do Trabalho e garante garra em dobro para você encarar as tarefas e colocar o serviço em dia. Você vai mostrar muita determinação e iniciativa no emprego, o que pode render bons resultados. Fase especialmente positiva para quem trabalha em casa ou com parentes. Seja qual for a sua profissão, aposte na sua experiência para se destacar. Cuidado com atritos em família na hora do almoço: seja mais flexível. No início da noite, a Lua entra no seu paraíso astral e envia ótimos estímulos para o amor. Paquera e romance serão repletos de carinho e romantismo. Invista na sedução!

Aquário (de 21/1 a 19/2)

Se depender dos astros, você vai começar a semana no maior alto-astral e vai motivar todo mundo com a sua energia. A Lua na Casa 3 deixa você ainda mais extrovertida e comunicativa, o que deve facilitar muito seus contatos no trabalho. Explore sua boa lábia para agradar chefes, colegas e clientes, principalmente se você atua no comércio. Também é uma fase de muita sorte: não deixe de fazer uma fezinha. Você só precisa ter cuidado com o que vai dizer para não deixar escapar um segredo nem se meter em fofocas. Bons papos vão favorecer uma conquista ou vão aproximar ainda mais você e seu bem.

Peixes (de 20/2 a 20/3)

A Lua indica um dia bem promissor para as suas finanças. Fique atenta às oportunidades de aumentar seus ganhos, seja com um novo trabalho, uma comissão maior ou com coisas que possa fazer em casa nas horas vagas. Algo que sempre fez como passatempo pode se mostrar um negócio muito lucrativo: pense nas coisas que sabe fazer bem e mãos à obra! Só não convém misturar dinheiro com amizade, ok? À noite, será mais fácil puxar papo na paquera ou se abrir com a pessoa amada. Valorize o diálogo. Mas é entre quatro paredes que o clima vai esquentar.

