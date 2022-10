Ao tentar separar briga, jovem é esfaqueado em bar na Capital

Um jovem de 26 anos foi esfaqueado na madrugada de hoje (10), ao tentar separar uma briga generalizada, em um bar na Vila Santo Amaro, em Campo Grande. A vítima foi encaminhada em estado grave para Santa Casa; já o autor fugiu do local.

De acordo com o registro, a ocorrência aconteceu na rua Telita Garcia, quando iniciou uma briga generalizada de 30 pessoas em um bar na região. Alguns dos envolvidos utilizavam capacetes e começaram a se agredir.

Conforme o registro, a namorada da vítima contou aos policiais que ele tentou separar a briga, mas acabou ferido com uma facada. Ela ainda disse na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) centro não conhecer o autor, mas que fugiu do estabelecimento em um veículo de modelo, Fiat Stilo.

Equipes do Corpo de Bombeiros estiveram no local e socorreram a vítima em estado grave e encaminhado com urgência para Santa Casa. Até o momento não temos informações sobre seu estado de saúde.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio na delegacia da região central.

