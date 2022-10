Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Áries (de 21/3 a 20/4)

A Lua indica um ótimo dia para viajar, conhecer lugares e pessoas diferentes. Também é um bom momento para investir nos estudos, na espiritualidade, na cultura – em tudo que possa abrir a sua mente. Valorize a troca de ideias e experiências. No trabalho, Vênus estimula as parcerias. Mas é bom não exagerar na franqueza e nem querer impor demais as suas vontades. Na paquera, experimente se enturmar com gente nova e aposte nas afinidades. Romance secreto, namoro a distância ou relação com alguém conhecido pode enfrentar alguns desafios: saiba ouvir e negociar para manter a harmonia da relação.

Touro (de 21/4 a 20/5)

Você pode enfrentar algumas mudanças no trabalho no início do dia. Se souber fazer do limão uma limonada, há boas chances transformar um desafio em uma boa oportunidade, inclusive para aumentar seus ganhos. Marte na Casa das Finanças indica sucesso em uma iniciativa ou algum tipo de negócio – só não embarque em lances arriscados. O sucesso virá, mas é dos seus esforços. O céu também estimula uma mudança no visual. Você também vai querer cuidar melhor da saúde e da beleza. Pode pintar um clima de romance com colega ou amigo(a). Talvez queira manter em segredo.

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

A Lua na Casa das Alianças indica um período muito favorável para você investir em uma parceria ou sociedade, principalmente se puder se unir a alguém experiente, responsável e que tenha ideias parecidas com as suas. Ouça conselhos de quem já chegou aonde você quer chegar. Com Vênus na Casa 5, você terá sorte em tudo que fizer e pode até ganhar uma grana em jogos e sorteios: faça sua fezinha. No fim do dia, cuidado para não se desentender com alguém por bobagens: melhore o diálogo. Sinal verde para investir nas paqueras, inclusive com alguém da turma. Fase carinhosa, sedutora e romântica na união.

Câncer (de 21/6 a 21/7)

A Lua garante muita disposição e disciplina para você encarar o trabalho e fechar a semana com as tarefas em dia, ainda mais se você estiver empenhada em conquistar mais estabilidade no emprego. À tarde, família e carreira podem disputar a sua atenção. Parentes podem ajudá-la em um projeto ou decisão importante, nem que seja para mostrar que precisa rever alguns pontos. Pode sentir uma atração muito forte por alguém do trabalho e o céu pede para manter a discrição. Muito cuidado com fofocas e mal-entendidos. A dois, tente adiar uma conversa delicada. Desejos à flor da pele: realize suas fantasias.

Leão (de 22/7 a 22/8)

A criatividade pode ser uma importante aliada para você no trabalho. Além disso, a sorte vai soprar a seu favor e você vai sentir que as tarefas com fluir com muita facilidade. Para quem está de folga, a ordem do dia é curtir as coisas boas da vida e se divertir muito. Pode fazer passeios deliciosos com amigos. Viagem ou contato com alguém que mora longe recebe bons estímulos. No campo sentimental, você vai esbanjar charme, simpatia e boa lábia. Vênus dará sinal verde para se declarar se você sentir que encontrou alguém realmente especial. Só não vale exagerar nas cobranças nem brigar por ciúme, ok?

Virgem (de 23/8 a 22/9)

Quem trabalha em casa ou com parentes pode contar com um dia muito produtivo. Mire em seus objetivos mais ambiciosos e conte com o apoio da família para o que precisar. Confie na sua experiência para dar conta das tarefas e alcançar seus objetivos. Vênus na Casa das Finanças envia bons estímulos para ganhar dinheiro. Mas Júpiter, ao mesmo tempo, alerta que é melhor não esbanjar. É sempre bom ter uma reserva para imprevistos. No amor, o desejo de reconquistar alguém pode aumentar e você usará todo seu charme nessa missão. Só não se iluda com quem não merece. Evite interferências da família no romance.

Libra (de 23/9 a 22/10)

Os astros acentuam a sua criatividade e indicam que terá ótimas ideias para compartilhar com os colegas. Invista no diálogo e confie na sua boa lábia para convencer as pessoas e conseguir tudo que quiser. Pode fazer ótimos acordos. Também é um bom momento para aprender, seja em cursos ou conversas com gente sábia. Aposte no seu jogo de cintura para manter a harmonia em uma parceria ou sociedade. Adie conversas difíceis e cuide bem da sua saúde. Vênus realça seu charme e aumenta seu interesse em viver um grande amor. Se já tem, invista na sedução e no romantismo. Fuja de fofocas e discussões.

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

A Lua na Casa das Finanças instiga você a pensar mais em dinheiro e nas possibilidades de incrementar seus ganhos. Ouça dicas de parentes mais experientes, pois alguém da família pode dar um apoio importante para os seus rendimentos. Você também pode faturar uma grana extra com algo feito em casa, uma receita da vovó ou um negócio de família. Só tenha cuidado para não apostar suas fichas num negócio arriscado, pois pode sair no prejuízo. À tarde, procure cuidar melhor da saúde e do seu bem-estar. Levante sua autoestima. No amor, você vai querer segurança. Só não seja exigente ou ciumenta demais.

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

A Lua em Sagitário renova seu otimismo e dá força para você explorar ainda mais os talentos do seu signo. De manhã, pode ter uma boa oportunidade de retomar e esclarecer um assunto mal resolvido. Você pode liderar uma parceria ou sociedade: motive os colegas com seu entusiasmo. Há risco de se desentender com parentes no fim da tarde: respeite as diferenças sem brigar. No campo sentimental, só boas vibrações. Júpiter indica ótimas oportunidades de paquera e Vênus avisa que pode até pintar um clima de conquista com alguém da turma. A dois, fase de muito romantismo, companheirismo e sedução.

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

Talvez você tenha que usar suas economias para pagar uma dívida e se livrar de uma preocupação no início do dia. Também terá que vencer o cansaço para dar conta do trabalho: mostre iniciativa e determinação. Só evite assumir mais tarefas do que pode cumprir – pense na sua saúde. E cuidado para não entrar em discussões – é melhor manter a discrição e ficar mais quieta no seu canto. Invista nos seus sonhos e projetos mais ambiciosos, sem esperar pelo apoio dos outros. Fique longe de fofocas e mentiras. No amor, capriche no visual, vai se sentir ainda mais poderosa. Melhore o diálogo a dois.

Aquário (de 21/1 a 19/2)

A Lua estimula as parcerias e associações. Vai ser fácil atrair aliados para os seus projetos. Compartilhe suas experiências com os colegas, mas sem impor as suas opiniões. Vênus na Casa 9 envia ótimas vibrações para quem planeja viajar e encontrar pessoas de outras cidades. Valorize a troca de ideias e aprenda tudo que puder com gente antenada e inteligente. Papo tenso com amigos à noite: tenha jogo de cintura. Ciúmes de alguém da turma pode indicar que os sentimentos mudaram – será que está pintando um novo amor?

Peixes (de 20/2 a 20/3)

A Lua ocupa o ponto mais alto do seu Horóscopo e ajuda você a se sentir muito mais poderosa e confiante. Afaste a timidez, a insegurança e lute com toda força pelos seus ideais. Saturno na Casa 12 recomenda que você seja discreta e não confie demais em ninguém. Mas confie no seu taco, na sua experiência, e corra atrás! Cuidado para não impor suas vontades em família: evite discussões. Pode ter boas oportunidades de ganhar dinheiro, inclusive com algo totalmente inesperado. Vênus na Casa da Sedução promete apimentar as coisas no romance. Vai ser fácil atrair e envolver quem deseja.

