Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Áries (de 21/3 a 20/4)

Pleníssima no seu paraíso astral, a Lua promete elevar sua autoestima, arianas e arianos. Aí além de esbanjar confiança, você tende a mostrar todo o seu lado otimista, falador e entusiasmado! Aposte na sua criatividade, que está em alta, para inovar. Dia favorável para investir nos cuidados com a beleza, como limpeza de pele, depilação, tingimento dos fios, tratamentos rejuvenescedores e dentários, e deixar o visual em ordem – igual àquela música: “cabelo ok, marquinha ok, sobrancelha ok, a unha tá ok”. Se já se amarrou, pode colocar o seu bom gosto e jeito prático pra aperfeiçoar a relação. Se está na pista, há chance de se envolver com um colega de trabalho.

Touro (de 21/4 a 20/5)

O desejo de subir na vida e conquistar mais conforto tem tudo pra ficar forte hoje, coleguinha de Touro. E você conta com muito entusiasmo e otimismo pra conseguir o que quer. Sua carreira tende a se beneficiar com essa energia. Trabalhar com jovens ou crianças, em casa ou num negócio de família deve fluir numa boa e ser bem produtivo. Em casa, a ligação com seus queridos e o interesse pelos assuntos do lar podem aumentar. Você tende a agir com mais praticidade do que romantismo com o mozão, mas, mesmo assim, deve rolar muita diversão na intimidade. Se está na pista, deve irradiar afeto e vontade de se amarrar. Há chance de dar match com alguém que já conhece.

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

Tudo indica que seu signo irá transbordar entusiasmo, poder de comunicação e muitas ideias. A vontade de expressar o que sente e pensa deve crescer e aí você pode sair cantando igual o Gusttavo Lima “Fala comigo, bebê. Fala comigo”. Há boas chances de fazer contatos interessantes, meninos e meninas de Gêmeos. Na saúde, a energia lunar te incentiva a abandonar vícios e hábitos ruins. Bom dia pra iniciar uma reeducação alimentar e exercícios físicos. Com o mozão, aguarde muita sintonia e intimidade no conforto do seu ninho de amor. Agora se está em busca de um cobertor de orelha, o céu mostra que pode conhecer alguém em uma reunião na sua casa ou de um parente.

Câncer (de 21/6 a 21/7)

Você deve acordar com o bumbum virado pra Lua, meu consagrado/minha consagrada! Com o astro todo, todo na sua Casa da Fortuna, há excelentes chances de nadar na fortuna. Afinal com facilidade pra ganhar dindim, tem tudo pra conquistar segurança material e uma vida mais confortável. Aleluia, arrepiei! Só atenção com compras e presentinhos – segure-se pra não torrar sua grana, hein! Bom dia pra fazer um balanço financeiro, cortas despesas e quitar pagamentos. Se está na solteirice, pode ter facilidade pra fazer contatos, inclusive com gente de longe. Tudo indica que irá iniciar um romance. Com o mozão, você tende a abrir seu coração e falar o que sente.

Leão (de 22/7 a 22/8)

Leodivas e leodivos, seu jeito expansivo, animado e otimista deve ficar mais forte hoje e ditar o tom da sua quarta. Sua vaidade talvez fique acesa, e a energia do momento é ótima pra investir no visual. Aproveite pra dar mais atenção ao seu look e cuidar do seu corpo e saúde. Trava na beleza! Ótimo momento pra atualizar as redes socias, inclusive com fotos do seu amorzinho. Afinal você tem tudo pra ganhar várias curtidas! Se está só, talvez nem precise dar o primeiro passo, já que deve chover contatinho te querendo. No romance, pode contar com a ajuda financeira do mozão.

Virgem (de 23/8 a 22/9)

Virgem, meu cristalzinho, o céu manda avisar que o seu lado sensível pode dar as caras hoje. E em busca de ligações mais profundas, talvez seu signo fique mais seletivo e escolha melhor com quem se relaciona. Errado não tá, não é mesmo? A energia do dia estimula o isolamento e a reflexão. Aproveite pra olhar para o seu interior, analisar as emoções e ter mais claro em sua mente o que deseja. Se está na solteirice, não deve continuar assim por muito tempo. Esbanjando charme, sociabilidade e magnetismo, os contatinhos podem cair em cima de você. Na união, seu poder de seducência tá on e há chance de conseguir o que quiser do mozão, inclusive coisas materiais.

Libra (de 23/9 a 22/10)

Para o choque de zero pessoas, você tende a ficar mais sociável e tem tudo pra arrasar em reuniões, encontros e bate-papos, sobretudo com colegas do trabalho e amigos. Pode até ajudar ou receber uma mãozinha de alguém próximo. Com seu otimismo e entusiasmo acesos, pode correr atrás das suas metas e sonhos com mais vontade. A vibe é bastante positiva pra refletir sobre seus planos e sonhos. Aproveite pra ver o que faz sentido ou não e, se for preciso, faça mudanças. Se está na pista, há chance de se envolver num lance secreto. Com o mozão, tudo indica que seu signo estará mais reservado, preferindo demonstrar seu romantismo longe dos olhares dos outros.

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

A área profissional está em destaque e o desejo de conquistar reconhecimento vem que vem. Há grandes chances de receber elogios pelo seu trabalho, conhecer muitas pessoas e ganhar mais popularidade entre os colegas e a chefia. Pra manter uma boa imagem na carreira, não se descuide! Aproveite que tratamentos de beleza e cuidados com o visual estão beneficiados e prometem ótimos resultados. Você tem tudo pra divar! Se está na pista, deve arrasar no convívio social e atrair vááários contatinhos. Pode iniciar uma relação livre e nada convencional com alguém que já conhece. No romance, tudo indica que vai querer o melhor para o mozão e mostrará seu lado prestativo.

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

Seu lado animado e expansivo tá on e deve te ajudar a brilhar no trabalho, sobretudo se atua em área ligada ao ensino, publicidade ou exportação. Também tende a fazer aquele social e atrair as pessoas. Partiu arrasar! Vontade de viajar, né, meu cristalzinho? Aproveite! Mas se não der, um passeio diferente talvez abra os seus horizontes. A energia lunar te incentiva a deixar de lado o que é comum, fácil ou familiar e se arriscar em numa nova jornada. O diferente pode trazer sucesso. Tá na pista? Há chance de se envolver com uma pessoa conhecida, inclusive da sua profissão. Com o mozão, você tende a agir com mais praticidade e atenção ao relacionamento.

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

Vambora, capricorniano e capricorniana, que há sinal de boas mudanças hoje. Os astros destacam o seu lado otimista, sociável e expansivo e, aí, você deve contar com mais facilidade pra se relacionar, fazer contatos e ligações importantes. Lidar com negócios ou finanças de pessoas com quem sinta uma maior conexão tem tudo pra ser um sucesso. Preste atenção na sua intuição e sonhos, pois podem trazer mensagens. O momento é favorável pra zerar pendências, boletos e dívidas. Se já se amarrou, tudo indica que vai fazer o melhor pra deixar a relação mais gostosinha e longe da rotina. Se está só, há chance de iniciar um romance a distância com alguém que já bate-papo.

Aquário (de 21/1 a 19/2)

Alô, alô, Aquário! Hoje o seu signo deve ser premiado pelo céu! É que os planetas estimulam seu jeito sociável, expansivo e simpático. E aí deve ter facilidade pra fazer contatos, receber atenções e lacrar em suas relações pessoais e profissionais. A convivência deve rolar numa boa no trabalho e há chance de se empolgar com algumas pessoas. O momento é favorável pra fechar alianças e embarcar em associações. O romance promete ficar intenso. Tudo indica que prestará mais atenção aos detalhes e irá valorizar o mozão. Se está na pista, pode rolar atração forte por alguém misterioso.

Peixes (de 20/2 a 20/3)

Peixes, meu consagrado, você tem tudo pra brilhar hoje! Seu jeito expansivo e sociável está em alta e deve te favorecer no emprego, sobretudo se lida com clientes ou atendimento ao público. Mais prestativo e esforçado, seu signo tende a terminar as tarefas em dois palitos. De quebra, pode ficar bem popular com todos ao mostrar seu lado otimista e animado. Só não deixe a bola cair, já que o seu estado emocional corre o risco de afetar a saúde. Evite se jogar na comida pra desestressar ou quando bater cansaço, beleza? Você e o mozão devem combinar muuuito – aguarde bom entendimento e apoio. Se está na pista, talvez dê match num crush bonitão ou bem de vida.

