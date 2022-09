Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Áries (de 21/3 a 20/4)

Áries, meu cristalzinho, a Lua se muda para a sua Casa da Fortuna e revela surpresas maravilhosas nas suas finanças. Tudo indica que você terá ótimas oportunidades pra ganhar mais dinheiro e conquistar uma vida mais confortável. Pra ficar ainda melhor, o céu avisa que a necessidade de ter segurança material deve ficar mais forte e segurar a sua impulsividade, fazendo com que você aja de forma prática com o seu dinheiro. Boas chances de iniciar seu pé-de-meia. Se está na solteirice, seu poder de seducência promete fazer sucesso e te fazer ganhar uma fila de contatinhos de quatro por você. Com o mozão, seu signo tende a ficar mais amoroso e honesto.

Touro (de 21/4 a 20/5)

Hoje você deve acordar com o bumbum virado pra Lua! O astro inicia o rolê no seu signo e ressalta o desejo de conquistar segurança material, o que deve te estimular a agir. Com o seu lado prático e determinado em evidência, tende a buscar sua estabilidade financeira e uma vida mais confortável. A vontade de aproveitar as coisas boas da vida pode ficar forte, e se puder curtir essas delícias com quem gosta, aí zerou a vida! Com o seu mozão, o clima promete ser de muita paixão nos momentos a dois. Taca-le pau, meu cristalzinho! Se está na pista, você tende a espantar os embustes e escolher um crush que não te dê dor de cabeça.

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

A Lua migra pra sua Casa 12, suas reações tendem a ficar mais lentas e você talvez precise de força extra pra não deixar as coisas pela metade. Meditação, atividade na água ou ficar um tempo só pode te ajudar a recarregar as energias. Trabalhar longe das pessoas ou até mesmo sozinho(a) pode ser bem mais prático e produtivo, já que deve te afastar de distrações. Se está na pista, pode ter vários contatinhos, mas talvez pense bem antes de se amarrar. Com o love, deve fugir de complicações, preferindo paz e sossego nos momentos a dois. Errado não tá!

Câncer (de 21/6 a 21/7)

Com a Lua arrasane na sua Casa das Esperanças, há boas chances de concretizar alguns sonhos e subir na vida. Além de destacar o seu jeito esforçado, honesto e prático, o astro te estimula a ir atrás de segurança material. Tudo indica que vai ser um apoio para as pessoas e também poderá contar com ajuda, sobretudo dos colegas de trabalho e gente mais próxima. Seu lado afetuoso e prestativo promete se destacar e beneficiar suas amizades. Se está na pista, seu jeito charmoso pode chamar a atenção de alguém do seu círculo de amizade e há sinal de romance com um amigo. Se já encontrou seu love, o clima promete ser de simplicidade e estabilidade na relação.

Leão (de 22/7 a 22/8)

Leão, meu rei, suas ambições entram em foco hoje e a Lua dá a maior força para o seu signo vencer na vida. O desejo de conseguir status na carreira e ostentar uma vida de luxo deve te estimular a agir. E há boas chances de conseguir mudar sua atual situação. Você tende a agradar no ambiente de trabalho e a ficar mais popular com os colegas e chefes. No romance, talvez queira reconhecimento pelos seus esforços e dedicação – e tem tudo pra ganhar elogios e presentinhos. Se está na pista, seu poder de seducência tá em alta e deve deixar muita gente comendo na sua mão. Sinal de envolvimento com alguém da sua profissão.

Virgem (de 23/8 a 22/9)

É um dia bem gostosinho que você quer? Toma aí! Pra começar bem a terça, a energia da Lua impulsiona o seu aprendizado e conhecimento. Tudo indica que terá ótimas oportunidades para crescer e ampliar os seus horizontes. De quebra, o astro diminui a sua autocrítica, e aí você tende a pensar melhor de si mesmo, Virgem. Estudos favorecidos, sobretudo se faz um curso de faculdade. Com o seu lado prático em alta, boa hora pra planejar uma viagem. Se está na solteirice, há chance de dar match em um crush sem complicação. Pode aproveitar pra curtir uma boa música ou passeio ao ar livre o seu mozão. Lance a distância deve seguir numa boa e tem tudo pra ficar sério.

Libra (de 23/9 a 22/10)

A Lua inicia o rolê na sua Casa das Transformações e há sinal de mudanças. Pode iniciar uma associação duradoura e que tende a trazer segurança material. Ouça a sua intuição, que tá on. O momento é favorável pra resolver qualquer bagaça e parar de ficar empurrando alguma situação com a barriga. Há chance de se surpreender com uma grana repentina ou ajuda financeira de alguém próximo, coleguinha. Com zero controle do seu charme, tudo indica que deixará o crush caidinho de amores, caso esteja na pista. Já com o mozão, estímulos serão importantes pra não se acomodar. Na intimidade, sua sensualidade está em alta.

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

Escorpião, meu consagrado, tô vendo aqui que você deve contar com uma maior facilidade para fazer contatos e se relacionar com as pessoas, já que tende a exigir menos de si e dos outros. Boas chances de fechar uma parceria promissora na profissão. Como não deve se preocupar tanto com coisas sem importância, pode usar toda a sua determinação pra conquistar uma vida confortável e agradável. Se busca um love, talvez caia de amores por alguém que te ofereça segurança emocional e momentos gostosinhos. Com o mozão, a honestidade deve prevalecer.

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

No emprego, tudo indica que colocará o seu lado prático pra jogo e irá descomplicar as suas tarefas e obrigações, fazendo o serviço fluir bem melhor. Seu jeito honesto e simples tende a agradar todo mundo no ambiente profissional, sagitarianes. Trava no sucesso! Na saúde, deve adotar melhores hábitos de alimentação e evitar comer quando bater cansaço ou estresse. Mande a preguiça pra bem longe e mexa o corpitcho para alcançar bem-estar físico e mental. Se está na pista, talvez não seja tão exigente e aí pode ganhar vários contatinhos. No romance, tudo indica que irá apoiar o mozão em todos os momentos, inclusive nas horas ruins.

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

A Lua cola no seu paraíso astral e derrama good vibes no seu dia, Capricórnio. O desejo de ter uma vida boa, estável e confortável tem tudo pra ficar forte e te estimular a agir. Com seu lado prático e confiante mais forte, pode arregaçar as mangas, buscar caminhos mais simples e ir atrás de segurança material. Boas chances de atrair o que deseja. Os ventos da sorte devem soprar na sua direção – bora aproveitar pra fazer uma fezinha! Se está na solteirice, não deve continuar assim por muito tempo. É que a sua sensualidade está em alta e deve atrair contatinhos. No romance, curtir momentos simples e sossegados com o mozão será muito prazeroso.

Aquário (de 21/1 a 19/2)

Pode glorificar de pé, pois seu dia promete ser tranquilo e favorável. Seu lado prático e racional tá on e o serviço deve render, principalmente se toca um empreendimento de casa, faz home office ou trabalha num negócio de família. Tudo indica que irá aumentar a vontade de ficar de boa no lar, curtindo momentos de preguiçinha ao lado dos seus queridos, aquarianas e aquarianos. A dois, o clima sossegado de casa será perfeitinho para se abrir mais, mostrar o que sente e curtir o seu love. Se está na pista, um parente pode te dar uma mãozinha e te apresentar alguém perfeito pra você: descomplicado, prático, que te apoie.

Peixes (de 20/2 a 20/3)

Alerta de spoiler: seu jeito afetuoso, sincero e descomplicado de se expressar tende a agradar todo mundo hoje. As pessoas podem te procurar em busca de ajuda ou de um ombro amigo para conversarem e chorarem as pitangas. Mas corre o risco de procrastinar tarefas trabalhosas ou complexas demais – espante a preguiça pra não se enrolar depois, coleguinha de Peixes. Os estudos se beneficiam com suas ideias mais práticas. Esbanjando honestidade, você tende a abrir o seu coração numa boa com o mozão e falar sobre os seus sonhos para o futuro da relação. Se está na pista, seu jeito comunicativo e charmoso tem tudo pra fisgar o crush.

