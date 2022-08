Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Áries (de 21/3 a 20/4)

A semana começa tranquila e assuntos domésticos podem ocupar a maior parte da sua atenção. Depois do almoço, porém, as coisas se complicam e as diferenças podem virar briga em casa se não tiver cuidado. Antes de perder a calma, respire fundo e conte até mil se precisar! No trabalho, você pode lidar melhor com tarefas rotineiras ou que exigem praticidade, mas não exija tudo do seu jeito, tá? Cuidados com a saúde serão bem-vindos à noite e podem render elogios e até mudanças no visual. A paquera talvez não traga muita novidade, mas há chance de surgir um ex no seu caminho, meu cristalzinho. Já com o mozão, programa caseiro e cuidados extras ajudam a driblar o ciúme.

Touro (de 21/4 a 20/5)

Logo cedo, sua habilidade para se expressar e se entender com os outros estará mais evidente. Aproveite para apresentar ideias, encontrar soluções criativas e mandar e-mails, por exemplo. Depois do almoço, porém, pode ocorrer mal-entendido e você terá que redobrar o cuidado com o que fala para não se enrolar. Se tiver que assinar documentos, leia cada linha primeiro e tire todas as dúvidas. Pode pintar fofocas pelo caminho, principalmente nas redes sociais, por isso, todo cuidado será pouco. Ainda bem que, à noite, você vai esbanjar charme e bom humor: vai ser difícil alguém resistir aos seus encantos. Se já encontrou o mozão, romantismo e cumplicidade seguem em alta.

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

Segundou, meu cristalzinho, e você tem tudo para brilhar nas finanças e começar a semana com o pé direito! Além de contar com facilidades para administrar os recursos que já possui, você pode identificar boas oportunidades de engordar a carteira se prestar atenção ao seu redor. Mas também pode ter alguns impulsos consumistas ao longo do dia, por isso, pense duas vezes antes de investir em um grande sonho ou comprar tudo o que tem vontade. Se um amigo pedir um empréstimo, corra que é cilada! Mudanças em casa serão bem-vindas e há chance até de juntar as escovas de dente com o mozão. Um amor antigo pode reacender uma fagulha de paixão se a solidão anda incomodando.

Câncer (de 21/6 a 21/7)

Esbanjando energia, você pode focar no trabalho ou em projetos pessoais que estavam precisando de um empurrãozinho para virarem realidade. À tarde, porém, há risco de ficar implicando com gente mais velha, conservadora ou com posição acima da sua no serviço. Não perca tempo discutindo sobre assuntos que não valem a pena, ok? Ainda bem que o astral vai melhorar aos poucos e os relacionamentos entram na sua mira mais tarde. Pode ser divertido retomar o contato e botar o papo em dia com pessoas queridas que não via há um tempo. De quebra, ainda dá para fazer contatinhos novos, o que deve animar a conquista. Sinal de entrosamento e ótimas conversas com o mozão também.

Leão (de 22/7 a 22/8)

Se tinha grandes planos nesta segunda, ouça seu sexto sentido para descobrir se vale a pena manter a programação ou se é melhor fazer alguns ajustes. No que depender das estrelas, contato com gente de fora ou estudos vão precisar de atenção redobrada na parte da tarde. Não baixe a guarda nem deixe nada ao acaso. À noite, as finanças e o trabalho seguem em foco e pode ter ótimos resultados se puder fazer hora extra. Levar trabalho pra casa também pode render uma grana a mais. Com tanta coisa ao mesmo tempo, a paquera não será a sua prioridade nesta segunda. O romance também fica mais rotineiro, mas talvez isso não seja algo ruim.

Virgem (de 23/8 a 22/9)

Você começa a semana com grandes sonhos e esperanças, Virgem, mas precisa correr se quiser transformá-los em realidade. É que o astral fica mais complicado à tarde e podem surgir problemas práticos ou mais sérios para atrapalhar seus planos. Também há sinal de desgaste e briga com alguém próximo — tudo indica que terá que se esforçar para manter a paz nas amizades. Ainda bem que as coisas melhoram à noite e você vai esbanjar charme, além de melhorar a diplomacia também. Pode esperar momentos de muita sintonia e romantismo com o mozão. Tá na pista? Dê uma chance a alguém que acabou de conhecer e use seu charme para encantar os contatinhos.

Libra (de 23/9 a 22/10)

Logo pela manhã, concentre-se nas atividades de rotina e corra atrás de tudo o que precisa da sua atenção no serviço. Embora seu lado ambicioso esteja em destaque, pode ser complicado lidar com a concorrência à tarde e até os colegas podem testar sua paciência. Cabe a você encontrar a melhor maneira de lidar com isso, sem deixar que interfira no seu desempenho ou nas tarefas do dia a dia. À noite, o astral fica mais tranquilo e seu lado caseiro se destaca — aproveite para curtir seu cantinho e relaxar. Você e o mozão podem se estranhar hoje, mas o astral melhora à noite e podem se divertir em casa mesmo. Não se surpreenda se um ex der notícias e tentar algo mais hoje.

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

Você começa a semana com pique para lidar com clientes ou colegas. Trabalho em equipe corre melhor logo cedo, mas à tarde pode ser necessário jogo de cintura pra evitar confusão. Talvez seja preciso um esforço extra para manter a atenção nas tarefas e não ficar sonhando durante o serviço ou perdendo tempo nas redes sociais. Não dê bobeira, meu cristalzinho! A saúde também precisa de um pouquinho mais de cuidado da sua parte, mas também não precisa ficar encanado com isso, Escorpião. Mas a melhor notícia é que a conquista pode surpreender, graças a uma ajudinha extra da galera. O clima também fica mais leve e gostoso no romance — se der, dê um rolê por aí com o par.

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

Segundou, Sagita, e a semana começa pra lá de agitada! Pode se preparar para algumas surpresas ao longo do dia, tanto no trabalho quanto na vida pessoal. Se fizer a sua parte e agir com cautela, sem desprezar seu sexto sentido, dá para desviar das pegadinhas que podem pintar no seu caminho, tá? Mas com as estrelas se desentendendo à tarde, uma briga com o mozão ou com alguém mais jovem pode atrapalhar a concentração nas tarefas. À noite, pode ser interessante fazer umas comprinhas e investir mais na sua imagem. A paixão também pega fogo e ajuda a fazer as pazes se tinha brigado com o par.

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

Pela manhã, os relacionamentos contam com ótimas vibes e será mais fácil se entender com quem está à sua volta, seja no trabalho ou na vida pessoal. Mas depois do almoço o astral pode pesar em casa e será preciso boa vontade para se entender com o pessoal. Não deixe que isso atrapalhe o serviço nem se torne um problema em outras áreas. Aos poucos, você vai encontrar um jeito de voltar às boas com todo mundo. Estudos ou planos para um programa cultural à noite contam com good vibes. Se já encontrou o amor da sua vida, tente controlar o ciúme pra evitar uma briga. Um contatinho pode evoluir para o próximo nível se ainda está em busca de compromisso.

Aquário (de 21/1 a 19/2)

Você começa o dia com muita garra para encarar qualquer desafio que surgir pela frente. Mas é melhor adiantar o serviço porque nem tudo vai fluir às mil maravilhas à tarde, bebê. Melhor conferir duas vezes as informações ou a papelada porque pode perder algo importante ou se envolver em mal-entendido no trabalho. A saúde também pede cautela, principalmente com essas dietas mirabolantes ou com a falta de cuidado que pode provocar acidentes no serviço, mesmo que seja algo simples. Astral de mistério anima as coisas com um novo amor ou apimenta a paquera com um contatinho. Com o mozão, drible a rotina e mostre seu lado mais selvagem!

Peixes (de 20/2 a 20/3)

Embora o dia comece às mil maravilhas, vale a pena adiantar o que precisa da sua atenção. Use e abuse da criatividade e da facilidade para se entender com as pessoas. Também vai contar com a sorte para deslanchar um projeto mais complicado, Peixes. À tarde, o astral muda e a dica é redobrar a atenção nas finanças para não abusar nas compras ou gastar por impulso. Se a possessividade crescer, controle seu temperamento e não arrume confusão com quem ama, a menos que tenha provas de uma pisada na bola. Ainda bem que tudo melhora à noite e dá para fazer as pazes rapidinho se apostar em uma conversa franca. Você vai brilhar na paquera e um lance recente deve progredir rapidinho.