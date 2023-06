Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Signos

Áries (de 21/3 a 20/4)

Você começa esta quinta mais sonhador e altruísta, Áries, e pode se envolver em causas sociais ou dar uma mãozinha a quem está precisando. Com sua habilidade de comunicação mais evidente, aproveite para se divertir com os amigos e colocar o papo em dia neste feriadão. Se der, já deixe combinado passeio ou programa animado com a turma. Mas nem tudo é perfeito e, à tarde, o astral pode pesar. Há risco de prejuízo se não agir com cuidado. Bate na madeira! Tudo indica que você e o mozão estarão em sintonia e podem se divertir na companhia dos amigos do casal. Saia da rotina! Se procura um novo amor, a galera pode fazer o papel de cupido.

Touro (de 21/4 a 20/5)

Logo cedo, você vai se esforçar para melhorar a imagem que passa aos outros e pode até sair no lucro se souber jogar suas cartas. Fique atento aos seus contatos se está procurando emprego, meu cristalzinho, pois pode pintar indicação para uma vaga com remuneração bacana! Se as finanças vão bem, o feriado será perfeito para fazer algumas comprinhas e melhorar o seu guarda-roupa. Vale a pena cultivar o contato com pessoas que têm boa posição social. Mas, à tarde, cuidado com teimosia e cobranças em excesso, tá? Bom astral para conversar sobre planos para o futuro com o mozão. Diminua as expectativas se quiser se dar bem na conquista.

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

Tudo indica que seu lado aventureiro segue firme e forte, sinal de que você fará o possível para circular por aí. Aproveite o feriado para passear, fazer uma viagem rápida ou ir ao cinema com os amigos, por exemplo: o importante é afastar a rotina e curtir cada momento! Tudo deve correr de acordo com seus planos pela manhã, mas talvez o astral não seja tão perfeito à tarde, bebê. Redobre a atenção e cuide dos detalhes antes de cair na estrada ou sair de casa, porque há sinal de imprevistos pela frente. Você pode se interessar por uma pessoa que conheceu nas redes sociais, mas cuidado para não se decepcionar. Seu alto-astral será contagiante e vai encantar o mozão.

Câncer (de 22/6 a 22/7)

Neste feriado, sua sensibilidade estará mais forte do que nunca e você pode até ter alguns pressentimentos. A manhã será perfeita para refletir, meditar e fazer alguns ajustes no seu dia a dia. Ouça com atenção o seu sexto sentido, pois há chance de descobrir um segredo. Você também vai separar o joio do trigo e ficará mais fácil decidir quem merece sua confiança, e quem não merece. À tarde, briga com um amigo, ou até rompimento de amizade, não está descartado. A paixão tem tudo para crescer e esquentar os momentos com quem ama! Na paquera, a sensualidade será sua melhor arma, mas cuidado com a interferência dos falsos amigos.

Leão (de 22/7 a 22/8)

Os relacionamentos ganham destaque neste feriado e você fará o possível para deixar a solidão bem longe. Use seu jeito charmoso para animar os contatos com os amigos pela manhã, bebê. Reunir a galera para um encontro ou passeio tem tudo para levantar seu astral. Mas nem tudo será tão fácil à tarde, quando podem rolar desentendimentos com gente próxima. Será preciso muita paciência para lidar com pessoa mais velha ou conservadora, mas faça um esforço. Será mais fácil atingir seus sonhos se tiver alguém com quem compartilhá-los, por isso, converse com o mozão sobre o futuro. Se está de rolo com alguém, o lance pode evoluir e ficar sério.

Virgem (de 23/8 a 22/9)

Assuntos do dia a dia, que exigem praticidade e disciplina, podem ser resolvidos logo cedo neste feriado. Aproveite para resolver qualquer pendência rapidinho e liberar o resto do dia para a diversão! Bom astral para cuidar da saúde, adotar novos hábitos e praticar exercícios físicos. Pena que é mais fácil falar do que fazer, meu cristalzinho, e pode faltar pique para manter os cuidados com o corpo à tarde. Se não exagerar na comida ou na bebida, já pode contar como uma vitória! Se tem compromisso, talvez o mozão precise do seu apoio agora. Tá na pista? Que tal dar uma chance a um colega que está apaixonado? Você pode se surpreender.

Libra (de 23/9 a 22/10)

A Lua segue firme em seu paraíso astral, sinal de que o feriado conta com muita animação e alto-astral! Há chance de se dar bem em jogo, sorteio, rifa ou aposta — faça uma fezinha. A manhã será perfeita para relaxar e se divertir na companhia dos filhos ou de pessoas mais jovens. Viagem ou passeio recebe a proteção dos astros. À tarde, porém, pode pintar torta de climão com gente querida. Faça sua parte para manter a harmonia e não se envolva na confusão dos outros se não for para esfriar os ânimos, tá? Você será sucesso absoluto na paquera! Momentos maravilhosos com o mozão podem dar lugar a brigas, mas tudo se acerta aos poucos se tiver paciência.

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

As estrelas destacam seu lado mais caseiro neste feriado e curtir seu cantinho pode ser uma ótima ideia. Aproveite pra diminuir o ritmo e repor as energias! O astral é favorável para se divertir na companhia da família, fazer algumas mudanças e até dar aquela geral nas coisas que estão só ocupando espaço. Também vai sobrar disposição para deixar tudo do seu jeito. Ufa! Mas o clima muda à tarde e podem surgir atritos com alguém de casa. Resolva qualquer desavença sem perder a calma. Se ainda não esqueceu um amor do passado, pode ser um bom momento para se reaproximar. Você e o par estarão mais unidos, mas o ciúme pode causar problemas se não se policiar.

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

Você começa o feriado esbanjando energia, Sagita! Pode ser divertido gastar um pouco desse pique passeando por aí. Aproveite para dar uma volta, conhecer um lugar diferente, encontrar os amigos ou até conhecer gente nova. Os relacionamentos também estão em alta pela manhã e há chance de expandir seu círculo de amigos. Se precisar de um conselho, ou quiser apenas jogar conversa fora, aproxime-se de alguém em quem confia. A saúde pede atenção à tarde, por isso, não ignore um sintoma diferente. A paquera promete muitas emoções e há chance de começar algo sério hoje. Uma boa conversa com o mozão pode fazer maravilhas pelo seu romance.

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

O desejo de encontrar segurança e sossego tem tudo para crescer hoje. Apesar do feriado, seu lado prático segue em alta e você pode resolver alguns assuntos que vinha adiando, inclusive em casa. Também há chance de pegar um trabalho extra se estiver precisando reforçar a conta bancária. Mas não adianta nada fazer todo esse esforço se você sair por aí comprando tudo o que vê pela frente, Caprica. As estrelas avisam que há risco de prejuízo à tarde, por isso, pense duas vezes antes de abrir a carteira. A paquera talvez role mais devagar do que você gostaria. Talvez seja melhor investir em outro crush. Pode pintar briga com o mozão por causa de dinheiro.

Aquário (de 21/1 a 19/2)

A Lua segue em seu signo neste feriadão, sinal de que vai sobrar energia para aproveitar o dia de folga! Pela manhã, a diversão se destaca e você pode receber convites para uma festa ou reunião com os amigos. Reserve tempo para fazer o que mais gosta, seja curtir um passatempo ou ficar de papo para o ar. À tarde, porém, as estrelas avisam que o clima pode pesar na convivência com a família. Assuntos antigos e mal-resolvidos podem vir à tona e provocar brigas, inclusive com o mozão, se não tiver cuidado. Seu jeito charmoso promete movimentar as coisas na conquista. Há sinal de romantismo e demonstrações de carinho com o par, mas pegue leve no ciúme.

Peixes (de 20/2 a 20/3)

A preguiça pode dar as caras neste feriadão, Peixes! Que tal ficar mais tempo na cama e recuperar as energias? Tudo indica que vai se sentir mais à vontade em casa, já que a família será o seu porto seguro. Aproveite para relaxar, repensar algumas coisas e rever atitudes do passado. Seu sexto sentido fica mais afiado e pode mandar alertas importantes. Fofocas e boatos podem movimentar a tarde, inclusive nas redes sociais. Pense duas vezes antes de entrar numa treta para não se arrepender mais tarde. Se tem um crush em vista, procure descobrir mais sobre a pessoa antes de investir em algo sério. Discussão ou palavras impulsivas podem azedar o romance.

