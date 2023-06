Vai sair? Veja os pontos de interdição em Campo Grande neste feriado

Com o feriado prolongado em Campo Grande, a Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) alerta a população sobre as interdições das vias, com início nesta quinta-feira (8). A orientação da Agência é que condutores e pedestre redobrem a atenção e cuidados no trânsito e que utilizem rotas alternativas para evitar transtornos.

Para hoje (8), feriado nacional, a Avenida Fernando Côrrea da Costa entre a rua 14 de Julho e Avenida Calógeras sentido Horto Florestal ficará interditada a partir das 12h do dia 07 até as 22h do dia 08 para montagem de palco e equipamentos de sonorização para show nacional.

Para realização da procissão de Corpus Christi organizada pela Arquidiocese de Campo Grande, a rua Barão do Rio Branco entre a rua Pedro Celestino e rua Padre João Crippa e a rua Pedro Celestino entre a rua Barão do Rio Branco e Avenida Afonso Pena ficarão interditada das 14h às 20h.

A Avenida Afonso Pena entre a rua Padre João Crippa e rua Pedro Celestino sentido bairro Amambaí, a rua 13 de Maio entre a Avenida Afonso Pena e rua 15 de Novembro, a Avenida Fernando Corrêa da Costa entre a rua Rui Barbosa e rua 14 de Julho e Avenida Calógeras sentido Horto Florestal, ficarão interditada das 03h às 22h.

Também acontecerá acompanhamento da equipe de fiscalização das 15h às 16h na Concha Acústica da Praça do Rádio Clube.

Já na sexta-feira (9) a rua Barão do Rio Branco entre a rua Pedro Celestino e rua Padre João Crippa ficará interditada até o dia 13 de Junho, das 17h às 00h para 21º Arraiá de Santo Antônio de Campo Grande.

A Travessa do Touro entre a Avenida Ernesto Geisel e rua Eduardo Peres e rua dos Andes entre Travessa do Touro e rua do Carneiro ficará interditada das 16h às 01h para realização de show.

A rua do Violino, 17 entre rua Marquês de Pombal e rua da Flauta ficará interditada das 16h às 00h para evento social.

A Travessa Coronel Edgard Gomes nº 49, ficará interditada apenas uma faixa de rolamento e uma faixa de estacionamento das 18h às 00h para evento social.

A Estrada do Cedro entre a estrada do Angico e estrada do Ipê ficará interditada das 13h às 18h para evento religioso.

A rua Panamericana, 1363 entre rua Antônio Teodoro e rua Acrópole ficará interditada das 17h às 23h para realização de evento social, até o dia 10/06.

A rua Adelaide Maia Figueiredo, 1803 entre rua Cecília Arruda de Araújo e rua Ilse Araújo de Souza ficará interditada das 18h às 00h, nos dias 10 e 11 também, para realização de evento social.

Fim de semana

Sábado (10)

A rua Sacramento entre a rua Francisco Barbato e rua Cristóvão de Barros ficará interditada das 08h às 00h para realização de evento social.

A rua Rosa Maria Lopes do Couto na Frente do número 823, ficará interditada das 12h às 23h30 para realização de evento festivo.

A rua Palmácea entre rua Pedra Branca e rua Abate ficará interditada das 18h às 00h para evento religioso.

A rua Bodoquena entre a rua Barão do Rio Branco e rua Terenos ficará interditada das 17h às 20h para evento cultural.

A rua Domingos Ramos entre a rua Anastácio Ramos e rua Luvirno Bicudo ficará interditada das 15h às 00h nos dias 11 e 12 também, para realização de evento religioso.

Domingo (11)

A rua Antônio Marques entre a rua Canindé e rua Arabutã ficará interditada das 16h às 23h para evento festivo.

