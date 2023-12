Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Signos

Áries (de 21/3 a 20/4)

Sextou com a Lua livre, leve e solta em seu paraíso, meu cristalzinho! Isso significa que a sua energia estará na melhor forma e as coisas vão fluir com muita facilidade, seja no trabalho ou nas questões pessoais. Vênus e Urano colocam a cereja no bolo e também dão um baita incentivo para os seus interesses, garantindo um dia de sorte dobrada para ganhar dinheiro e muita afetividade com as pessoas queridas, sobretudo os parentes e o mozão. Só tem um porém: a Lua fica o dia inteiro fora de curso e quando permanece nessa condição pode empatar ou atrasar alguns assuntos. O alvo hoje é a paquera e mesmo com seu carisma bombando, imprevistos e desencontros podem rolar e atrapalhar suas investidas.

Touro (de 21/4 a 20/5)

Hoje convém dar um pouco mais de atenção aos interesses domésticos e familiares. A Lua avisa que é hora de cuidar do seu cantinho e ouvir mais os parentes, só evite mudanças na rotina. Agora, o ponto alto desta sexta é o aspecto de Vênus com Urano e essa dupla promete um dia de bons contatos, surpresas positivas e conquistas. A vida profissional e financeira vai atravessar um período de prosperidade e um clima de grande entrosamento comandará as conversas com as pessoas queridas. No amor, um encontro especial pode fazer seu coração disparar e vai dar match no primeiro papo com o crush. Ótima sintonia no romance e você terá a sensação de que o universo conspira a seu favor. Seja grata, tourinha!

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

Sextou com vibes espetaculares para os seus interesses materiais, geminianjo, e quem revela é Vênus, que ilumina a sua Casa da Fortuna e deixa seus talentos tinindo para ganhar dinheiro. Só tem um detalhe: hoje a Lua fica fora de curso o tempo todo e revela que imprevistos e atrasos podem rolar em assuntos que dizem respeito a entregas, trânsito, encomendas, comunicações em geral, contatos por telefone, celular ou internet. Reuniões e conversas também podem ser improdutivas e há risco de mal-entendidos, portanto, tenha foco e esclareça todas dúvidas, bebê! Por outro lado, o amor tá bem na fita e há chance de se acertar com quem paquera, dando um passo mais sério. União pontuada por estabilidade.

Câncer (de 22/6 a 22/7)

Fim de mês chegando e você preocupada com a enxurrada de boletos, minha consagrada? Olha, hoje é bom mesmo manter a antena ligada, já que a Lua passa o dia todo fora de curso e aconselha a dobrar as atenções com os interesses financeiros. Controle as despesas com mais rigor e reserve um tempo para conferir extratos, pendências e datas de pagamento das continhas pra não esquecer nada. Em contrapartida, Vênus e Urano deixam sua simpatia e seu charme turbinados, sinal de sucesso absoluto em baladas, festas e rolês ao lado de amigos e pessoas interessantes. Nos contatinhos, atrair olhares será sua especialidade e você só vai sair da pista sozinha se quiser. Dia de ótimas energias com o momozin.

Leão (de 22/7 a 22/8)

Sextou muito bem sextado com a Lua no seu signo, só que a bonita fica o dia inteirinho fora de curso e avisa que alguns interesses podem caminhar num ritmo devagar quase parando. Enquanto hiberna, a Lua pode atrasar assuntos importantes, afetar o andamento de serviços e provocar imprecisões. O momento não é dos mais indicados para começar coisas novas, mas hoje Vênus e Urano formam aspecto super positivo e dão a maior força para você mudar o que não estiver fluindo bem. Há boas chances de alcançar o que ambiciona na carreira e também levar a melhor numa conquista amorosa disputada, só não divulgue porque pode ter gente com invejinha por perto. Na vida a dois, boa fase para fazer planos com o love.

Virgem (de 23/8 a 22/9)

Quer primeiro a boa ou a má notícia, minha consagrada? Vamo logo pra bagacinha, assim você já fica esperta e depois saboreia a parte bacana. Vejo aqui que a Lua segue infernizando seu astral e também tá fora de curso, sinal de um período com altos e baixos. Numa dessa, convém cuidar com carinho da saúde, reforçar sua energia interior e não dar espaço pra aflições – xô, negatividade! É, mas Vênus se associa com Urano hoje e deixa seu lado talentoso e criativo no modo turbo, abrindo os caminhos para você ter mais sucesso, conquistas no trabalho e compensações financeiras. Além disso, o amor vai ficar blindado e será mais fácil despertar o interesse de alguém que pode ser a capa do seu celular.

Libra (de 23/9 a 22/10)

Quem vai sextar esbanjando descontração, sociabilidade e simpatia? Se pensa que a conversa é contigo, acertou em cheio, librinha! Hoje você vai ocupar o centro das atenções e todos vão querer sua companhia, mas não descarte alguns imprevistos e desencontros, já que a Lua passa o dia fora de curso e pode atrapalhar sua programação, ainda mais com os amigos. Em contrapartida, outros astros vão mandar vibes superpositivas para os interesses que dizem respeito à carreira e ao dinheiro, o que deve te deixar com a confiança e a autoestima lá nas alturas. No amor, clima seducente no romance e atração forte para quem está na pista. Só convém confirmar certinho o rolê com o crush pra não dar nada errado.

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

Hoje você estará com as atenções voltadas para as oportunidades na carreira e pode cair serviço no seu colo, bebê! Ainda bem que confiança não te falta e força de vontade também não, portanto, vá à luta! Seu signo não tem medo de botar a mão na massa, só precisa ficar mais atento aos prazos e ter mais desenvoltura ao lidar com imprevistos. É que a Lua fica fora de curso o tempo todo nesta sexta e pode atrapalhar o andamento das coisas. Em compensação, surpresas boas estão previstas em seus contatos e sua estrela vai brilhar com amigos, parentes e pessoas queridas. O astral com o love fica blindado e há sinal de um período glorioso na paquera. Não pense duas vezes para topar um convite do crush.

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

Se depender de Vênus e Urano, hoje o cenário astral tá maravilindo para você mandar bem no trabalho e ampliar os ganhos, Sagita! Explore seus dons, suas habilidades e seu tino empreendedor para se destacar e encher o bolso. Porém, a Lua fora de curso avisa que imprevistos ou atrasos podem rolar em viagens, deslocamentos e também nos estudos. A recomendação é manter a anteninha ligada, evitar distrações e dobrar a cautela para não esquecer documentos, coisas importantes ou perder a hora. Nos assuntos do coração, sua sensualidade fica um arraso e você pode impressionar o crush ou o mozão. Mas se investe em alguém que mora em outra cidade, reforce o diálogo e não deixe a distância atrapalhar, valeu?

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

Tudo indica que você vai sextar de antena ligada nos interesses financeiros e estará mesmo com os instintos despertos para lidar com dindim, só evite correr riscos. Se não tem domínio da situação e não sente segurança numa negociação, avalie e investigue melhor. Também convém observar mais os sinais do seu corpo e cuidar da saúde. É hora de rever alguns hábitos e cortar pela raiz o que não colabora com o seu bem-estar. Em contrapartida, as estrelas anunciam um dia perfeito sem defeitos nas relações pessoais e amorosas. Seu lado charmoso e seducente virá à tona e você pode passar o rodo na pista. Se tem vontade de se amarrar, oportunidade não deve faltar. Astral mais romântico na vida a dois.

Aquário (de 21/1 a 19/2)

Querendo emprego, novidades no trabalho ou uma graninha extra para o fds, minha consagrada? Pode glorificar em pé porque se depender de Vênus e Urano, hoje o astral tá bem servido e seus ideais podem virar realidade. Você vai sextar com belas promessas na profissão e boas notícias devem influenciar seus ganhos. Os ventos da sorte sopram a seu favor e as previsões também incluem ótimas vibes na vida familiar. Só convém ligar o radarzinho ao marcar compromissos com outras pessoas porque imprevistos não estão descartados ao longo do dia. No romance, é hora de colocar as diferenças de lado e dar mais valor ao que você e seu amorzinho já conquistaram juntos. Tá free? Colega pode demonstrar interesse.

Peixes (de 20/2 a 20/3)

Quando fica fora de curso, a Lua traz uma vibe mais lenta e pode atrapalhar alguns interesses. É o que acontece hoje e essa influência pode afetar seu trabalho. Contratempos e atrasos tendem a rolar e não é o melhor momento para marcar reuniões ou compromissos importantes. Também valerá se preocupar mais com seu bem-estar, fazer exercícios para se livrar das energias acumuladas e buscar atividades que te ajudem a relaxar. Por outro lado, hoje Vênus e Urano prometem proteção extra para os seus relacionamentos e revelam que você vai sextar com tudo. Pode esperar alegrias com as pessoas queridas, sintonia com o xodó e gratas surpresas nos contatinhos. Há chance real e oficial de ganhar o crush.

