Jardim divulga potencial turístico em Exposição no Paraguai

A Rota Biomecânica tem possibilitado no Estado novas parcerias e conexões culturais, exemplo disso é a cidade de Jardim, localizada a 230km da Capital, que apresenta até o próximo sábado (27), as belezas naturais e o turismo local na Expo Pioneros del Chaco, em Loma Plata no Paraguai.

O evento internacional trata-se da maior feira de desenvolvimento da região do Chaco paraguaio. Os organizadores da feira estimam que os negócios devem atrair mais de 25 mil produtores e empresários da região.

Uma equipe da Secretaria Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico de Jardim está na feira mostrando os potenciais turísticos da cidade, assim como fomentando o evento previsto para os dias 1 e 2 de maio, “Festa do milho”.

O município de Jardim está sendo representado pelo secretário de Turismo e Desenvolvimento, Mário Sergio Pache da Silva, pela turismóloga Cristina Figueirôa e pela empresária Henriqueta Scherer, proprietária do atrativo turístico Seu Assis Camping e Balneário.

Jardim, abriga atrações como o Buraco das Araras, a maior Dolina da América do Sul, o premiado passeio de flutuação do Rio da Prata, Lagoa misteriosa, além do balneário municipal, com águas cristalinas que encantam os visitantes.

