Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Signos

Áries (de 21/3 a 20/4)

Tô vendo aqui que a balança das finanças fica meio desequilibrada no começo do dia e convém esconder o cartão para não cair em tentações, viu bebê? Mas logo o astral engrena, a sorte vai sorrir para o seu bolso, tudo deve fluir bem no trabalho e seu carisma vai bombar. Você terá muita facilidade para atrair companhias e seu jeito alegre vai contagiar quem estiver por perto, ainda mais os amigos e o mozão. Pode aguardar momentos deliciosos e diversão garantida em encontros, passeios e agitos. Agora, a melhor parte está reservada para os contatinhos e gratas surpresas fazem parte do combo, ainda mais se você está em busca de um novo amor. São grandes as chances de rolar uma conquista gloriosa.

Touro (de 21/4 a 20/5)

Você preza bastante os laços familiares e hoje pode demonstrar o quanto valoriza as pessoas próximas, mas terá que melhorar o humor nas primeiras horas da manhã. Controle seu lado ranzinza e evite críticas, assim vai se entrosar numa boa com todos e contará com a cooperação dos parentes para o que precisar. No decorrer do dia, será mais fácil agilizar seus interesses de trabalho e você conseguirá deixar tudo em ordem. Pode faturar uma graninha com um bico ou algo que tem experiência. No amor, quem está numa vibe solitária pode sentir vontade de reviver sensações com um ex, mas se acha que quem vive de passado é museu, parte pra outra, bebê! Com o love, um programa caseiro vai agradar os dois.

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

Alô, alô, Gêmeos! Já vou avisando que perrenguinhos podem rolar em suas conversas logo cedo, mas também garanto que essas vibes treteiras vão perder força rapidamente e você vai se entender às mil maravilhas com quem convive e trabalha na maior parte do dia. Bora aproveitar que a famosa comunicação do seu signo estará tinindo para lacrar e lucrar, isso porque hoje há belas chances de você fazer sucesso e ganhar dinheiro. Também pode se destacar em atividades que envolvam mídias sociais, marketing, comércio, eventos e diversão. Se está na pista, vai ocupar o centro das atenções e tem tudo para encantar quem deseja com sua boa lábia e simpatia. Diálogo aberto e muita sintonia com seu amorzinho.

Câncer (de 22/6 a 22/7)

Trago um alerta real e oficial para o seu bolso, meu cristalzinho! A dica é ligar o radar para não torrar grana com bobagens e abrir o olhão com propostas e planos mirabolantes nas primeiras horas da manhã. Mas não esquenta não porque logo você toma tento e saberá administrar muito bem o que gasta e ganha. Aliás, o dia será propício para incrementar seus recursos e não vai faltar garra para batalhar por sua prosperidade. Você vai pegar firme no trabalho e pode conquistar mais estabilidade no emprego. Se está no vale dos solteiros, candidato a crush deve pintar na área, mas você só vai investir se acreditar que pode ficar sério. No romance, terá a segurança emocional que tanto gosta e precisa.

Leão (de 22/7 a 22/8)

Hoje a Lua segue linda e poderosa no seu signo, mas abre a manhã de ovo virado com Mercúrio e pede atenção extra nos contatos, sobretudo com parceiros de trabalho, chefes e pessoas que representam autoridade. Convém exercitar sua diplomacia e, se notar resistência às ideias e opiniões, é melhor não insistir. A boa notícia é que o astral vai ganhar ares mais positivos ainda pela manhã, sua vitalidade vai aumentar e tudo deve caminhar numa ótima para o seu lado. Dinheirinho chegando, mais sucesso no trabalho e amor no coração são as promessas para o restante da sua quinta-feira, que tem tudo para ficar perfeita sem defeitos. Pode esperar um clima animado e prazeroso na relação a dois ou na paquera.

Virgem (de 23/8 a 22/9)

Não vou negar que o seu signo pode quintar com desafios, minha consagrada, mas terá plenas condições de virar o jogo a seu favor, driblar os obstáculos e fazer seu dia ser melhor em todos os aspectos. Se você focar no trabalho e explorar a capacidade de concentração que possui, pode render acima da média no serviço. Hoje seus instintos também tão de plantão e devem te ajudar a se livrar de ciladas com dinheiro, inclusive há chance de dar 7×1 nos boletos. O romance pode precisar de mais descontração. Agora, se está na pista, há tendência de parecer brasa encoberta, aquela que não revela, mas arde por dentro. Pode até pintar uma atração secreta e cheia de desejo – deus me livre, mas quem me dera!

Libra (de 23/9 a 22/10)

O astral pode ficar um tanto conturbado no início da manhã e há risco de enfrentar bagacinhas, viu bebê? Muita calma nessa hora para não descer do salto nem perder a boa com quem testar sua paciência, mas logo as coisas entram nos eixos e você vai se entender numa ótima com todos. No trabalho, não deve faltar camaradagem e os colegas vão seguir seu exemplo, se inspirando na sua disposição para colaborar e estender a mão. Também pode aguardar momentos agradáveis com o mozão e as pessoas queridas. As amizades terão participação ativa nos seus interesses, inclusive nos contatinhos e paqueras. Gente da turma pode te apresentar alguém com potencial para ser o crush dos sonhos – é amém que fala?

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

O dia começa meio tenso e convém controlar seu lado reativo, escorpiãozinho! Dobre a cautela com tretas nas relações pessoais e profissionais, mas o astral melhora na metade da manhã e você terá pulso firme para resolver o que for necessário. Suas competências e seu estilo batalhador estarão em alta e se tiver que ralar um pouco mais para atingir suas metas, vá em frente! Verá que seu empenho vai valer a pena e a chefia pode premiar seus esforços. Há boas chances de conversar sobre melhoria salarial, comissão ou outro benefício. Na união, há sinal de bagacinhas logo cedo, mas vocês vão superar rapidão. Se está free, pode se interessar por alguém popular e tudo indica que a atração será recíproca.

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

Você tem o espírito de aventura tatuado no DNA e quer logo fazer o que gosta, mas as estrelas pedem mais de calma nas primeiras horas do dia. Vai suave na nave e não invente moda ao menos até a metade da manhã porque depois o astral fica maravigold e as coisas vão fluir como espera. O período será top para investir em seu crescimento e as oportunidades se ampliam se você tirar o pé da sua zona de conforto. Há chance de dar start em um projeto diferente, fazer mudanças na rotina ou começar um trabalho novo. Suas iniciativas podem abrir caminho para bons lucros. A paixão ganha estímulos e um crush que tem seu jeito e sua vibe pode entrar na sua vida. No romance, as afinidades estarão cristalinas.

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

Você pode começar o dia com um misto de inquietação e ansiedade, cabrinha! Tende a pensar mais nas suas escolhas e nos rumos da sua vida amorosa, mas as cobranças internas roubam a cena e as responsabilidades de trabalho e grana vão concentrar as atenções. Aos poucos, seu dia deve ficar mais produtivo, positivo e você conseguirá dar conta do recado sem tantas dúvidas e preocupações. Aproveite para mergulhar em suas atividades e dê o seu melhor no serviço. Sua intuição também fica afiada e pode ser útil ao lidar com dinheiro e negociar. À noite, o amor volta ao foco e seu lado sensuelen vai se fortalecer. Pode esperar momentos vibrantes na relação a dois ou na pegação, se está em busca de um love.

Aquário (de 21/1 a 19/2)

Tretinhas podem marcar presença no início do dia e convém pegar mais leve com parentes e pessoas próximas. Mas depois a vontade de socializar vai crescer, assim como a sua disposição para se relacionar e se entender bem com os outros. Você pode fazer excelentes parcerias no trabalho e tem mais é que aproveitar as chances de somar forças com os colegas, já que alianças e atividades em equipe vão render no serviço. Se está sem emprego, podem surgir ideias interessantes sobre um negócio informal e até proposta de sociedade de alguém que conhece. No lado amoroso, as ziquinhas irão embora e você vai se entrosar numa ótima com sua alma gêmea. Se está na pista, um namorico recente tem tudo para evoluir.

Peixes (de 20/2 a 20/3)

Quintou e as expectativas para o fds que está chegando aumentam, mas antes de sonhar com o bem bom você terá que encarar os deveres, minha consagrada! O dia começa com muitas demandas no trabalho e há tendência de se estressar com falatórios e exigências, mas aos poucos as coisas passam a fluir melhor, o serviço vai render e os resultados da sua dedicação vão aparecer, inclusive no bolso. Não pense duas vezes para pegar firme no batente porque seus esforços vão dar bons frutos. A saúde vai contar com mais proteção no decorrer da tarde e o astral deve ficar tranquilo no romance, embora a rotina possa pesar mais. Tá solteira? Há chance de rolar aproximação com coleguinha e você pode se surpreender.