Campo Grande sedia Workshop de Plantas Medicinais e Empório da Agricultura Familiar

Começa hoje (25), a 21º edição do Workshop de Plantas Medicinais de Mato Grosso do Sul e a 11º edição do Empório da Agricultura Familiar. Serão três dias de evento, com o tema “Prática Integrada de Saúde” e contará com palestras, pôsteres e apresentações orais, seminários e minicursos.

Além do seminário, está acontecendo a 11ª edição do Empório da Agricultura Familiar, em que agricultores familiares e produtores de assentamentos rurais vão expor seus artesanatos feitos com matérias-primas agrícolas e muito mais.

O evento, que antes era realizado em Dourados, neste ano acontecerá em Campo Grande, na Uniderp Matriz, localizada na rua Ceará, 333, bairro Miguel Couto e é destinado a toda comunidade, em especial, a estudantes, pesquisadores, profissionais atuantes e interessados em plantas medicinais e medicamentos. Também serão distribuídas mudas de plantas medicinais durante o evento, para orientar sobre como cultivar e utilizar corretamente as plantas medicinais.

Antes realizado em Dourados, neste ano, a programação acontecerá em Campo Grande e é destinada a toda comunidade, em especial, estudantes, pesquisadores, profissionais atuantes e interessados em plantas medicinais e medicamentos fitoterápicos.

A professora do programa de pós-graduação em Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional, além dos cursos de Farmácia e Agronomia da Uniderp, a coordenadora do workshop, Silvia Cristina Heredia Vieira, atua há 15 anos com plantas medicinais e em projetos de extensão para implantação de hortas em escolas.

“A população tem buscado por uma vida mais saudável e, com isso, houve aumento na busca por produtos naturais. Porém, é preciso ensinar à comunidade que se os produtos naturais não forem utilizados da forma correta, eles podem fazer mal, levando até à morte. Daí, entra o papel da universidade, que por meio de aulas, projetos de extensão, minicursos e eventos como este, que estamos organizando, leva à população o conhecimento científico no uso das plantas medicinais/fitoterápicas, além de outras práticas integrativas, que serão abordadas aqui”, destaca Silvia.

O evento conta com o apoio da Fundect (Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso do Sul) e tem como parceiros a UFGD (Universidade Federal da Grande Dourados), UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul), UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), Agraer (Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural), Semadesc (Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação) e CRF-MS (Conselho Regional de Farmácia).

Para participar, as inscrições devem ser feitas, até às 8h30 de hoje, no próprio local, pelo valor de R$ 50,00.

Por Camila Farias – Jornal O Estado do MS.

Confira mais notícias na edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram