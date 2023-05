Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Signos

Áries (de 21/3 a 20/4)

Hoje a Lua segue o rolê no seu signo, mas não faz aspectos e apenas vai realçar suas características mais fortes. Seu jeito destemido, dinâmico e batalhador te ajudará a agilizar muita coisa no serviço e você pode chegar mais perto das suas ambições. Agora, a notícia mais importante quem traz é Júpiter, que entra em sua Casa da Fortuna e deixa a sua sorte turbinada em matéria de grana – ô glória! Caminhos prósperos se abrem em seu horizonte e você tem tudo para ganhar mais dinheiro. Pode nadar na bufunfa feito o tio Patinhas, só não convém gastar na louca antes do dindim chegar na sua mão. Na vida amorosa, vai dar um show de seducência, mas sua possessividade aumenta, então, segure a onda, bebê!

Touro (de 21/4 a 20/5)

O astral pode até ficar meio macambúzio no período da manhã e talvez precise se esforçar para levantar seu ânimo, mas o cenário muda radicalmente à tarde graças às vibes generosas de Júpiter e você terá razões de sobra para glorificar de pé! O planeta da fartura e da felicidade desembarca no seu signo às 14h20, trazendo na bagagem promessas de ganhos materiais, prosperidade profissional e muita, muita disposição para ir atrás dos seus objetivos. Agarre as oportunidades que surgirem e confie plenamente em sua boa estrela porque a sorte estará do seu lado e você pode alcançar grandes conquistas. Na paixão, sua sensualidade estará arrasane, portanto, esquece as inibições e se joga, meu cristalzinho!

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

Hoje a Lua não troca energias no céu, mas dá incentivo para você ir à luta e consolidar seus planos, geminianjo! Aproveite a manhã para acelerar o passo e realizar tudo o que pretende porque o período será produtivo e as coisas vão andar. À tarde, Júpiter começa a circular no inferno astral e recomenda cautela com interesses que envolvam leis, justiça, acordos e contratos. Embora seja benéfico, Júpiter vai agir em um setor complicadinho e pode pedir atenção até com assuntos financeiros e amorosos. Mas também revela que você vai virar o jogo a seu favor se explorar sua intuição e força interior. Vai com foco, fé, dê mais valor aos seus instintos e reflita bem antes de fazer suas escolhas, valeu?

Câncer (de 22/6 a 22/7)

Prepara, bebê, porque tem notícia top chegando de Júpiter nesta terça-feira! Hoje o planeta da prosperidade muda de signo e vira um grande aliado dos seus projetos pessoais e profissionais. Você terá mais confiança para alcançar seus ideais e vai contar com as vibes sortudas desse astro para transformar seus sonhos em realidade. Sua saúde se fortalece e as relações de amizade também vão ficar mais protegidas. Tudo indica que fará muito sucesso em baladinhas e rolês com a turma: deve receber muitos convites para sair e pode virar arroz de festa. Numa dessa, vai colecionar contatinhos e terá mais chance de encontrar o crush perfeito para ser seu amorzinho. Período animado e harmonioso com o xodó.

Leão (de 22/7 a 22/8)

Quando tem uma meta definida você não sossega até chegar aonde quer e seu espírito guerreiro estará ainda mais acentuado a partir de hoje, principalmente na carreira. Júpiter ingressa no ponto mais alto do seu Horóscopo e deixa seu lado ambicioso turbinado, além de destacar seus talentos e o enorme potencial criativo do seu signo. Você contará com seus dons e méritos para alcançar glórias e vitórias, só procure ter paciência e saiba aguardar o momento certo, pois vai colher os frutos da sua dedicação até no bolso. Nesta terça, a Lua também manda bons estímulos para os seus interesses e anima os contatinhos. Um crush popular ou de outra cidade pode inspirar paixão. Romance repleto de sintonia.

Virgem (de 23/8 a 22/9)

Virginianjos são prudentes e preferem manter os pés em chão firme, por isso nem sempre enxergam mudanças com bons olhos, mas Júpiter traz novidades e convida seu signo a rever conceitos. O astro da sorte garante que pode valer muito a pena se arriscar um pouco mais, abrir a mente e ampliar os horizontes, bebê! O recadinho engloba tudo: seus interesses de trabalho, estudos, viagens e também a sua vida pessoal. Não hesite para pensar fora da caixa, pois é a hora certa de ir atrás do que pode te dar mais satisfação e realização. No amor, hoje a Lua turbina sua sensualidade e deixa seu jeito mais saidinho. A pegação tende a esquentar e pode sair faísca na relação com o love – credo, que delícia!

Libra (de 23/9 a 22/10)

Você adora arrasar no look e bom gosto não falta, o problema é o dinheiro, né librinha? Não digo que vai chover nota de cem na sua horta, mas as chances de incrementar seus ganhos aumentam consideravelmente, sobretudo se confiar nos seus instintos. Júpiter muda de cenário hoje, eleva sua concentração no trabalho, afia a sua percepção e avisa que você pode sair no lucro em transações e negociações – não faltará habilidade para argumentar e convencer. Também pode levar vantagem em acordos, contratos ou ter boas novas sobre decisão judicial, documentos e coisas pendentes. A paixão esquenta e seu lado sensuelen vem à tona: você pode ganhar o crush rapidinho e o love vai comer na palma da sua mão.

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

Escorpiamores vão esbanjar vitalidade nesta terça e terão um período de alta produtividade no trabalho. Além de blindar sua saúde, a Lua realça sua garra, seu dinamismo e revela que o período é ideal para acelerar o passo no serviço. Mostre do que é capaz e adiante tudo o que puder, assim também vai antecipar seu sucesso. Agora, a grande surpresa de hoje vem Júpiter, que muda para o seu signo oposto e joga luz em suas relações, estimulando a valorizar e somar forças com quem convive e trabalha. As chances de prosperar e faturar vão aumentar em parcerias, alianças e em iniciativas com os outros. No amor, as vibes serão ainda mais generosas e o período é de pura alegria na paquera e no romance.

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

A Lua segue livre, solta e não forma aspectos com os astros, mas garante que o dia será dos mais positivos e tudo deve fluir de acordo com as suas expectativas, ainda mais no amor. Seu carisma e seducência vão brilhar intensamente na paixão e tem mais: hoje a sorte tá do seu lado! Se você gosta de arriscar uns palpites em jogos e loterias, bora lá preencher sua aposta. Agora, a notícia mais importante vem de Júpiter e seu planeta regente muda para o setor do trabalho em seu Horóscopo, abrindo caminho para você mandar muito bem em suas atividades e carimbar seu passaporte para o sucesso. Pra melhorar, sua saúde fica mais protegida e não vai faltar vitalidade para fazer tudo o que pretende.

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

Trago verdades e elas são para glorificar em pé, deitada ou de ladinho, minha consagrada! Hoje Júpiter começa a brilhar no setor mais positivo do Zodíaco e manda energias super estimulantes para você consagrar vitórias espetaculares, ainda mais se souber tirar proveito dos seus talentos e se confiar mais em seu taco. Seu lado realista e prudente muitas vezes faz você duvidar da sorte e desconfiar do que vem fácil, mas agora é hora de ter fé, renovar as esperanças e ir atrás do que te faz feliz, seja na vida pessoal ou profissional. No amor, seu charme vai bombar e você pode atrair muita paquera com seu jeitinho mais seducente. Quem tem um love vai curtir mais cumplicidade e entrosamento a dois.

Aquário (de 21/1 a 19/2)

Sua comunicação segue arrasane, bebê, e a Lua indica boas chances de se destacar com suas ideias originais e seu papo esperto. Você vai usar as palavras certas para convencer as pessoas, o que deve garantir ótimo entrosamento com todos. Agora, as principais vibes desta terça quem traz é Júpiter e além de mandar um belo incentivo para os seus interesses familiares, o planeta da sorte também incentivará a realizar antigos ideais. Hoje a saúde se fortalece, o serviço deve fluir com agilidade e você vai esbanjar disposição para colocar seus planos em prática. No amor, os contatinhos vão fervilhar e uma paixão a primeira vista pode pegar de jeito quem tá free. Período de grande integração no romance.

Peixes (de 20/2 a 20/3)

Hoje a Lua atiça a sua disposição para ir atrás das suas ambições materiais, mas as notícias mais importantes chegam de Júpiter. O planeta da prosperidade ingressa em Touro e deve movimentar bastante a sua rotina, trazendo vibes estimulantes para você começar coisas diferentes, investir em novos conhecimentos e ampliar sua rede de relações. Sua comunicação vai ficar mais empoderada, favorecer seus contatos no trabalho, na vida pessoal e também pode impulsionar seus ganhos. Você vai esbanjar desenvoltura, saberá conquistar a simpatia alheia e vai vender seu peixe fácil, fácil. Na paixão, os astros indicam sucesso, alegrias e declarações apaixonadas. Só não convém dar espaço para o ciúme, valeu?