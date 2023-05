Infectologista Dr. Júlio Croda participa de evento na Alemanha

Durante dois dias, a OMS (Organização Mundial da Saúde) realizou um evento de análise avançada para a tomada de decisão em emergência de saúde pública, em Berlim, na Alemanha. Dentre os profissionais da área da saúde, bem como pesquisadores selecionados para integrar o evento, o infectologista de Campo Grande, Dr. Júlio Croda, esteve presente.

“Tivemos dois dias de um workshop no hub da OMS de inteligência em emergência de saúde pública. Foram selecionadas, aproximadamente, 30 pessoas de diversos países do mundo, para debater a respeito de modelos de predição para as futuras emergências da saúde pública”, detalhou o médico ao jornal O Estado.

No workshop estavam presentes grupos de modeladores matemáticos e gestores. “O workshop foi liderado pelo grupo da Imperial College London, no qual o Dr. Neil Ferguson foi o responsável por auxiliar o governo britânico, na resposta contra a covid-19, na época”, salientou

Conforme Croda, durante os dois dias de evento foram analisados como os dados podem ser utilizados pelos tomadores de decisão (gestores), com o objetivo de lidar melhor no futuro com as emergências. “Como tarefa de casa, ficamos de levantar, em toda a região da América Latina, os diferentes grupos e, no futuro, montar um consórcio.”

Questionado quanto aos métodos abordados na hub da OMS, o infectologista comentou o que pode ser aplicado, em Mato Grosso do Sul. “No MS, seria importante identificar esses grupos, compartilhar metodologias e tipos de modelos. Para cada questão relacionada à predição futura, como insumos, leitos, casos, óbitos etc.”, disse o médico.

