Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Signos

Áries (de 21/3 a 20/4)

Um Eclipse Solar marca energias em seu signo logo na madrugada e te deixa com mais vontade de conquistar tudo que tiver pela frente, bebê! Com a mudança do Sol também, que chega e ilumina seu setor de Dinheiro, oportunidades e novas chances de ganhos podem fazer parte da sua vida. Olho aberto nos sinais, aí sim! No relacionamento, cure as tretinhas de passado se quiser ter um futuro de sucesso com o par. Se estiver na vida das paqueras, cuidado pra não ficar escolhendo demais, viu?

Touro (de 21/4 a 20/5)

É dia de festa por aí, já que o Sol faz a passagem para o seu signo, Tourinho, o que traz força pra promover todas as mudanças que vem desejando, principalmente nas questões materiais e no trabalho. Quer mais? Além disso, o primeiro Eclipse do ano chega também e oferece energia de sobra pra você resolver o que precisa dentro das suas emoções. Se você está em um relacionamento, sair com o mozão e com os amigos pode ser muito positivo. Os planos pra uma viagem curta não estão descartados. Se estiver querendo um benzinho, o momento tá favorável pra mostrar mais as suas intenções. Se joga!

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

Quintou com o Eclipse Solar impactando suas amizades e também suas inseguranças interiores, Gêmeos! E, com a Lua nova, eles te preparam pra ir em direção aos sonhos que você quer realizar. Aí sim! Você vai poder entender os movimentos que precisam ser feitos, e ter mais maturidade emocional e responsabilidade. Pros solteiros, invista em resolver o passado, mesmo que seja apenas de modo interno. Já quem tem um mozão, fale com ele sobre seus sonhos a dois!

Câncer (de 22/6 a 22/7)

Tudo indica que os assuntos relacionados ao trabalho ficam mais evidentes com esse Eclipse Solar de hoje, minha consagrada! Você pode enxergar uma nova saída pra solucionar os seus descontentamentos nessa área. Na amizade, bora identificar os verdadeiros amigos pra contar com um bom diálogo! Talvez precise abrir mão de algo, então pratique o desapego. Com o love, uma nova etapa se aproxima, então veja se tem dado espaço pra esse relacionamento acontecer. Já com o(s) contatinho(s), a pressa pode fazer com que tudo vá por água abaixo. Cuidado!

Leão (de 22/7 a 22/8)

Meu cristalzinho, mesmo que você não esteja num relacionamento, os astros pedem pra você ver se suas emoções estão oscilando muito e, até mesmo, impactando seu trabalho! O Eclipse Solar desta quinta vai trazer impactos diretamente sobre isso, e uma oportunidade de ter mais independência vai surgir. Aí sim! Chegou o momento de realizar seus próprios sonhos, e olhar pros seus defeitos e trabalhar pra resolvê-los! Na paixão e no relacionamento, controle suas emoções!

Virgem (de 23/8 a 22/9)

Com Plutão influenciando sua rotina, e o Sol e a Lua causando uma tretinha em seu modo de perceber a vida, você poderá se questionar um pouco mais da sua verdade e se tem vivenciado isso em seu dia a dia. Tenha muito cuidado para não se culpar e aumentar a insatisfação a ponto de agir de forma inconsciente, será preciso curar as emoções com muita cautela. Os astros também podem influenciar da mesma o seu trabalho. Com o mozão, a hora é de encontrar um equilíbrio entre a razão e emoção, cuidado com a vitimização. Nas baladinhas, a dica é para que tenha mais responsabilidade.

Libra (de 23/9 a 22/10)

Você já começa o dia tendo que cumprir com as tarefas no trabalho, assumir responsabilidades e ver se tem se dedicado ao seu próprio crescimento, por isso, tenha disciplina e foco pra fazer os movimentos necessários, meu cristalzinho! A potência do Eclipse Solar vai atuar diretamente sobre seus relacionamentos, trazendo também as vibes de Plutão, por isso, lembre-se de fazer as coisas com calma e com estratégia. Na paquera, viva os prazeres com responsabilidade e cuidado com imprevistos! Já pra quem tem um mozão, preste atenção nos seus sentimentos e nos dele também. Olho aberto!

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

Escorpião, aproveite o Eclipse Solar para repensar assuntos de trabalho e questões de saúde. O céu te mostra que é preciso vencer as inseguranças e colocar em prática aquilo que está gritando em sua consciência e que possui bons valores. Oxalá! Plante o bem para colher os bons frutos em um futuro próximo. Com sua paixão, cuidado para não projetar suas inseguranças e mudanças de humor no parceiro. Na paquera, calcule os riscos de se envolver com aquele contatinho, racionalize mais.

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

As energias astrais regem o nosso mundo. Você sabe confiar nessas vibrações e ser guiado por elas, para ir em busca da sua felicidade? Esse é o questionamento para virar a chave na vida do sagitariano no dia de hoje. Se desprenda um pouco das histórias do seu passado, ajuste seus pensamentos e se conscientize das dores emocionais que te distanciam do seu íntimo e influenciam em seu comportamento. Com o mozão, os astros trazem mais força para a estabilidade dos sentimentos e também da entrega na relação em razão da influência do Eclipse Solar. Com a paquera, os desejos serão mais potencializados. Vivencie, mas tome cuidado com os riscos.

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

As vibes do Eclipse Solar traz mais energia para assuntos de casa, família e parentes no geral. Por isso, olho aberto com situações que podem depender de você pra solucionar, viu? Nesta análise, você talvez reavalie as situações financeiras e suas obrigações – mudanças são bem-vindas para ajustar, não seja teimosa / teimoso e não olhar para isso, valeu? Com o mozão, as energias estão pra lá e pra cá e é melhor deixar conversas sérias pra outro momento, foque hoje em levar o dia com mais leveza e sem cobranças. Se estiver na procura da felicidade, não insista em algo que você já viu que não vai rolar. Priorize-se, cristalzinho!

Aquário (de 21/1 a 19/2)

Como foi a noite, bebê? Seu sono pode ser um pouco agitado e ao longo do dia poderá sentir a necessidade de descansar e se manter um pouco afastada da agitação das coisas. Procure entender os sentimentos de hoje, e mesmo diante dessa indisposição, realizar as atividades diárias. No fim do dia, a satisfação vai bater em sua porta. Ouvi um amém? Com os sentimentos, suas emoções poderão ficar agitada em algum momento. Apenas observe o que o incomodo quer dizer, mas não se reconheça sendo ele. Em casa com o lovezinho, observe mais a sua individualidade e suas decisões. Na pista, a dica é racionalidade e praticidade, evite frustrações.

Peixes (de 20/2 a 20/3)

Os astros revelam que você pode encontrar saídas muito importantes e criativas pra solucionar os desafios, meu docinho de pitanga! Talvez receba algumas informações até mesmo pelos sonhos, pois esse Eclipse Solar impacta diretamente Plutão e dá carta branca pra lidar com o inconsciente e finalizar algumas questões. É hora de tomar uma atitude em relação ao lar e à independência, então assuma as responsabilidades e os riscos, mas esteja minimamente preparada. No lance ou na relação a dois, é importante avaliar bem as coisas antes de agir!

