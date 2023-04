Em MS, 206 mil famílias recebem o Bolsa Família

Em Mato Grosso do Sul, 206.619 famílias são apoiadas pelo Bolsa Família neste mês de abril, conforme os dados do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. O pagamento teve início na sexta-feira (14) e segue até o dia 28 de abril, com o valor de R$ 693,85, que gerou um investimento de R$ 14 bilhões do governo federal.

No Estado, Campo Grande foi o município que mais teve famílias atendidas, com 59.903, em seguida estão as cidades de Dourados (13.383), Corumbá (9.345), Ponta Porã (8.782) e Três Lagoas (7.695). Já a região Centro-Oeste concentra 1,12 milhão de lares que recebem, juntos, o maior benefício médio do país, R$ 689,02.

Entre as famílias que recebem o auxílio na Capital, está a da autônoma Ana Katarine Rabelo, de 27 anos. Segundo ela, o benefício ajuda nas contas.

“É uma ajuda que complementa o salário, acaba sendo um dinheiro a mais que sempre auxilia no pagamento de uma conta e outra. Ajuda nas emergências, quando falta alguma coisa em casa. É um dinheiro que eu conto todo mês.”

Para Sandra Araújo, de 34 anos, que é dona de casa, o benefício é uma ajuda e tanto no final do mês. “Como tenho cinco filhos que ainda são pequenos, sempre acabo precisando comprar alguma comida a mais durante a semana, fraldas que acabam rapidamente e o benefício sempre nos ajuda em casa, nesses momentos de correria. Acaba sendo fundamental para as famílias que são mais humildes.”

A dona de casa Regiane da Silva, que tem dois filhos, de 11 e 14 anos de idade, relata que a ajuda é sempre muito bem-vinda. “Por ser mãe solo, acabo sendo a única fonte de renda. Então, o benefício ajuda nas compras de supermercado, medicamentos que eu preciso usar e na alimentação da semana dos meus filhos.”

A secretária nacional de Renda de Cidadania, Eliane Aquino, reforça a importância do programa para o país, até em nível internacional. “Tivemos uma média de 80 países que se inspiraram no nosso modelo. No passado, conseguimos tirar uma boa parte de crianças e famílias da insegurança alimentar e aumentar a escolaridade”. “O retorno do Bolsa Família gerou muita esperança, muita felicidade para quem está trabalhando na ponta e sabe o que foi, no passado”, relembra a secretária.

Benefício primeira infância

Em MS, são 118.088 crianças, de até 6 anos, que recebem o benefício primeira infância, do governo federal. O valor total do benefício foi de R$ 17.713.200,00. O adicional de R$ 150 por criança é para as famílias com renda de até R$ 128, por pessoa.

Além desse adicional, o governo federal terá outro benefício complementar, chamado benefício variável familiar, que prevê um adicional de R$ 50 para cada integrante da família, com idade entre sete e 18 anos incompletos e para gestantes. O auxílio é pensado para atender de forma mais adequada o tamanho e a característica de cada família.

Neste mês, 113,84 mil novas famílias foram incluídas no programa. Desde que foi remodelado, em março, foram mais de 808 mil famílias incluídas.

Por Marina Romualdo – Jornal O Estado de Mato Grosso do Sul

