Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Signos

Áries (de 21/3 a 20/4)]

Os astros hoje te ajudam a resolver muitas questões, principalmente com seu modo de ver a vida e com seu trabalho e finanças também. Você estará se sentindo impulsionada a se movimentar com mais liberdade em busca dos seus objetivos, principalmente com as conquistas materiais. Aí sim! O contato com colegas e amigos pode ser uma boa para você se sentir mais seguro com aqueles que confia. Com o amor da sua vida, há grandes chances de darem um passo a mais no relacionamento, mas não deixe de conversarem pra não ter probleminhas. Na paquera, equilibre a insegurança para você se dar bem na pista.

Touro (de 21/4 a 20/5)

Os planetas apontam que o trabalho recebe grandes estímulos hoje, querido Touro, inclusive com boas novas caso você queira se arriscar e mudar alguma coisa ou até mesmo de cargo ou de carreira. Lembre-se que foguete não tem ré, viu? Outra dica importante do céu hoje: dê um pouco mais de atenção aos amigos, um encontro com a turma pode ser uma boa para você se renovar. Com o mozão, questões do passado precisam ser solucionadas, principalmente para evitar a rigidez na comunicação de vocês. Espanta esse fantasma pra lá! Na pista, seu lado sedutor está on, é sucesso onde passar!

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

Preocupada com a chuva de boletos, minha consagrada? Pode relaxar, mas, se possível, evite emprestar dinheiro pros amigos, a não ser que seja algo realmente urgente, viu? Você pode passar um certo sufoco se acabar se comprometendo, e saiba que uma demora pra esse acerto de contas pode ocorrer. Ai, ai… Mas se você puder auxiliar alguém por meio de uma troca, aí sim será muito favorável! No trabalho, não demore a buscar soluções. Com o crush, apenas deixa acontecer naturalmente…, mas pense bem antes de fazer grandes movimentos! Com o mozão, cuidado com as comparações.

Câncer (de 22/6 a 22/7)

Hoje os astros estão on e nenhuma bagacinha deve atrapalhar! O momento é de ter assertividade nas suas decisões. Você vai conseguir enxergar com mais clareza o que precisa ser feito no trabalho, mas ainda vai ser preciso controlar a ansiedade e as oscilações entre a vontade própria e o atendimento aos desejos dos outros. No romance, os astros indicam que chegou o momento de se abrir pro futuro da relação, então converse sobre os planos a longo prazo com o love. Se está na pista e quer atrair alguém que mexa com os seus sentidos, essa firmeza nas decisões e na ação também se faz presente!

Leão (de 22/7 a 22/8)

Pronto pras previsões desta terça, Leão? Bom, hoje, você pode sentir que as coisas no relacionamento e no trabalho não estão te dando a satisfação que você tanto esperava. Xiii… Por isso, os astros pedem que você avalie um pouco mais suas intenções e seu desempenho. Será que você tá 100% alinhada com sua jornada? Eles também indicam que socializar vai ser muito válido pra resolver algumas coisas, e entrar em harmonia consigo mesma também vai impactar positivamente o trabalho. Com o love e com o crush, você pode sentir que alguma situação não tem saída, então dê tempo ao tempo!

Virgem (de 23/8 a 22/9)

Alô, alô, meu docinho de abóbora! Tô vendo aqui que as energias de hoje para você promovem o autoconhecimento e uma conexão maior consigo. No trabalho, faça as tarefas de acordo com o planejado. Se precisar definir um foco, as atividades que envolvem criatividade estarão mais propicias. Durante o dia, dê prioridade para atividades onde você seja a peça principal. Na hora de ajuda um amigo, lembre-se de não se envolver emocionalmente a ponto de esquecer suas prioridades. Com o mozão, o clima estará bem quente. Aposte mais na intimidade e equilibre os instintos. Na pista, a intimidade será favorecida. Equilibre a insegurança e mostre as suas vontades.

Libra (de 23/9 a 22/10)

Se depender dos astros, hoje vai ser preciso se aprofundar um pouco mais no significado das coisas e nas suas verdadeiras intenções. Você pode sentir que está um pouco impedida de dar alguns passos, em razão da influência de outras pessoas na sua vida, seja no trabalho ou ainda no amor, mas isso pode ser um engano e, na verdade, reflete a falta de certeza nas suas decisões, além da falta de disciplina e de consistência em fazer o que é preciso pra alcançar seus objetivos. Na paixão, não aposte em nada sério por enquanto e aproveite! Na relação a dois, vai ser preciso fazer algumas escolhas.

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

Foi bom sonhar, mas é hora de colocar a mão na massa, escopiana! Trabalhe a autoconfiança e dê asas a seus sonhos, investindo em sua carreira. Seja racional e planeje seu dia com clareza, pois seu trabalho tem tudo para gerar bons frutos, principalmente se o assunto for uma graninha extra. Ao lado do lovezinho, o carinho ganha uma importância maior, se você quer evoluir com esse amor. A fluidez do sentimento dependerá da maneira como você demonstra ele. Com o crush, os sentimentos também precisam ser demonstrados com equilíbrio.

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

Hoje o dia promete, sagitariana! O Universo vem para te ajudar, trazendo firmeza e sorte. No trabalho, busque mais independência. Analise seus comportamentos dentro do trabalho e veja se suas atitudes e tarefas estão em equilíbrio, principalmente para conseguir a bufunfa no fim do mês. Os astros também me mostram que você está com dificuldades em formar vínculos, meu cristalzinho. A dica é refletir mais sobre o que é a liberdade para você e a relação em sua infância. Assim, você poderá vencer a sensação de aprisionamento. No romance, algumas oscilações podem acontecer. Elas refletem a busca do equilíbrio emocional.

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

Os astros estão favorecendo os estudos e novos conhecimentos. Então, aproveite a vibe para focar em seus conhecimentos, pois pode gerar bons resultados no seu trabalho e em novos projetos. Fique de olho aberto, porque algo que parece um hobbie pode gerar boas oportunidades financeiras. Olha a grana entrando! Pode ser algo um pouco demorado, mas vai valer a pena, então se esforce um pouco mais. Se você está em um relacionamento, talvez precise tomar a frente e propor mudanças na relação, uma nova fase, uma nova conquista juntos. Nas conquistas, você perceberá as chances de algo ficar mais sério. Se fizer sentido vá, mas com calma, heim?

Aquário (de 21/1 a 19/2)

Eita, meu cajazinho, tô vendo aqui que as questões de relacionamento e parcerias podem estar causando um pouco de insatisfação. Para resolver isso, você precisará expor mais as suas ideias e intenções, e também mostrar fatos para reforça-las, por isso antes de iniciar uma conversa importante, tenha argumentos lógicos, além de criativos e claro, com aquele toquezinho revolucionário que só os aquarianjos tem. Só não tente forçar muito as coisas. Em principal, sua confiança pessoal precisará estar bem firme, você poderá utilizar de atributos físicos para reforçar e transparecer esta ideia e essa segurança. No love love, a necessidade dessa atitude também está presente.

Peixes (de 20/2 a 20/3)

Terçou com vibes positivas e o cenário é ideal pra buscar harmonia interna ao longo do dia! Novos conceitos sobre si, sobre a vida e até mesmo sobre a espiritualidade precisam ser solidificados em seu interior. No trabalho, procure tocar o dia como sempre e planeje-se. Não aposte em realizar muitas mudanças externas hoje, mas sim mudanças internas. Os valores pessoais precisam ficar mais claros pra que você entendas as suas atitudes e também tenha motivação pra realizar os seus objetivos. Com o love e com a paquera, reforce os seus sentimentos com atitudes e vá além das palavras!

