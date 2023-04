Duas pessoas ficam gravemente feridas após veiculo aquaplanar e colidir em árvore

Duas pessoas, de 18 e 46 anos, ficaram gravemente feridas na noite de ontem (17), após o veículo onde estavam, aquaplanar e bater em uma árvore, na MS-134, em Nova Andradina, a 298 quilômetros de Campo Grande.

Segundo apurado pelo site Nova News, o acidente aconteceu próximo a entrada do Angico. O veículo Onix seguia sentido ao município de Nova Andradina, conduzido pelo homem, de 46 anos, quando teria aquaplanado na pista. Em seguida, o automóvel capotou e bateu em uma árvore as margens da via.

Com o impacto da colisão, o veículo ficou completamente destruída. As vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e encaminhadas ao Hospital Regional Francisco Maniçoba. Uma equipe da Polícia Militar Rodoviária esteve no local, auxiliando no resgate.

Até o momento não há informações sobre o estado de saúde das vítimas.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram