Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Signos

Áries (de 21/3 a 20/4)

Os astros apontam que o momento é de crescimento, com muitas chances boas de conseguir o que deseja através do seu trabalho. Falando nisso, alguns imprevistos ou mudanças até podem acontecer, mas nada de ter medo, viu? Isso pode ser uma boa chance para organizar o que precisa, inclusive com a grana. Com sua alma-gêmea, fique com os dois pés na tolerância e paciência, pois isso pode ajudar muito na comunicação de vocês. Com o pretendente, é momento de analisar bem se ele / ela tem chance mesmo de se tornar a sua notificação preferida.

Touro (de 21/4 a 20/5)

Hoje é um belo dia para você planejar novos caminhos pra sua vida, bebê! Avalie o que você sente e siga os passos da intuição pra isso. Nas questões de trabalho, você poderá encontrar novas oportunidades que vão te abrir mais e mais portas. Aumento de ganhos não está descartado. Aí sim é chuva de sorte que não acaba mais! Com o amor da sua vida, precisará entender quais são os limites do mozão, tente não extrapolar para não ser mal interpretada. Se estiver na pista, tenha cuidado com a enganos, antes de se envolver de cabeça procure observar melhor para evitar frustrações. Sai pra lá!

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

Trago verdades e elas são pra glorificar de pé, geminianjo! A criatividade no trabalho vai estar em alta hoje, então aproveita essa vibe pra aprender algo novo e oferecer isso ao mundo de forma bem original! Mas algumas mudanças levam tempo e nem todos aceitam novas ideias e propostas, então tenha paciência e trabalhe duro! No romance, você pode sair pra socializar junto com o mozão, só tenha mais seletividade nas companhias, viu? Mas se está sem um love, você pode se sentir um pouco descontente, então saia um pouco do óbvio e mude alguns padrões de comportamento!

Câncer (de 22/6 a 22/7)

Meu consagrado e consagrada de Câncer, os astros de hoje apontam pra que você toque o dia de forma leve e natural, mas fique atento, já que você não vai querer dar muita trela pra conversinhas e exposição. Estudos e cursos estão favorecidos e te dão aquele impulso pra sua vida profissional. No romance, uma conversa com alguém já conhecido pode dar bom, esteja aberta a enxergar novas possibilidades e quem sabe abrir o coraçãozinho. No relacionamento, é um momento para deixar os sentimentos fluírem mais, tenha coragem para quebrar certas inseguranças. Você consegue, bebê!

Leão (de 22/7 a 22/8)

Leãozinho, os astros me contam que, no trabalho, algumas mudanças podem ocorrer, mas abra a cabeça e o coração pro novo, viu? Você pode acabar se surpreendendo! Pode ser muito melhor que a encomenda, acredite! Se está em um relacionamento, cuidado pra não ferir o livre-arbítrio do mozão, lembre-se que a individualidade é saudável em qualquer relação. Nas paqueras, não crie muitas expectativas, pois o desejo pode falar mais alto e você tende a se enganar. Não esqueça que o amor é construção e exige tempo., viu bebê?

Virgem (de 23/8 a 22/9)

Alô, virginiana! Tô vendo aqui que o dia de hoje pede atenção em dobro, principalmente no trabalho. Algumas diferenças pessoais entre os colegas podem gerar um clima um pouco pesado, mas tenha paciência e não leve as coisas para o pessoal. Uma dica é propor um almoço com o grupo para manter a conexão de forma leve e respeitosa. E as comidinhas especiais não param por aí, meu chuchu! Com o mozão, aposte em um jantar romântico. Quebre a rotina com o amado, experimente demonstrar seu amor de modo diferente. Sonhem juntos! Na paquera, aquele contatinho sigiloso pode revelar algo. Cuide um pouco mais dos seus sentimentos e não vá com muita sede ao pote.

Libra (de 23/9 a 22/10)

Os astros indicam que as questões familiares podem trazer tensão hoje, minha consagrada. Eita! Uma dica é resolver algumas coisas que estão apenas pairando no ar, mas que precisam de mais harmonia, então aposte na conversa. No trabalho, essa dica também se aplica, e é hora de se reponsabilizar também por algumas insatisfações. Ainda não é hora de apostar firme no envolvimento com nenhum contatinho; transfira essa energia pro autocuidado e até pra saúde. Na relação a dois, é um bom momento pra se posicionar mais e expor suas expectativas no que diz respeito ao futuro dessa relação!

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

Escorpianja, tô vendo aqui que hoje você precisará controlar um pouco mais suas emoções. No trabalho, tome cuidado com sua teimosia. Mude um pouco o foco para solucionar os desafios e acredite em todo o conhecimento que você tem sobre seu trabalho. Com o mozão, converse sobre os sentimentos sem transferência de culpa. Mas cuidado, Escorpião! Evite o drama, para não gerar problemas desnecessários. Na paquera, é hora de olhar para o futuro e tomar decisões.

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

A busca pela harmonia na vida vai ser o grande destaque do seu dia, sagitariana! Busque o autoconhecimento, faça uma meditação e reflita se tem utilizado dos seus conhecimentos para se conectar profundamente com você. No trabalho, aja com confiança, acreditando em todo poder que seu aprendizado tem. Em casa com o mozão a responsabilidade pode ficar um pouco pesada, mas não projete uma insatisfação que não condiz com a situação. Procurando uma paquera? você poderá sentir a necessidade de encontrar alguém compatível, mas antes reveja seus sonhos, só então vá para a pixxta.

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

Meu cajazinho, para hoje os astros pedem para que você reavalie suas lembranças, dando destaque para o que você aprendeu, principalmente no ambiente familiar. No trabalho, talvez precise se responsabilizar por coisinhas mais chatas, mas que além de fazerem parte da rotina, ajudarão a garantir bons resultados, relacionados até com seu dindin. Com o mozão, dê uma dose extra de paciência e cuidado nos momentos a dois. Na paquera, aposte no seu jeitinho único. Reflita se tem se sentido verdadeiramente segura com a imagem que está projetando, mudanças são bem-vindas.

Aquário (de 21/1 a 19/2)

Aquariangel, tô vendo aqui que Você pode se sentir um pouco sozinha por não conseguir uma ajuda que tanto precisa. Mas, veja bem: essa energia é passageira e você vai saber lidar melhor com essa situação. Pode ser que você perceba novas oportunidades de melhorias no trabalho e isso vai te animar – então, nada de deixar a mente te contar mentiras, valeu? Mantenha o fluxo! No relacionamento, tá lindo e favorável para melhorar a parceria entre vocês. Explorem coisas novas juntos. Nas paqueras, muitas possibilidades, cristalzinho! O momento é de curtição, explore mais, pois numa dessas pode surgir coisa bem boa!

Peixes (de 20/2 a 20/3)

Os astros anunciam que a busca por reconhecimento no trabalho hoje pode te deixar um pouco frustrada, então controle as expectativas e a exposição, pois você pode acabar passando uma mensagem equivocada, piscianja! Além disso, o dia será ótimo pra planejar os seus objetivos! No romance, controle o drama, pois talvez precise lidar com um comportamento mais individualista do mozão! Na paixão, estimule uma boa conversa com o crush, pois isso pode proporcionar um clima melhor pro envolvimento entre vocês. Mas tome cuidado pra não gastar muito dinheiro com esses encontros!

Confira as previsões anteriores para o seu signo.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.