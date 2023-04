Após afundar no rio Paraná, corpo de jovem é localizado há 15 metros da margem

Desaparecido deste do último final de semana, o corpo de Jonatan Leão de Oliveira, de 26 anos, foi encontrado na manhã de hoje (11), nas margens do Rio Paraná, em Anaurilândia, a 379 quilômetros de Campo Grande. O jovem desapareceu após o caiaque onde estava virar no rio.

De acordo com o Jornal da Nova, o jovem é morador de Nova Andradina e estava no Rio Paraná em seu caiaque, quando não foi mais visto. Segundo moradores da região, teria relatado aos militares do Corpo de Bombeiros que Jonatan não estaria com colete salva-vidas. Algumas testemunhas presenciou o jovem afundando no rio, alguns tentaram salvar o rapaz, mas ele acabou submergindo.

Conforme o Corpo de Bombeiros que atendeu a ocorrência, o jovem estava a 1,5 mil metros do local onde teria desaparecido, a cerca de 15 metros das margens do rio. Equipes da perícia técnica foram acionados para os procedimentos de encerramento da ocorrência.

Desaparecimento.

Após o desaparecimento de Jonatan, no último domingo (9), equipes de Corpo de Bombeiros iniciaram imediatamente as buscas na região, com a guarnição composta pelo mergulhador sargento Paulo Cesar e Cabo Salentim, comandada pelo tenente Escobar. Os militares realizaram buscas submersas no rio, nos períodos matutino e vespertino, além de buscas superficiais a partir do período da tarde nesses últimos dias. Ainda segundo os militares, sem êxito, por segurança, a guarnição suspendeu as buscas às 18h de ontem.

Na ajuda pela localização do jovem, os militares da unidade de Bataguassu foram acionados para reforço do efetivo, onde tiveram ajuda drone por meio da Unidade de Nova Andradina.

