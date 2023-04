Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Signos

Áries (de 21/3 a 20/4)

Com Marte e a Lua na sua Casa de Saúde, você pode se sentir um pouco debilitada, vale cuidar um pouco mais da alimentação para se sentir renovada e mais disposta, bebê! No trabalho, o senso de investigação para solucionar problemas testará tinindo. Para o seu bem, é melhor buscar interagir e pedir outras opiniões antes de tomar decisões importantes. Nas questões de relacionamento, curtir com os amigos e o mozão pode favorecer o clima, só tenha um pouco de atenção para não gastar demais. Na paquera, a falta de confiança poderá aparecer, cuidado com a autocrítica ou com as exigências em excesso. Cautela!

Touro (de 21/4 a 20/5)

O dia de hoje indica que está na hora de se mostrar um pouco mais e se apropriar das suas capacidades no trabalho, cristalzinho! O céu mostra boas chances de conquistas e sucesso, não é hora de desanimar! Com os colegas de trabalho e amigos, seu jeito simpático poderá te trazer bons frutos, use e abuse do seu jeito de ser. Com seu love, algumas discussõezinhas bobas podem trazer insatisfação, mas nada que uma boa dose de conversa não deixe tudo às claras. Fala o que pensa agora evita confusões lá na frente! Se estiver na pista, lances rápidos e leves podem te trazer ânimo e boa energia. Aproveita, bebê!

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

Os astros me disseram que os assuntos relacionados a dinheiro e à casa podem ficar tensos hoje, meu colega de Gêmeos. Organize suas contas para não ser pego de surpresa, bebê! Você pode buscar novas formas de ganhar mais e até fechar acordos, mas pra isso acontecer, você terá que melhorar a sua comunicação. As questões familiares também entram no combo e alguns desentendimentos podem ocorrer – sai pra lá com isso! No trabalho, controle os ânimos e lembre-se de não se cobrar muito. Pra quem tem um relacionamento, busque não zicar a relação a dois com sobrecargas. E se você tá na pista, tenha cuidado pra não se desentender com seu love. O astral pede equilíbrio!

Câncer (de 22/6 a 22/7)

Os astros oferecem ótimos aspectos para você curtir um pouco mais os amigos, até mesmo conversas profundas podem ser muito produtivas. No trabalho, busque novas maneiras de enxergar as coisas, você pode propor novas soluções aos desafios, não tenha medo de se posicionar, viu bebê? No relacionamento, cuidado para a rotina não sobrecarregar. Planos de uma grande viagem de vocês não está descartada, viu? Para quem está em busca de um chamego no coração, reflita melhor sobre suas expectativas pra não se frustrar.

Leão (de 22/7 a 22/8)

Leãozinho, se você tem estado preocupada com dinheiro, saiba que a solução está mais perto do que você imagina! Os astros formam aspectos muito bons e te estimulam a desenvolver seus talentos, pois há grandes chances de aumentar sua renda. É chuva de dinheiro, bebê! Para o relacionamento, novas formas de carinho são bem vindas, descubra qual a linguagem de amor do seu parceiro e deixa tudo ficar mais quente! Com a paquera, sua intuição será seu guia – alguém pode se declarar e você tem grandes chances de não resistir. Goxxxto!

Virgem (de 23/8 a 22/9)

Meu querido signo de Virgem, pra hoje, que tal desenvolver uma rotina que te proporcione mais satisfação e prazer? Os astros me contam que essa possibilidade pode muito bem fazer parte dos seus planos, trazendo, inclusive, novas chances de ganhos e trabalhos, tudo devido ao seu merecimento. Assim eu dou valor! Com o momozão, cuidado com as fofocas, nada de dar espaço para influencias de terceiros. Sai pra lá! Se está na pista, alguém da turma pode demonstrar interesse, invista na conversa.

Libra (de 23/9 a 22/10)

Librinha, tô vendo aqui que os desafios relacionados ao trabalho podem tomar conta no dia de hoje. Por isso, todo cuidado é pouco com tretinhas e tretonas com quem você convive no serviço, viu? Com a Lua e Netuno unidos, você ganha estímulo pra tornar seus sonhos em realidade, mas vale a pena colocar os pés no chão também pra não cair do cavalo e ficar sonhando acordada demais, valeu? Se está em um relacionamento, cuidado com o ego, tenha atenção para que coisas pequenas não tomem um espaço muito maior do que deve. Para quem está em busca de um romance, um envolvimento em segredo pode surgir. É bom ficar de olho aberto antes de topar… analise o caso e cuidado com mentiras.

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

Cristalzinho, tô vendo aqui que a sensação de falta de reconhecimento pode gerar um certo incômodo, mas não se abale não! Na verdade, tudo isso vem pra te motivar a conquistar mais e a buscar outras coisas no trabalho e na carreira. Não tenha medo de mudar o que precisa pra chegar lá, valeu? No relacionamento, alguns acordos entre vocês pedem revisões, já que vocês estão dando passos mais sérios, é hora de sonhar mais alto. Para quem está na pista, não fique na dúvida, jogue claro as suas intenções com o contatinho preferido.

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

Deixe sua criatividade voar e se concentre em novidades no trabalho. Os frutos das boas novas podem deixar o dia a dia mais leve. Nada de ficar sozinho pelos cantos, hein Sagita. Invista mais tempo ao lado de colegas do trabalho e dos amigos de vida. Momentos em grupo tem tudo para te deixar mais segura e alegre. Eita coisa boa! Desfrute mais desses momentos, quem tem amigos, tem tudo. Na vida a dois, curtir um filme ou cozinhar com o mozão é uma boa pedida. Para quem tá na busca do príncipe encantado, a libido pode baixar ao final do dia, te deixando mais emotiva e reflexiva.

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

Olha, tô vendo aqui que hoje os astros pedem mais agilidade para o seu dia, já que os compromissos podem sobrecarregar no trabalho e na rotina. Aliás, um certo reconhecimento pode surgir, só repense com carinho se deseja construir uma estrada por aí mesmo ou se quer mudar. Se o seu caso for a segunda opção, há chances de conseguir o que deseja – e não demora. Bora voar, bebê! Nas paqueras, as oportunidades são muito boas, mostre que está pra jogo, mas não comprometa muito seu rico dinheirinho para impressionar, valeu? Com o mozão, falem sobre seus planos juntos, pois o momento tá gostoso pra isso.

Aquário (de 21/1 a 19/2)

Pra que disfarçar as aparências e negar as evidencias, hein aquariana? Os astros vem te indicando uma mudança e é hora de você abraçar o que está reservado para seu caminho. A visibilidade do seu trabalho entra em alta, podendo contribuir para novas oportunidades de emprego. Não deixe passar! O dindin também chama a atenção nesse período, destacando a resolução de dívidas. Em casa com o amorzinho, respeite o espaço e o tempo dele, evitando que as coisas desandem entre vocês. Na paquera, tire o dia para focar mais em você.

Peixes (de 20/2 a 20/3)

Terçou com os astros te avisando que é hora de mudar a sua forma de se expressar, ainda mais se você trabalha diretamente com serviços e vendas. Talvez você precise gerar uma impacto mais marcante nas pessoas, afinal, quem não é visto, não é lembrado, né, bebê? Vença o medo de se mostrar e de se expor, porque isso pode estar afetando as áreas da sua vida. Com o mozão, você pode se sentir um pouco insegura, então fale mais sobre seus sentimentos (famoso bota pra fora!). Se tem um romance, tome cuidado com a impulsividade e pense mais antes de agir. Assim, evitará arrependimentos!

