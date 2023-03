Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Signos

Áries (de 21/3 a 20/4)

Eis um dia perfeito para você cuidar do corpo e da aparência, minha consagrada – capriche no visual e vai arrasar! O momento também é indicado para organizar a casa, mexer na decoração e embelezar seu cantinho. Os assuntos da sua vida íntima e familiar vão concentrar as atenções, mas não faltará boa vontade para colocar tudo em ordem no trabalho. Em matéria de dinheiro, você saberá administrar seus recursos com habilidade e é possível até que consiga guardar um pouco de grana para depois bancar algo que deseja há tempos. Já à noite, tenha cautela para não cometer excessos nem abusar da franqueza com parentes e o love. Tá free na pista? Enrosco do passado pode voltar e azucrinar – sai pra lá!

Touro (de 21/4 a 20/5)

Tourinhas e tourinhos são atenciosos, dedicados e charmosos por natureza, mas hoje estarão ainda mais! As estrelas vão realçar seu lado receptivo e carinhoso, garantindo um período de ótimas vibes nas relações em geral. Tudo indica que vai curtir bons momentos com as pessoas queridas e a conversa será animada com tios, primos, amigos e gente da vizinhança. No trabalho, suas habilidades manuais e ideias engenhosas vão contribuir para você se destacar e receber elogios. Quem trabalha com comércio pode incrementar as vendas e os ganhos. No amor, o dia será ideal para se aproximar de quem deseja e não vai faltar harmonia com o xodó, pena que o astral fica tenso à noite e mal-entendidos podem rolar.

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

A Lua cresce no céu e o dinheiro na sua carteira, bebê! Confie na sua intuição e explore seu dom para negociar ao lidar com os interesses financeiros, pois você tem tudo para sair no lucro hoje. Só que os astros também aconselham a ficar de bico calado: será melhor manter sigilo sobre as suas conquistas, assim ninguém bota olho gordo. No trabalho, o anseio por segurança será o maior incentivo para você se dedicar, garantir seu lugar ou mesmo sonhar com um cargo melhor. O dia promete ser sussa nos relacionamentos e contatinhos, mas perrengues podem surgir à noite e será preciso agir com mais paciência. Maneire nas cobranças e procure pegar mais leve para não se estranhar com o crush ou o mozão.

Câncer (de 22/6 a 22/7)

Prepara, caranguejinha querida, porque as vibes astrais de hoje são formidáveis e o seu destino é fazer sucesso! A Lua segue no seu signo e ativa as suas principais qualidades, mas o melhor é que ela sorri para Vênus e Urano, anunciando um período perfeito para você brilhar e realizar seus objetivos. Será mais fácil atrair apoios no trabalho, se destacar na vida social e fazer novas amizades – vai ter chuva de notificação no celular. Aproveite esse dia de energias benéficas para os seus ideais e bora lá atrás dos seus sonhos, mas convém ficar bem esperta à noite, quando tensões vão rolar. Tome cuidado para não passar dos limites e tenha mais jogo de cintura para não entrar em atrito com o love.

Leão (de 22/7 a 22/8)

Ao longo do dia, o cenário tá tranquilo, tá favorável, leãozinho! As estrelas formam um arranjo benéfico e revelam um período propício para você prosperar. Mas vamos combinar que não é hora de se expor nem de se vangloriar das suas vitórias – hoje, a dica é fazer tudo no anonimato. Foque no trabalho, cumpra a sua parte sem chamar muita atenção e deixe os posts públicos sobre os seus feitos para depois. Mesmo sem muita visibilidade, você saberá impressionar quem interessa e não vai demorar pra chefia reconhecer seus méritos. No amor, pode sentir uma atração irresistível por alguém, algo do tipo paixonite secreta. Com o mozão, instabilidades vão rondar a relação à noite e há risco de briguinhas.

Virgem (de 23/8 a 22/9)

Hoje sua energia interior se fortalece e você contará com muita confiança para batalhar por seus ideais. Pode esperar boas novidades, principalmente no período da tarde, quando os astros duplicam as chances de consolidar seus projetos e objetivos. Contatos com pessoas que partilham os mesmos interesses podem gerar boas amizades e novos horizontes. Entrevistas, cursos e concursos também devem trazer excelentes oportunidades: vai com convicção, foco e fé porque tudo pode dar certo. A paquera fica bem servida na maior parte do tempo e alguém bacana pode surpreender seu coração, mas convém baixar as expectativas nos contatinhos à noite. Na união, tenha mais tato e evite acirrar conflitos com o love.

Libra (de 23/9 a 22/10)

Mais dinheiro no bolso e sucesso no trabalho é o que as estrelas anunciam para hoje, librianjo! O dia será muito estimulante para mostrar seus talentos e você tem tudo para alcançar o que ambiciona se agir com mais determinação. A fase também é propícia para definir acordo ou negociação que pode trazer grandes benefícios. Se quer fazer um tratamento estético e deseja mudar algo na aparência, aproveite o período da tarde. Na paixão, os astros garantem uma quarta-feira de emoções intensas e ferveção na paquera. Graças à sua popularidade, seu charme e seducência, você saberá deixar o crush aos seus pés. Mas o romance inspira cuidados à noite: discussões e tretinhas podem ameaçar a paz com o mozão.

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

Quer notícia boa, meu cristalzinho? Então toma! A Lua troca likes com vários astros e aponta um dia perfeito sem defeitos para pensar fora da caixa, começar coisas diferentes e dar uma guinada na vida, ainda mais se for fazer algo que sempre desejou. Não vai faltar desenvoltura nem disposição para sair da sua zona de conforto, sem falar que você esbanjará habilidade para se relacionar e vai se dar bem com todo tipo de gente. Mudanças positivas em parcerias, associações ou trabalhos em equipes devem favorecer seus interesses profissionais. Boas vibes vão embalar o amor e o dia promete alegrias, já à noite, nem tanto. Desencontros e bagacinhas podem rolar e afetar seus planos com o crush ou o mozão.

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

Hoje você vai querer tudo bem definido e claro: não pensará duas vezes para mudar o que não anda ou não flui como quer. Os astros reforçam sua capacidade de transformação, iniciativa e superação, revelando um bom período para mudanças mais profundas, seja na vida pessoal ou profissional. Tudo indica que vai encontrar boas saídas para imprevistos e dará conta dos deveres no trabalho. Tarde proveitosa para investir, negociar e faturar, ainda mais se explorar suas competências e confiar nos seus instintos. A temperatura esquenta no romance e quem está na pista pode curtir momentos calientes. Há chance de dar match com colega, só que é melhor ir com calma à noite para não confundir desejo com amor.

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

Um dos signos mais favorecidos pelas vibes astrais de hoje é o seu, meu docinho de caramelo! A Lua forma aspectos superpositivos com Vênus e Urano, garantindo uma quarta-feira de sorte, realizações e alegrias. No lado financeiro, você tem tudo para tirar a barriga da miséria e pode levar a melhor em acordos e negociações – ô glória! Os assuntos de trabalho também contam com bons estímulos e seus dons criativos vão brilhar em parcerias profissionais. O amor fica blindado e protegido na maior parte do dia, mas o clima vira do avesso à noite. Tretas em família, coisas do passado e segredinhos podem melar a harmonia com o xodó ou então afetar as chances de embarcar em um lance mais sério com alguém.

Aquário (de 21/1 a 19/2)

As demandas do trabalho são o foco principal hoje, mas os assuntos domésticos também ficam em evidência e será preciso tratar as necessidades familiares com a mesma atenção, em pé de igualdade. Versátil como você é e responsável como vai estar, saberá equilibrar bem o seu tempo entre os interesses do serviço e do lar. Sua produtividade vai subir e boas novidades devem surgir à tarde, quando os resultados das suas ações vão aparecer e frutificar. No lado amoroso, o sinal estará verdinho para se aproximar do crush e declarar o que sente, mas aja rápido porque o astral muda à noite e fofocas podem atrapalhar seus planos. Desentendimentos vão rondar o romance e convém maneirar na dose de sinceridade.aaaaaaaaaaaa

Peixes (de 20/2 a 20/3)

A Lua segue o baile no seu paraíso e forma aspectos maravilindos com os astros ao longo desta quarta-feira, anunciando um período agradável e positivo. Não vai faltar disposição para cuidar dos interesses do dia a dia, interagir e trocar ideias com quem convive e trabalha. Se lida com vendas, compras, encomendas, entregas ou deseja montar algo com pessoa que tem ideias semelhantes às suas, tem tudo para se destacar. O burburinho nas redes sociais se intensifica a partir da tarde: você vai ganhar muitos likes e amigos. Na paixão, sua boa lábia pode carimbar seu passaporte para a conquista e a sintonia será ótima com o mozão. Porém, perrenguinhos podem rolar a noite, então, fique de antena ligada!

