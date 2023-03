Bioparque Pantanal inaugura dois novos espaços, voltados para a pesquisa

A solenidade de abertura das festividades, em comemoração ao primeiro ano de funcionamento do Bioparque Pantanal, aconteceu na manhã de ontem (28), no auditório do complexo. O evento contou com agradecimentos aos colaboradores, autoridades e uma retrospectiva de tudo o que foi vivido e conquistado, nesse primeiro ano do maior aquário de água doce do mundo. Logo após a abertura do evento, aconteceu a inauguração de dois espaços voltados à pesquisa: CCPN (Centro de Conservação de Peixes Neotropicais) e o Circuito de Aquaponia.

Representando o governo, o secretário de Governo e Gestão Estratégica, Pedro Caravina, destacou que o grande eixo do local é o incentivo à pesquisa e conscientização ambiental. “Muito mais do que um complexo turístico, o foco do Bioparque Patanal está em gerar conhecimento por meio dos laboratórios de pesquisa. Este é um dia de muita comemoração, pois, além do primeiro ano, a recepção, também, da I Jornada de Pesquisa e Tecnologia, que está acontecendo aqui”, disse.

A diretora-geral, Maria Fernanda Balestieri, citou que a experiência vivida no local não é só uma experiência visual, ou turística, e sim uma experiência rica em conhecimento, e que essa é a verdadeira proposta do empreendimento. Além de proporcionar um lugar bonito, agregar conhecimento aos visitantes que passam por aqui, está contribuindo, também, para a questão da sensibilização e da conscientização ambiental.

“A pesquisa é algo fundamental, porque não é só um museu, é um portal de pesquisa também, somos consolidados como um centro de pesquisas, porque, dos nossos tanques, hoje, a gente conta com duzentos e trinta e nove tanques, que são verdadeiros laboratórios vivos, de onde saem pesquisas, desde o parâmetro de água, comportamento dos animais, bem-estar animal, redução, reprodução e isso, para nós, é muito importante”, explica.

Outro motivo de orgulho, para Balestieri e para toda a equipe do Bioparque, é a conquista de mais de 333 mil visitantes, todos de forma gratuita, dentro desses 12 meses de funcionamento, sendo 72% do Mato Grosso do Sul. Ela afirma que pessoas de todos os municípios do Estado já visitaram o local e que todos os Estados do país também já foram representados, em visitas ao complexo.

Por Camila Farias – Jornal O Estado de MS.

