Expocanas 2023 coloca Nova Alvorada do Sul no roteiro dos grandes eventos do Agro

Pelo menos 85 expositores já confirmaram presença no evento que começa dia 29/03

A cidade que ocupa a 1ª posição no ranking de hectares plantados com cana-de-açúcar de todo o Brasil, deu forma a um dos maiores eventos do setor sucroenergético do país. Nova Alvorada do Sul se prepara para sediar a 1ª Expocanas, encontro preparado para se tornar referência nacional na difusão de novas tecnologias voltadas ao Agronegócio.

O município, localizado a 100 quilômetros de Campo Grande, contabiliza uma área plantada superior a 106 mil hectares somente com a cana-de-açúcar e pela capacidade empreendedora e importância que tem para o setor e para a economia, pelo menos 35 multinacionais confirmaram presença e reservaram espaços na feira que vai acontecer numa área de 14 hectares às margens da BR 163, a 2 quilômetros da cidade. A Expocanas acontece de 29 de março a 2 de abril de 2023.

O prefeito de Nova Alvorada do Sul, José Paulo Paleari lembra que Mato Grosso do Sul tem investido na produção de riquezas através da industrialização e sediar eventos dessa natureza, posiciona o município num circuito que gera desenvolvimento para o país.

“Ocupamos o 4º lugar no Ranking Nacional na produção de cana-de-açúcar, etanol e na exportação de bioeletricidade. Somos também o 5º maior produtor de açúcar do Brasil e sediar a Expocanas evidencia e consolida nossa cidade como destino importante do setor produtivo. O Agronegócio sul-mato-grossense se fortalece com eventos dessa magnitude”, destacou.

“É com grande satisfação e alegria que chegamos a esse momento, poder ver o resultado de um trabalho em conjunto com nossos parceiros e amigos. A Expocanas tem um propósito de proporcionar difusão de conhecimento e tecnologia ao setor sucroenergético e de toda a cadeia produtiva da agricultura.” destaca Márcio Verrunes presidente da Sulcanas

A exposição, idealizada para inserir o município no circuito dos grandes eventos do Agronegócio brasileiro, visa promover a difusão de novas tecnologias de produção e cultivo, mostrando sua potencialidade, economia, inovação e bioenergia. As empresas vão usar o evento como vitrine de lançamentos de produtos e serviços em tecnologia no campo.

A área onde a feira vai acontecer tem mais de 140 mil m², estruturada com campos tecnológicos e de variedades com cana-de-açúcar, soja e milho. Além de stands com máquinas, veículos, produtos e serviços e uma grande praça de alimentação.

A Expocanas foi criada com o objetivo de reunir as maiores empresas e profissionais do segmento para evidenciar o que há de mais moderno para o setor, entre insumos, máquinas e equipamentos, estudos e pesquisas, inovação e tecnologia, desde o preparo da terra até a colheita.

O evento é uma realização da Sulcanas (Associação Sulmatogrossense Dos Fornecedores De Cana), Biosul (Associação dos Produtores de Bioenergia de Mato Grosso do Sul) Agricola MV e Prefeitura Municipal de Nova Alvorada do Sul, e conta com apoio do Governo do Estado, Câmara Municipal de Vereadores de Nova Alvorada do Sul e diversas entidades do setor.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.