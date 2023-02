Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Signos

Áries (de 21/3 a 20/4)

Você vai contar com muita energia para correr atrás dos seus interesses nesta quarta, Áries. Tudo graças à Lua, que entra em seu signo nesta madrugada e se entende às mil maravilhas com outros astros ao longo do dia. Aproveite para botar o papo em dia com os amigos, reforçar os novos contatos que fez durante o carnaval e repor as baterias antes de encarar o batente outra vez. O astral fica mais leve também nos assuntos do coração, sinal de que devem surgir boas novas nos assuntos amorosos. Quer curtir o mozão ou encontrar um novo amor? Confie em seu taco, tome a iniciativa e mostre seu interesse se topar com alguém atraente.

Touro (de 21/4 a 20/5)

No que depender da Lua, que entra em seu inferno astral nesta madrugada, a quarta será perfeita para ficar no seu canto, recarregar as energias e descansar. Ainda bem que as estrelas mandam ótimas vibes para você e, se tiver que encarar o trabalho, saiba que pode dar um salto na carreira ou até negociar um bônus lucrativo. Eu ouvi um amém? Também pode ser interessante dar uma atualizada no visual, fazer umas comprinhas e tentar um novo look. Tá na pista? Um clima de mistério anima a paquera e pode se surpreender com alguém que apareceu de repente no seu radar. Curtir uma noite calma ao lado do mozão pode ser tudo o que estava sonhando.

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

A Lua está de mudança para Áries nesta madrugada, sinal de que seu lado sonhador e animado tem tudo para ficar em evidência. Preste atenção em uma oportunidade quando ela passar na sua frente, mesmo que seja preciso fazer alguns ajustes de última hora para aproveitar sua boa sorte. Se está procurando emprego, ou se precisa de um conselho, saiba que os amigos estarão ao seu lado para o que der e vier, meu cristalzinho. O desejo de viajar também cresce e pode se divertir na companhia de gente de fora. A vida amorosa pode surpreender na paquera e nem a distância será um problema. Já o romance ganha mais sintonia e podem resolver qualquer pendência agora.

Câncer (de 22/6 a 22/7)

Quer dar uma atenção especial ao trabalho e compensar os últimos dias de folia, meu cristalzinho? Pois vai sobrar pique para colocar as mãos na massa, graças à entrada da Lua em Áries nesta madrugada. Pra quem anda preocupado com as incertezas no trabalho, o momento é ideal para brilhar e mostrar suas melhores qualidades. Mas se está pensando em trocar de emprego, aproveite o bom momento para fazer contatos profissionais, sondar novas oportunidades e ouvir sua intuição, que está pra lá de afiada. A conquista e a vida a dois prometem bons momentos e a paixão deve guiar suas atitudes. Aproveite para mostrar toda a sua sensualidade!

Leão (de 22/7 a 22/8)

As estrelas prometem uma quarta pra lá de agitada com a entrada da Lua em Áries nesta madrugada. Novidades podem surgir no trabalho quando menos espera e você vai precisar de jogo de cintura para lidar com todas as surpresas. A boa notícia é que o céu está em harmonia e você pode tirar proveito dessas vibes maravigolds para conseguir a cooperação de outras pessoas, além de resolver assuntos pendentes com gente de fora. Para gastar o excesso de energia, vale dar uma volta por aí ou mexer o esqueleto em casa mesmo. Seu bom humor tem tudo pra encantar aquele crush que anda de olho. Já o romance estará protegido e atravessa uma fase maravilhosa.

Virgem (de 23/8 a 22/9)

A Lua brilha em Áries a partir de hoje e avisa que o dia tem tudo para ser animado. Não se espante se tiver que rever alguns planos para se ajustar aos imprevistos que vão surgir pelo caminho, meu cristalzinho. Tudo indica que, no final das contas, o resultado será melhor do que estava esperando. À tarde, assuntos de trabalho devem deslanchar com mais facilidade e há boas chances de colocar as tarefas que estavam pendentes em dia, embora tenha que se esforçar em dobro. Aposte na conquista — um crush recente tem tudo para cair no seu feitiço se você mostrar seu lado mais sensual. Com quem ama, há sinal de muita paixão e forte desejo.

Libra (de 23/9 a 22/10)

O dia começa com ótimas energias e você vai contar com a ajuda da Lua, que entrou em Áries nesta madrugada, para melhorar as suas habilidades de se relacionar com as pessoas. A capacidade de se colocar no lugar do outro tem tudo para favorecer o seu desempenho no trabalho, sem falar que vai contar com uma dose extra de charme à tarde. Tudo indica que vai sobrar energia para lidar até com aquelas tarefas mais chatas. As estrelas destacam o desejo de viver um relacionamento duradouro — use o seu charme e ninguém será capaz de resistir a você! O romance promete sintonia, além de contar com a proteção dos astros em uma viagem ou programa mais aventureiro.

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

O dia começa com ótimas vibrações já que a Lua em Áries favorece seu lado mais disciplinado e você pode tirar vantagem disso. Se deixou algumas coisas pelo caminho, essa é a hora de focar no serviço e colocar tudo em ordem, meu cristalzinho. Também é um ótimo dia para fazer algumas mudanças mais sérias em casa, seja trocando os móveis de lugar, jogando fora o que não usa mais ou mesmo procurando um novo local, se já vinha pensando em mudar de endereço. Quem tem compromisso pode curtir a companhia do mozão em um programa mais caseiro depois da agitação dos últimos dias. Um amor antigo pode balançar seu coração se está só.

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

A Lua passa a brilhar em paraíso astral nesta madrugada, sinalizando que o dia tem tudo para ser uma delícia, Sagita. Você vai contar com a sorte e pode se surpreender ao participar de rifa, sorteio ou até fazendo uma fezinha. O trabalho também conta com as melhores vibrações se lida com educação, marketing ou diretamente com pessoas mais novas. Passeio ou visita a pessoas próximas podem animar o final da tarde — use a criatividade e dê um chega pra lá na rotina. Se andava meio sem sorte na paquera, tudo muda a partir de agora e vai arrasar com os contatinhos. É pra louvar de pé! O romance também sai ganhando e os momentos com o mozão serão per-fei-tos.

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

Seu lado caseiro vai dar as cartas hoje, graças à Lua que entra em Áries nesta madrugada. Vai ser divertido retomar o contato com os familiares e trocar mensagens com as pessoas mais próximas, inclusive irmãos e parentes que não vê todo dia. Se precisa trabalhar, seu bom-senso e sua facilidade para lidar com assuntos mais práticos podem ser um trunfo e tanto pra resolver qualquer pepino que aparecer pela frente. E, de quebra, as estrelas anunciam boas novas para as finanças também. Tá bom ou quer mais? Mas a paquera pode dar uma esfriada graças à sua vibe mais caseira. Se tem compromisso, pode ser divertido curtir seu canto ou maratonar uma série com o mozão.

Aquário (de 21/1 a 19/2)

Você começa a quarta mais falante e animado, Aquário, cortesia da Lua que se mudou para Áries nesta madrugada. Seu signo tem facilidade para se comunicar e, hoje, você vai dar um show ao lidar com o público, expor suas ideias ou marcar uma reunião, por exemplo. E como o seu charme também segue em alta, pode ter sorte a paquera durante o dia e, principalmente, no final da tarde. Com esse astral pra lá de animado, você vai concentrar todos os holofotes nas redes sociais também. Você e o mozão podem relaxar e se divertir à noite, especialmente se puderem dar uma volta sem destino certo por aí. Uma surpresa romântica pode derreter seu coração.

Peixes (de 20/2 a 20/3)

A Lua está de mudança para Áries nesta madrugada e ajuda você a se concentrar nas finanças, meu cristalzinho. E com outros planetas dando aquele empurrão pra você encher o bolso, a dica é se organizar para tirar o maior proveito dessa fase maravigold. Ligue suas antenas para aproveitar as boas oportunidades de negócios que podem cruzar seu caminho ou receber uma grana que estavam te devendo. No final da tarde, sua energia pode cair um pouco. O desejo de ficar no seu canto e refletir sobre o passado tende a crescer. E é numa dessas que pode reacender o fogo de uma paixão antiga, daquelas que sempre mexe com a gente…

