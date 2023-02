De comércio a órgãos públicos, veja o que abre e fecha na Quarta-feira de Cinzas

A quarta-feira (22) de cinzas gera muitas dúvidas na população quanto ao que abre e fecha em diversos setores da economia em Mato Grosso do Sul, devido ao fim do Carnaval . Confira o que abre e fecha hoje, e quais locais terão horário alterado.

Comércio

De acordo com a CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas de Campo Grande) fica a critério do comerciante se o estabelecimento irá ou não aderir ao ponto facultativo desta quarta-feira.

Shopping

O Shopping Campo Grande, localizado nos altos da Avenida Afonso Pena, funcionará em horário normal, das 10h às 22h. O Shopping Norte Sul Plaza, no Jardim Jóquei Clube, abre das 12h às 20h. O Bosque dos Ipês, na Consul Assaf Trad, funciona das 10h às 22h e o Pátio Central, no centro da Capital, funciona das 10h às 19h, sendo que a Praça de Alimentação funciona até às 20h.

Bancos

Os bancos realizam atendimento normal a partir das 12h.

Unidades de Saúde

As UPAS (Unidades de Pronto Atendimento) e CRS (Centros Regionais de Saúde) funcionam 24h. As UBS (Unidades Básicas de Saúde) e da família Dona Neta, 26 de agosto e Monerinhas abrem das 7h30 às 17h. Os atendimentos retornam ao normal nas demais unidades a partir das 13h.

Detran

O atendimento retorna a partir das 13h.

INSS

Agências do INSS devem retornar com o atendimento a partir das 14h.

Hemosul

A unidade Hemosul Coordenador, na Avenida Fernando Corrêa da Costa, funciona a partir das 13h até às 17h.

Casa da Saúde

Não terá atendimento ao público nesta quarta-feira (22). O atendimento volta ao normal na quinta-feira (23).

Órgão públicos

As repartições públicas estaduais devem retornar com atendimento aos serviços após as 13h. As municipais também devem cumprir o ponto facultativo de hoje pela manha, com retorno das atividades a partir das 13h.

Poder Judiciário

Não tem expediente nesta quarta-feira (22). O atendimento volta ao normal na quinta-feira (23).

Lotéricas

Funcionam normalmente, com a Mega-Sena sendo sorteada na quinta-feira (23).

Delegacias

O expediente retorna ao normal a partir das 13h.