Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Signos

Áries (de 21/3 a 20/4)

A Lua entrou em Capricórnio nesta madrugada e promete elevar suas ambições! Se está sonhando em encher o bolso, bora lá mergulhar no trabalho! Nada vem de graça nessa vida, Áries! À tarde, exigir que tudo seja feito do seu jeito pode causar atritos desnecessários. É hora de agir de maneira mais estratégica e menos impulsiva, o que nem sempre é fácil para o seu signo. Mas os assuntos profissionais devem correr bem melhor do que esperava se colocar uma coleira no seu temperamento esquentadinho. Tá de olho em um crush novo? Vá devagar e capriche no visual. O romance fica estável e, se tudo anda bem com o mozão, é hora de fazer planos para o futuro.

Touro (de 21/4 a 20/5)

Hoje, o astral é perfeito para passear, conhecer lugares diferentes e até viajar, bebê. Tudo o que você vai sonhar é em ter mais liberdade pra fazer o que der na telha. Mas se ainda não ganhou na mega e precisa encarar o trabalho como todo mundo, uma dica é se planejar melhor a longo prazo e aprender mais sobre qualquer assunto que despertar sua atenção. Cultura nunca é demais e ainda pode abrir muitas portas na carreira, certo? No final da tarde, cuidado com imprevistos: mantenha o otimismo sob controle! Um crush que mora longe pode ganhar seu coração agora. Credo, que delícia! Tem compromisso? Nesse caso, há sinal de bom humor e leveza ao lado do mozão.

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

Nesta madrugada, a Lua se muda para Capricórnio e promete surpresas e reviravoltas. Pode abrir espaço na agenda porque devem surgir novidades, o que talvez exija flexibilidade da sua parte para se adaptar a cada situação nova. Seu sento sentido também vai fazer hora extra: deixe o seu lado racional um pouco de lado e procure entrar em harmonia com as energias do universo. Tudo indica que vai descobrir quem merece confiança e quem pode te trair, o que pode descambar para o fim de uma amizade. O desejo promete momentos intensos e inesquecíveis com o mozão. Confie em seu poder de atração!

Câncer (de 22/6 a 22/7)

Com a entrada da Lua em Capricórnio, os relacionamentos ganham destaque nesta quinta. Você tem tudo para curtir ótimos momentos com os amigos, mesmo que seja só nas redes sociais. Se precisa de conselho na vida profissional, amorosa ou pessoal, procure alguém próximo em quem confia para desempenhar o papel de confidente. Mas, no final da tarde, o astral azeda e as críticas não serão bem recebidas, Câncer. Evite fazer muitas reclamações, especialmente se trabalha em parceria ou em equipe. Se está sonhando com algo mais do que uma paquera passageira, abra o jogo logo. A vida a dois está protegida, mas nem isso vai impedir alguns atritos com o mozão.

Leão (de 22/7 a 22/8)

As boas energias enviadas pela Lua logo cedo ajudam a colocar os assuntos de trabalho em evidência. Aproveite para colocar as mãos na massa e encarar as tarefas com muita seriedade, levando até algumas coisas pra fazer em casa. Só não exagere, tá? Embora boa parte da sua atenção esteja focada que nem raio laser no trampo, também é importante desacelerar em alguns momentos para cuidar da saúde. E por falar nisso, as estrelas avisam que exageros nos comes e bebes vão cobrar um preço do seu corpo. Seu desafio será vencer a rotina para animar os momentos com o mozão. Talvez tenha que fazer alguns sacrifícios. Uma paquera com alguém próximo pode dar certo.

Virgem (de 23/8 a 22/9)

Você tem tudo para comemorar, Virgem! A Lua entra em seu paraíso astral e destaca seu charme, bem como o desejo de se divertir. Mas nem tudo na vida é perfeito e o trabalho também vai exigir uma parcela considerável da sua atenção. Tudo o que envolve criatividade, ideias inovadoras ou a colaboração de outras pessoas tem mais chances de dar certo hoje. Pode preparar seu coraçãozinho para fazer o maior sucesso na paquera. É hora de espantar a zica e partir pro abraço. No namoro, porém, uma briga pode abalar seu humor no final da tarde. O romance segue em alto-astral, ainda mais se você mostrar criatividade para surpreender o mozão.

Libra (de 23/9 a 22/10)

Logo cedo, você vai se sentir melhor se puder curtir a família e fazer algumas mudanças em casa. Mas tente focar sua energia em algo mais produtivo para não perder espaço para um colega — a concorrência não vai dar trégua hoje! Quem trabalha em home office vai sair na frente, especialmente se tiver tempo e grana para deixar o seu cantinho com a sua cara! A vontade de cuidar de quem ama deve crescer, mas cuidado para não tratar o mozão como criança nem sufocá-lo com excesso de preocupação. O ciúme em excesso também pode se transformar em um problema. Alguém do passado pode despertar uma nova paixão, mas veja se vale mesmo a pena.

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

A boa notícia de hoje é a entrada da Lua em Capricórnio durante a madrugada, o que deixa o clima mais leve. Raciocínio rápido e boas ideias serão seus maiores trunfos, assim como tudo o que envolva comunicação. Pode se preparar para fazer sucesso também nas redes sociais também! Aproveite para reatar contatos, ganhar novos seguidores… Mas é melhor não abusar porque talvez fique complicado manter o foco no serviço se estiver acompanhando uma boa fofoca entre os amigos, por exemplo. Você e o mozão vão conversar sobre qualquer assunto agora, mas não vale fazer cobranças demais. Paixão à primeira vista tem tudo para fazer seu coração bater mais rápido.

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

A Lua está de mudança para Capricórnio nesta madrugada e promete colocar as finanças em destaque a partir de agora. Há sinal de energias maravigolds pra você encher o bolso, mas não conte só com a sorte para isso. Seu bom-senso financeiro, que não é exatamente o ponto forte do seu signo, ganha destaque e pode ficar mais fácil organizar as contas. Pena que seu lado impulsivo volta com tudo no final da tarde e o cartão de crédito pode virar uma armadilha se não se controlar, Sagita. O romance anda devagar, devagarinho, e a possessividade pode virar uma pedra no sapato. A conquista também não está lá aquela maravilha, mas ainda pode surpreender.

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

A Lua brilha linda no seu signo a partir de agora, trazendo animação e surpresas agradáveis na maior parte desta quinta. Você terá energia de sobra para defender seus interesses, brigar pelo que deseja e transformar um antigo sonho em realidade. Depende apenas da sua força de vontade, Caprica, algo que seu signo tem de sobra! Mas focar o tempo todo no trabalho não é uma atitude saudável e a família pode fazer cobranças se sentir que está relegada a um mero segundo lugar. O sucesso na conquista deve vir mais fácil do que espera, mas não baixe a guarda com um ex-amor. O seu pique e bom humor serão importantes para agitar os momentos com o mozão.

Aquário (de 21/1 a 19/2)

Com a Lua infernizando seu astral a partir de hoje, tudo indica que vai crescer a vontade de ficar no seu canto. Se confiar em seu sexto sentido, você pode encontrar a solução que vinha buscando para um assunto de trabalho que estava pendente. As estrelas avisam que existe o risco de ver seus problemas expostos pra todo mundo, por isso, não confie em ninguém a ponto de compartilhar informações secretas hoje. Pode se sentir melhor se tirar um tempo para meditar e se acalmar mais tarde. Um contatinho antigo pode aparecer de repente, mas talvez tenha mais coisa nessa história do que você imagina. Com o mozão, deixe conversas delicadas pra outro momento.

Peixes (de 20/2 a 20/3)

Nesta quinta, as estrelas estimulam seus sonhos e você não terá receio de deixar a sua zona de segurança para trás. Tudo graças à Lua, que passa a brilhar em Capricórnio nesta madrugada e favorece a troca de ideias com quem tem um ponto de vista diferente do seu. Dá pra manter o contato, e até a amizade, com quem pensa de maneira diferente, desde que exista respeito nessa relação. As finanças, por outro lado, pedem um cuidado extra pra você não cair em uma roubada no final da tarde. Olha o prejuízo aí! A paquera ganha ótimas vibes e você pode topar com gente nova e interessante. Tudo indica que vai se divertir muito com o mozão se estiverem em sintonia.

