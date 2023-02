Para evitar gripe aviária, governo cria barreira sanitária em Corumbá

Surto da doença na Bolívia e caso no Uruguai desencadearam medidas sanitárias mais rígidas na fronteira

Após a detecção de um surto de influenza aviária na Bolívia, no início deste ano, e a confirmação de um caso no Uruguai nesta semana, o Governo de Mato Grosso do Sul decidiu implantar barreiras sanitárias, em Corumbá, região de fronteira com a Bolívia. A reunião realizada nessa quarta-feira (15), na Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação), definiu que as ações serão iniciadas a partir de hoje (16).

O jornal O Estado já havia publicado, no dia 4 de fevereiro, um alerta e as providências que as granjas de Mato Grosso do Sul já tinham tomado em razão dos casos registrados da doença.

Além da barreira, a fiscalização será intensificada com auxílio das equipes da Iagro nas barreiras sanitárias na região de fronteira com a Bolívia, levando a conscientização sobre a gravidade da influenza aviária e o reforço dos cuidados que devem ser tomados.

O titular da Semadesc, Jaime Verruck, detalhou alguns pontos da ação. “Teremos dois pontos de controle com as equipes da Iagro (Agência Estadual de Sanidade Animal e Vegetal), que devem sair hoje (15), rumo a Corumbá e região. Pedimos apoio policial às equipes de fiscalização e será seguido um protocolo de vistoria e fiscalização, já estabelecido pelo Mapa. A notificação de foco da doença em Cochabamba, na Bolívia, acendeu a luz de alerta para todo o nosso País”, disse.

Os pontos de controle serão instalados no Posto Esdras e no Buraco das Piranhas (Base da PMA). Conforme informações da Agência de Sanidade Animal, serão feitas vistorias em todos os veículos, conforme orienta o Mapa, agregadas ao trabalho didático de orientações.

Superintendente da SFA no Estado, Celso Martins destaca o status positivo do país, que não possui focos da doença até o momento. “Brasil ainda é reconhecido internacionalmente como área livre de gripe aviária, mas desde o ano passado têm surgido focos em áreas distantes. Fomos cercados pela presença da doença na Venezuela, Colômbia, Bolívia. Para mantermos esse status é necessário informar corretamente os produtores rurais e a população em geral sobre a doença e intensificar a fiscalização para barrar a entrada de aves”, relatou Martins.

A ação servirá como complemento das atividades já intensificadas de prevenção em Mato Grosso do Sul e em todo o Brasil, que contam com o apoio do Mapa (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento) e de órgãos estaduais, entre eles a SFA/MS (Superintendência Federal de Agricultura de Mato Grosso do Sul), Gease-MS (Grupo Especial de Atenção à Suspeita de Enfermidades Emergenciais ou Exóticas de Mato Grosso do Sul) e a Iagro.

Entenda

No fim de janeiro deste ano, a Bolívia acionou o Sistema Nacional de Emergência Sanitária Animal e recomendou aumentar as medidas de segurança nas granjas produtoras de aves no país após identificar um surto de a IAAP (influenza aviária de alta patogenicidade) em Cochabamba. Os casos, que já vinham preocupando outras regiões na América do Sul, despertaram um alerta no Brasil, que faz fronteira com a Bolívia.

Diante da situação, o Mapa imediatamente deu início a uma campanha de prevenção contra a proliferação do vírus, sendo que este ainda não foi identificado em solo nacional.

Desde então, medidas sanitárias rígidas de acesso às granjas foram adotadas tendo como base o protocolo do Mapa. Em Mato Grosso do Sul as ações de controle foram redobradas no setor de avicultura. Apesar de o produto sul-mato-grossense ser conhecido pela qualidade, produtores têm intensificado as boas práticas como forma de prevenção.

Ontem um novo caso da influenza aviária foi identificado. Desta vez no Uruguai, veículos de comunicação locais informaram o surgimento em uma ave silvestre.

A doença foi constatada em um cisne de pescoço preto na costa da Lagoa Garzón, que faz fronteira com os departamentos de Maldonado e Rocha.

Atualmente, o Brasil é o 3º maior produtor de aves de corte do mundo e ainda o maior exportador, sendo o único entre os grandes criadores que não contou com nenhum caso da gripe aviária registrada. Mato Grosso do Sul conta com cerca de 1.250 granjas.

