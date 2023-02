Carnaval fica mais caro em MS este ano

Reservas em hotéis sobem 10% e cerveja tem alta de 6,48%

O carnaval deste ano tende a ficar mais caro em Mato Grosso do Sul, atingindo vários segmentos como hotelaria, alimentação, bebida e transporte. Com isso, os foliões devem se preparar para gastar um pouco mais com a diversão.

A CNC (Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo) estima que o carnaval no Brasil deve movimentar R$ 8,18 bilhões. A projeção supera a festa de 2022, contando com um aumento de 26,9%, porém o montante ainda é 3,3% menor que o registrado em 2020, antes da pandemia da COVID-19.

O presidente da confederação, José Roberto Tadros, avaliou o cenário destacando a situação econômica do Brasil como principal obstáculo para o restabelecimento das receitas ao nível pré-pandemia. “Os reajustes de preços de praticamente todos os segmentos, o aumento significativo da taxa de juros e o alto comprometimento da renda com dívidas fazem com que os gastos com lazer sejam comedidos, mas ainda assim consideravelmente maiores do que em 2021”, afirma Tadros.

O levantamento ainda mostra que os valores devem ser gerados principalmente por três segmentos: bares e restaurantes (com movimentação esperada de R$ 3,63 bilhões), transporte de passageiros (R$ 2,35 bilhões) e serviços de hotelaria e hospedagem (R$ 890 milhões). Os 15% correspondem a setores como lazer, aluguel de veículos e agências de viagem.

Hotéis

Entre os principais destinos turísticos sul-mato-grossenses durante o carnaval estão Bonito, Corumbá e Rio Verde. As cidades que costumam receber um alto volume de pessoas, neste ano, repetem o cenário. Mesmo com a elevação de custos para estada, os foliões já lotam pousadas e hotéis dos três destinos.

Em Bonito, principal destino no Estado, hotéis já praticam tabela com novos valores para hospedagem. No caso do Marruá Hotel, o pacote para quatro dias contou com aumento de 10%. Segundo informações do local, em 2022 o preço cobrado era de R$ 2.180 mil para um apartamento individual. Já neste ano o valor é de R$ 2,4 mil, ou seja, uma elevação de R$ 218,18. Para o casal, anteriormente eram cobrados R$ 2,9 mil por quatro dias, e neste ano, R$ 3,2 mil.

Recepcionista no local, Vicente Jorge de Oliveira, 21 anos, relata que as instalações estão em 90% reservadas. “O movimento é o esperado para esta época do ano e acreditamos que até o fim da próxima semana já estaremos com a capacidade máxima de lotação”, destaca.

Em Corumbá, famoso destino pantaneiro de Mato Grosso do Sul, a situação não é diferente. No hotel Nacional Palace, um dos mais conhecidos da região, também houve alterações nos valores. No ano passado, o pacote para três dias da festa para um quarto de solteiro saía por R$ 1.067, ao passo que o de casal, R$ 1.145. Atualmente, o simples é encontrado por R$ 1.175 mil (+ R$ 106) e o duplo a R$ 1.260 (+ R$ 114), ou seja, um reajuste médio de 10%.

Responsável pelo setor de reservas do hotel, Lawrence Matheus, 28 anos, destaca que a procura por quartos está intensa. “São 167 apartamentos já reservados para o período de carnaval neste ano. O pessoal está empolgado, acredito que por ser o primeiro ano mais tranquilo em relação à pandemia.”

Outro município concorrido durante a festa popular, Rio Verde já conta com pousadas e hotéis preparados para receber a galera. “Estamos a 35 anos no ramo e desde então nunca tivemos um carnaval ruim”, conta a proprietária Roseli Spengler, 63 anos. Ainda de acordo com a empresária, todo mês de janeiro os valores para diária são alterados. Durante as festividades, o hotel só trabalha com pacote fechado para três dias. “Este ano reajustamos nossos valores em cerca de 10%.”

Em 2022, o pacote para três dias de festa com estada em um apartamento simples custava R$ 587, e neste ano passou para R$ 645, diferença de R$ 58,64. Já para uma suíte com banheira de hidromassagem, três dias ficavam R$ 1.188, e neste ano o gasto será de R$ 1.320 mil (+ R$ 132).

Passagens

Parte fundamental de uma viagem, os custos com o transporte também contaram com reajustes para o carnaval 2023. Entre eles as passagens intermunicipais e estaduais. Conforme dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), a variação acumulada nos últimos 12 meses para passagens intermunicipais em Mato Grosso do Sul ficou em 2,88%. Ao passo que para passagens interestaduais, no mesmo período, a alteração foi de 17,39%.

O presidente da Abav-MS, João Evaristo Esteves Jr., destaca o serviço oferecido pelas agências de turismo, que acaba sendo uma boa saída para os foliões que podem optar por pacotes que incluem hospedagem, traslados e passeios.

O representante cita que, assim como todos os outros setores e serviços, os das agências também sofreram alteração entre um ano e outro.

“Os cálculos não são exatos, mas a media é de 12 a 15% de aumento em relação ao ano passado, e isso depende do hotel e dos passeios”, explicou.

Contudo, pacotes que incluem quatro noites de hospedagem com café da manhã em pousada turística superior, transporte privativo, dois dias de transporte para os passeios. Passeios: gruta, passeio de bote, flutuação e balneário custavam R$ 5,2 mil para duas pessoas em 2022. Em 2023 o mesmo serviço sai por R$ 5.752.

Alimentação e bebidas

Item importante que integra os dias de folia é a alimentação que ocorre fora de casa. Compondo os gastos, as despesas incluem, além de refeições e lanches, a famosa “cervejinha”, além da água e do refrigerante.

O Bar Taboa, localizado em Bonito, é um dos locais mais conhecidos na região. Neste ano, as cervejas e alguns pratos sofreram alteração nos valores. “Cervejas da Ambev foram reajustadas. A Original, por exemplo, custava R$ 12 e em 2023 é comercializada a R$ 15. Já os pratos subiram em média 10%. O pintado à urucum para duas pessoas era R$ 115 e hoje está R$ 125”, relata o gerente da fábrica da cachaça Taboa, Robert Albuquerque.

De acordo com dados do IBGE, a alimentação fora do domicílio contou com variação de 9,52% no acumulado de 2022. Entre os itens destacados que têm como base o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) está a refeição, que contou com alteração de 5,99% no período de 12 meses do último ano. Aquele lanche depois dos festejos também contou com variação no período, sendo este de 15,93%. Acompanhado por água e refrigerante, que juntos obtiveram variação de 9,94% nos últimos 12 meses.

A popular cerveja obteve variação de 6,48% ao apsso que outros tipos de bebidas alcoólicas ficaram com alterações de 6,08%.

Por Evelyn Thamaris – Jornal O Estado do MS

Confira mais uma edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.