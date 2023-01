Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Signos

Áries (de 21/3 a 20/4)

A Lua em harmonia com Mercúrio indica um bom dia para conversar com seus chefes sobre um projeto ou uma ideia que você guarda há algum tempo. Mas atenção: você só deve compartilhar essa ideia com a pessoa certa, aquela que pode abrir portas para você realizar o seu projeto e que não vai querer roubar a sua ideia. À tarde, pode ser mais fácil buscar soluções para ganhar dinheiro e quitar uma dívida. Talvez você queira manter um romance em segredo por um tempo. A união pede mais companheirismo. Não esconda o que sente.

Touro (de 21/4 a 20/5)

Trabalhar em equipe e trocar experiências com os colegas é a principal indicação dos astros para você nesta terça-feira. A Lua estimula as parcerias e deve ajudar você a encontrar bons aliados para os seus projetos. Ao mesmo tempo, Mercúrio abre sua mente e incentiva você a aprender tudo que puder. Só não misture amizade com dinheiro, pois pode sair no prejuízo. Se o seu coração está livre, aproveite para sair com amigos, conhecer gente nova e paquerar. Cedo ou tarde, aparece alguém legal para namorar. No romance, valorize a parceria, o companheirismo e invistam juntos nesta relação.

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

De olho no sucesso e nas oportunidades de brilhar, você vai investir boa parte da sua energia na carreira e na sua beleza. Se você pensa em mudar de emprego, é um bom momento para fazer alguns contatos, entregar currículo e se cadastrar em agências de emprego. Mas faça isso com discrição, para não ter problemas no trabalho atual. Talvez queira mudar alguma coisa no seu visual e tudo que fizer para ficar mais bonita vai deixá-la você ainda mais poderosa. Se você estiver a fim de alguém, vai jogar todo seu charme e boa lábia para ganhar conquistar esse coração. A dois, revele seu lado mais apaixonado.

Câncer (de 22/6 a 22/7)

A vontade de progredir continua acentuada e você deve continuar a busca por cursos, livros e treinamentos que possam melhorar seu currículo e contribuir com o seu crescimento. Outra boa indicação do céu é conversar mais com os colegas para aprender com eles, especialmente com aqueles que você considera sábios e bem-sucedidos. Na vida afetiva, você está super atraente e vai atrair como ímã. Pode, inclusive, chamar atenção de uma pessoa que é muito disputada no seu meio social. Romance com amigo(a) ou com alguém de outra cidade também recebe bons estímulos. Na união, bom diálogo e muita sensualidade.

Leão (de 22/7 a 22/8)

Se depender do apoio dos astros, você vai mergulhar no trabalho e fará tudo que estiver ao seu alcance para garantir mais estabilidade no emprego. Agora, se você não gosta do que faz ou está insatisfeita com alguma situação, tente conversar sobre mudanças ou comece a buscar novas possibilidades em sites e classificados. O Sol na Casa das Alianças envia boas vibrações para quem tem ou quer formar uma sociedade com alguém que tem planos parecidos com os seus. No amor, uma aventura pode evoluir para compromisso. Ou uma amizade pode virar paixão. A dois, o Sol fortalece a união e a Lua acende os desejos.

Virgem (de 23/8 a 22/9)

Os astros garantem um ótimo entrosamento entre você e os colegas, o que deve estimular o trabalho em equipe e a soma de esforços pelo cumprimento das metas. Você também pode aprender muito com a troca de ideias, sem contar que as conversas deverão render propostas muito criativas para otimizar o trabalho. Só tenha cuidado para não impor as suas vontades ou opiniões: saiba negociar. Bons papos devem animar as paqueras e, se sentir que vale a pena, você pode se entusiasmar e assumir um namoro. Quem namora pode pensar em algo mais sério. E quem já tem seu par vai querer namorar e beijar muito.

Libra (de 23/9 a 22/10)

Conversas e conselhos da família podem contribuir bastante com o seu trabalho nesta terça-feira. Alguém pode dar dicas importantes ou ideias criativas para resolver uma tarefa difícil ou para conquistar algum tipo de melhoria no trabalho. Se você procura emprego, parentes podem dar uma força para arranjar uma oportunidade. É um bom momento para mudanças. Cuide bem da sua saúde e alimentação. Sol e Júpiter iluminam as Casas do Amor. Pode contar com boas surpresas na paquera e na vida a dois, pois você pode iniciar um namoro ou fortalecer a união. Você vai esbanjar charme e sensualidade.

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

Os astros garantem a você muita criatividade e boa lábia. Procure explorar essas habilidades para se destacar no trabalho e, também, para se entender melhor com chefes, colegas e clientes. Participe de debates, dê ideias e opiniões, pois você vai se comunicar bem e terá muita facilidade para convencer as pessoas. Pode se surpreender com o apoio de alguém à tarde. Ótima sintonia em família: tomem decisões juntos. A Lua no seu paraíso astral garante ainda mais charme e simpatia para você. Será fácil atrair e encantar na paquera. Fuja de discussões no romance.

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

Bom dia para ganhar dinheiro com algo que você sabe fazer. Solte a imaginação, use seus talentos e pense em coisas lucrativas que você pode fazer: comidas caseiras, um artesanato, serviços domésticos, extras que possa fazer pela internet, por exemplo. Você também pode dedicar parte do seu tempo para resolver algum assunto da rotina familiar. Em todas as situações, o Sol vai favorecer a sua comunicação e você terá muita habilidade para dialogar. Ótimo astral para paqueras e encontros amorosos. Use e abuse da sua boa lábia e simpatia. Vai se entender super bem com seu amor. Divirtam-se e namorem muito.

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

Lua e Mercúrio vão deixar seu raciocínio muito rápido: você terá respostas e soluções rápidas para tudo. Também terá muita facilidade para negociar e defender suas opiniões, sinal de que poderá fazer ótimos acordos e negócios no trabalho. Sucesso garantido para quem lida com vendas, ensino, telemarketing e tudo que exige boa lábia. Ótima fase para ganhar dinheiro. Marte também garante determinação e iniciativa para você no trabalho, mas atenção: não seja impulsiva. O céu promete boas surpresas na paquera: puxe papo e deixe rolar. No romance, valorize o diálogo e cuide de quem ama, sem sufocar.

Aquário (de 21/1 a 19/2)

A Lua na Casa 2 deve deixar você mais preocupada com dinheiro. Se tem uma dívida te preocupando, pense em coisas que pode fazer em casa, nas horas vagas, para aumentar seus ganhos. Mercúrio garante boas inspirações: anote suas ideias, pesquisa sobre elas e vá à luta. Além de aumentar bastante a sua criatividade, Júpiter, na Casa da Comunicação, promete ajudá-la a divulgar, negociar e vender seus serviços ou produtos. Cheia de charme e carisma, você vai arrasar corações na paquera e pode iniciar um namoro. Fase intensa e apaixonada no romance. Só precisa controlar o ciúme: reforce a confiança.

Peixes (de 20/2 a 20/3)

Lua em Peixes e Sol na Casa 12 podem deixar você muito, muito emotiva. Procure ficar longe de pessoas negativas e de astral pesado para não ser influenciada pela energia delas. Busque a companhia de gente animada, jovial e entusiasmada, com as quais você possa trabalhar em equipe e trocar boas ideias. Use e abuse da sua criatividade para se destacar no trabalho. Evite discussões em família – seja paciente. Na paquera, seu coração pode balançar por uma pessoa misteriosa ou que esconde um segredo. Romance secreto no ar, será alguém da turma? Na união, boa noite para trocar confidências e juras de amor.

